Die besten OBD-Geräte fürs Auto: Eigene Fehlerdiagnose spart bares Geld – Kaufberatung

Spätestens seit 2004 müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge ein On-Board-Diagnose-System (OBD) mit einer genormten Schnittstelle besitzen. Ursprünglich konnte man damit lediglich Fehler im Abgassystem finden und Informationen wie den Wirkungsgrad des Katalysators anzeigen.

Inzwischen gibt es viel mehr Einsatzmöglichkeiten für die OBD-Schnittstelle: Sie können unter anderem Motor-Fehlercodes auslesen, Warnleuchten zurücksetzen, Cockpit-Anzeigen individualisieren und Funktionen wie Start-Stopp-Automatik abschalten. Zusätzlich können Sie beispielsweise die aktuelle Geschwindigkeit und die Temperaturen der Betriebsflüssigkeiten (Öl, Wasser) und die Ladeleistung der Lichtmaschine ermitteln.

Wir geben Ihnen einen Überblick zu empfehlenswerten OBD-Geräten und liefern Ihnen nach der Marktübersicht einige technische Informationen und Tipps zur Nutzung.

Übrigens: Es gibt auch elektronische Fahrtenbücher für die OBD-Schnittstelle. Alle relevanten Daten für das Finanzamt stehen dann per Knopfdruck zur Verfügung. Unsere Empfehlungen finden Sie im letzten Abschnitt.

Empfehlenswerte ODB2-Stecker mit Bluetooth

ANCEL BD200 OBD2 Bluetooth 5.0 Adapter

ANCEL BD200 für 59,49 Euro bei Amazon kaufen

Das Diagnosewerkzeug mit App eignet sich zum Lesen und Löschen von Fehlercodes und zum Ausschalten der CEL, wenn eine Motorkontrollleuchte aufleuchtet. Es kann nicht nur Codes und mögliche Ursachen genau bestimmen, sondern bietet auch DTC-Suche, O2-Sensortest, I/M-Bereitschaft, Bordmonitortest, Datenstrom lesen, Standbilddaten anzeigen, EVAP-Systemtest und Fahrzeuginformationen abrufen (VIN).

Nexlink OBD2 Bluetooth 5.0 für Autos und Motorräder

Nexlink OBD2 für 42,99 Euro bei Amazon kaufen

Der Adapter mit App hilft beim Lesen und Löschen von Fehlercodes und verschiedenen Leistungstest. Zudem zeigen Sie zahlreiche andere Parameter für den Motor, ABS, SRS und TPMS an. Es gibt Dutzende von kompatiblen Apps und es werden immer mehr. Lesen Sie die Live-Daten und schalten Sie die Motorkontrollleuchte im Handumdrehen aus. Zudem lesen und löschen Sie Fehlercodes mit der Codedefinition.

Veepeak OBDCheck BLE+ Bluetooth

Veepeak OBDCheck für 40,49 Euro bei Amazon kaufen

Lesen Sie die Fehlercodes für die Motordiagnose aus, setzen Sie die Motorleuchte zurück und zeigen Sie die Sensorwerte in Echtzeit mit Ihrem Handy an. Mit OBD-Apps von Drittanbietern können Sie erweiterte Funktionen wie erweiterte Diagnose und PIDs für ausgewählte Fahrzeuge erhalten, die Batterie in Hybrid- und Elektrofahrzeugen untersuchen sowie ausgewählte Fahrzeuge anpassen und warten.

Empfehlenswerte ODB2-Geräte

TOPDON OBD2 Diagnosegerät ArtiDiag600S

TOPDON ArtiDiag600S für 321,99 Euro bei Amazon kaufen

Dieses Gerät bietet 8 Wartungs-Reset-Funktionen, darunter Öl (53 Marken), BMS (31 Marken), ABS-Entlüftung (34 Marken), DPF (39 Marken), Bremsen (41 Marken), TPMS ( 36 Marken) und SAS (44 Marken) sowie Drosselklappenanpassung (37 Marken). Sie können auf AT/ENG/ABS/SRS-Fehlercodes zugreifen, um die geeignete Methode zur Fehlerbehebung zu finden und die meisten Emissionsprobleme zu beheben.

LAUNCH CRP919E OBD2 Diagnosegerät für alle Fahrzeuge

LAUNCH CRP919E für 499 Euro bei Amazon kaufen

Es kann Fehlercodes, Datenströme, Steuermodulinformationen und Betätigungstests für alle Fahrzeugsysteme lesen und löschen (darunter ECM, ABS, SRS, TCM, EPB, TPMS, SAS, A/C, BMS und ESP). Unterstützt werden mehr als 70 Fahrzeugmarken. Nach Abschluss der Diagnose wird ein entsprechender Bericht mit zahlreichen Details erstellt. Sie können ihn über WLAN teilen und drucken.

Autel MaxiCOM MK808BT PRO

Autel MaxiCOM MK808BT Pro für 539 Euro bei Amazon kaufen

Mit 28 Servicefunktionen erhalten Sie Zugriff auf die Fahrzeugsysteme für Service- und Wartungsleistungen: Ölrückstellung, elektrische Feststellbremse (EPB), ABS-Entlüftung, SRS, Lenkwinkelsensor (SAS), DPF-Regeneration, Batterieregistrierung, Gasrückstellung, Einspritzdüsencodierung und Schlüsselanhängerprogrammierung. Unterstützt werden 80 Fahrzeugmarken.

ScanGauge II sgii Trip Computer

ScanGauge II sgii Trip Computer für rund 169 Euro bei Amazon kaufen

Das Scangauge ist der Klassiker unter den OBD-Geräten. Seit weit über einem Jahrzehnt zeigt es Ihnen zuverlässig die wichtigsten OBD-Daten Ihres Fahrzeuges während der Fahrt an und bietet zudem die Möglichkeit Einträge im Fehlerspeicher anzuschauen und auch zu löschen. Wir stellen das Scangauge in dem Beitrag PKW: Fehlercode löschen und Notlauf abschalten ausführlich vor.

Das leistet die On-Board-Diagnose

Sie haben es wahrscheinlich schon mal in der Kfz-Werkstatt oder beim TÜV beziehungsweise bei einer anderen Prüforganisation gesehen: Der Mechatroniker oder Prüfer verbindet ein stationäres oder mobiles Gerät mit einer Buchse im Fahrzeuginnenraum und kurze Zeit später zeigt der Monitor zahlreiche Informationen. Möglich macht das die On-Board-Diagnose (OBD). Oft spricht man hier von einer Fehlerdiagnose – etwas, dass Sie eventuell auch schon mal ausgedruckt bei einer Kfz-Wartung in der Werkstatt bekommen haben. Diese Diagnose geht mittlerweile so weit, dass der Mechaniker oft (aber nicht immer) sofort weiß, welches Bauteil defekt ist und getauscht werden muss.

PKW: Fehlercode löschen und Notlauf abschalten

Ein Beispiel: An meinem Auto leuchtet die Motorkontrollleuchte. Da kann viel kaputt sein. Aber der Mechaniker muss nicht lange suchen, sondern nur den Fehlerspeicher auslesen. In dem Fall war die Glühkerze am 4. Zylinder defekt. In der Werkstatt kostet so was schon mal locker bis zu 300 Euro – bei einem Materialpreis von 15 Euro. Mit etwas Spray zum Lösen der „eingebackenen“ Glühkerze, passendem Werkzeug wie Drehmomentschlüssel und vorsichtigem Vorgehen lässt sich die Glühkerze auch selbst tauschen.

Aktuell verbreitet sind ODB-Stecker und Diagnosegeräte mit dem 2er-Standard – also ODB2. Sie geben einen spezifischen Code aus (DTC, Data Trouble Code), über den zunächst die relevante welche Baugruppe (Karosserie, Antriebsstrang, Karosserie, Netzwerke) ermittelt wird. Auch zeigt er an, welches der zahlreichen Steuergeräte nicht einwandfrei funktionieren könnte. Je nach Fahrzeughersteller und -modell sowie Diagnosegerät und -Programm gibt es mal mehr, mal weniger Informationen.

Hinweis: Die ODB-Stecker und Diagnosegeräte für den Privatgebrauch reichen natürlich nicht an die Datenqualität und -menge professioneller Werkstattgeräte für mehrere Tausend Euro heran. Bei den markeneigenen Werkstätten sind die Diagnosegeräte oft direkt mit dem Support des Fahrzeugherstellers vernetzt und liefern dann nicht nur die Fehler, sondern auch gleich die Reparaturlösung samt benötigter Ersatzteile. VCDS ist beispielsweise das Diagnosesystem von Volkswagen.

Besonderheit: Elektronisches Fahrtenbuch mit OBD2-Stecker

Das handschriftliche Führen eines Fahrtenbuchs zur Dokumentation aller privaten und geschäftlichen Fahrten ist mühsam. Einfacher und bequemer ist das mit einem elektronischen Fahrtenbuch, das per OBD-Stecker mit dem Fahrzeug verbunden wird. Die Aufzeichnungen können im Rahmen der Aufbewahrungspflicht bis zu 10 Jahre gesichert werden. Das Finanzamt erkennt die Datendokumentation per elektronischem Fahrtenbuch mit OBD2-Stecker an. Die Systeme arbeiten automatisch mit Erkennung von Beginn und Ende einer Fahrt. Optional trägt der Fahrer ein, ob die Fahrt dienstlich oder privat war. Die gesammelten Daten werden dann unmittelbar an ein Rechenzentrum übertragen oder auf einer Speicherkarte gesichert. Diese zwei Modelle sind empfehlenswert:

VIMCAR Elektronisches Fahrtenbuch

Finanzamt-konform, OBD2-Stecker inklusive 12 Monate Software-Lizenz. Automatische Aufzeichnung: Erkennt jede Fahrt automatisch und überträgt diese per eingebauter SIM-Karte nach dem Parken verschlüsselt an Ihr Nutzerkonto – kein Smartphone nötig.

FLEETIZE Elektronisches Fahrtenbuch

Finanzamt-konform, OBD2 GPS-Tracker mit EU-SIM-Karte und 6 Monate Software-Lizenz. GPS-gestützte Erkennung von Beginn und Ende jeder Fahrt über das Zündungssignal und Echtzeitübertragung via GSM-Mobilfunknetz.

