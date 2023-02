Microsoft Teams 2.0 kommt im März: Das ist neu

Microsoft will Ende März 2023 eine neue Version seiner Produktivitätssoftware Teams veröffentlichen. Das hat das IT-Magazin The Verge eigenen Aussagen zufolge aus firmennahen Quellen erfahren. Der Redmonder Konzern hat Teams Gerüchten zufolge von Grund auf neu entwickelt. Das Software-Gerüst soll die Systemressourcen auf PCs und Notebooks effektiver nutzen und so für eine bessere Performance sorgen.

Testversion erscheint Ende März

Mutmaßungen zufolge wird die neue Teams-Version derzeit intern bei Microsoft getestet. Teams 2.0 ist angeblich bereits seit Jahren bei Microsoft in der Entwicklung. Der Client soll die CPU weniger belasten, den Akku auf Notebooks schonen und rund 50 Prozent weniger Speicherplatz bei der Installation benötigen.

Neuer Client für Unternehmen

Von einigen dieser Features konnten private Teams-Nutzer bereits über die Windows-11-Integration profitieren. Unternehmen waren jedoch bislang auf den älteren Teams-Client angewiesen. Damit soll nun Schluss sein. Mit Teams 2.0 wird Teams von Electron auf Webview2-Technologie von Microsoft umgestellt. Der Umstieg auf die Javascript-Bibliothek React soll sich in den nächsten Monaten außerdem bei Verbesserungen in der Benutzeroberfläche bemerkbar machen.

Bessere Performance auf älteren Notebooks

Der neue Teams-Client soll die Software vor allem auf älteren Notebook-Modellen wieder besser bedienbar machen. Teams soll sich in der neuen Version schneller öffnen und schneller reagieren – etwa wenn Nutzer auf eine Nachricht antworten. Die Testversion, die Microsoft im März veröffentlichen will, soll auch einen Schalter beinhalten, mit dem Teams bei Problemen auf die bestehende App zurück wechseln kann.