Amazon erhöht Preise für Music-Abo – so viel kostet Amazon Music Unlimited jetzt

Wie bereits angekündigt, hat Amazon die Preise für sein Musik-Abonnement Amazon Music Unlimited erhöht. Das sind die Änderungen:

Die Amazon Music Unlimited-Einzelmitgliedschaft ändert sich von 9,99 Euro auf 10,99 Euro pro Monat.

Die Amazon Music Unlimited-Studentenmitgliedschaft ändert sich von 4,99 Euro auf 5,99 Euro pro Monat.

Die Amazon Music Unlimited-Familienmitgliedschaft ändert sich von 14,99 Euro auf 16,99 Euro pro Monat beziehungsweise von 149,00 Euro auf 169,00 Euro pro Jahr.

Ab diesem Tag gelten die neuen Preise

Die neuen Preise gelten seit dem 21. Februar 2023. Nach diesem Datum wird der neue Preis auf Ihrer ersten Rechnung angezeigt.

Bestehende Gratis- oder Testzeiträume gelten weiter

Für den verbleibenden Aktionszeitraum erhalten Sie weiterhin den ermäßigten Preis. Sobald dieser Zeitraum abgelaufen ist, wird Amazon den ursprünglichen Mitgliedschaftspreis für Ihre erste Zahlung nach dem Aktionszeitraum beibehalten. Der neue Preis erscheint dann erst auf der darauffolgenden Rechnung.

Darum wird Amazon Music Unlimited teurer

Bereits im Januar hatte Amazon die Gründe für die Preiserhöhung mitgeteilt. Die gestiegenen Preise erklärt Amazon demnach mit den gestiegenen Lizenzierungskosten, welche Amazon an die Rechteinhaber für die Inhalte bei Music Unlimited zahlen müsse. Um den Dienst “weiter in gewohnter Qualität anbieten zu können“, sei die Preiserhöhung laut Amazon unumgänglich. Die Kosten für Lizenzen seien in den letzten drei Jahren pro Music-Unlimited-Kunde um 11,4 Prozent gestiegen, so Amazon. Die Kosten für Server und Fachkräfte beim Service hätten sich pro Kunden um 41,3 Prozent verteuert, wie Amazon betont. Amazon schrieb damals in einer Mail an die betroffenen Kunden: