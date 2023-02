Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche mit Rauchmeldern – so schützen Sie sich

Das Polizeipräsidium Mittelfranken (Freistaat Bayern) warnt vor einer neuen raffinierten Betrugsmasche. Demnach klingeln Betrüger an den Türen ahnungsloser Menschen und behaupten, dass sie Handwerker seien und die Brand- beziehungsweise Rauchmelder in der Wohnung überprüfen müssten. In Nürnberg gelangten Betrüger mit dieser Masche in mehrere Wohnungen und stahlen dabei Geld und Wertgegenstände beziehungsweise Schmuck. Die Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Wenn die Bewohner die Betrüger in ihre Wohnung lassen, versuchen diese durch Gespräche herauszufinden, ob es Wertgegenstände in der Wohnung gibt und wo sich diese befinden. Die Betrüger scheinen gezielt ältere oder hilfsbedürftige Mitbürger für ihren Betrug auszusuchen.

Das rät die Polizei

Lassen Sie nie Fremde in Ihre Wohnung

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie nur bei vorgelegtem Sperrriegel

Fragen Sie nach Namen oder möglichen Arbeitgebern

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Rufen Sie die Polizei, wenn sich Personen offensichtlich unter Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind . Wenn Sie sich nicht sicher sind, klären Sie dies zunächst telefonisch ab, bevor Sie jemanden in die Wohnung lassen.

. Wenn Sie sich nicht sicher sind, klären Sie dies zunächst telefonisch ab, bevor Sie jemanden in die Wohnung lassen. Sprechen Sie mit ihren Angehörigen über die Betrugsmasche und über geplante Prüf- oder Handwerkertermine

Vereinbaren Sie mit Ihren Nachbarn, dass keine unbekannten Personen vorschnell ins Treppenhaus gelassen werden

Schließen Sie bei Mehrfamilienhäusern immer die Haustür

Achten Sie auf betagte oder hilfsbedürftige Nachbarn und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie auffällige Personen bemerken, die gezielt Kontakt mit diesen Nachbarn aufnehmen wollen

Enkeltrick-Betrug stellt nach wie vor eine große Gefahr dar

Gerade ältere oder hilfsbedürftige Personen sind oft das Ziel von Trickbetrügern. Besonders Telefonbetrug beziehungsweise der sogenannte Enkeltrick-Betrug stellt für diese Zielgruppe eine große Gefahr dar: PC-WELT spricht mit Enkeltrick-Opfer – so schützen Sie sich und so funktioniert das Betrugssystem.