Amazon Fire TV: Amazon plant universelle Watchlist und Empfehlungen

Bislang waren Nutzer von Amazons Fire TV in ihrer Watchlist auf dem Startbildschirm des Fire TV auf Inhalte von Amazon beschränkt. Bei der Erfassung, was Nutzer bei Drittanbietern gestreamt haben, wurde die Hardware schnell ungenau. Das soll sich in Zukunft ändern. Wer bereit ist, seine Daten von anderen Streaming-Anbietern mit Amazon zu teilen, soll neben einer verbesserten Watchlist auch individuellere Empfehlungen erhalten.

Wie Aftvnews.com aus nicht näher genannten Quellen erfahren haben will, arbeitet Amazon an einer neuen Funktion für sein Fire TV. Über dieses Feature sollen Streaming-Apps die Möglichkeit bekommen, die Streaming-Aktivitäten des Nutzers mit Amazon zu teilen. Auf diese Weise können alle gestreamten Filme und Serien von Drittanbietern auf dem Fire TV angezeigt werden, auch wenn sie nicht über die TV-Schnittstelle des Fire TV angesehen wurden. Optisch soll die Funktion der “Weiterschauen“-Option auf Google-TV-Geräten und dem “Als nächstes“-Reiter auf Apple-TV-Hardware angelehnt sein.

Watchlist und Kaufinhalte werden ebenfalls übermittelt

Damit die aktuellen Streaming-Inhalte bei anderen Anbietern mit Amazon geteilt werden können, müssen diese nicht zwingend auf dem TV-Gerät geschaut werden. Die Drittanbieter können diese Daten auf Wunsch auch aus einer entsprechenden App heraus mit Amazon teilen. Auf diese Weise zeigt das Fire TV nicht versehentlich eine Serien-Episode an, die der Nutzer möglicherweise schon auf seinem Smartphone geschaut hat. Drittanbieter-Apps können auf Wunsch des Nutzers außerdem zur Watchlist hinzugefügte Inhalte, DVR-Aufnahmen und gekaufte Filme und Serien an Amazon weitergeben.

Universelle Listen auf Amazons Fire TV

Fire-TV-Geräte bieten seit einigen Monaten die Registerkarte “Meine Sachen“. Hier werden Inhalte aus der Fire-TV-Watchliste, bei Amazon gekaufte Inhalte und DVR-Aufnahmen angezeigt. Mit der neuen Funktion könnten hier in Zukunft auch Watchlist-Inhalte und gekaufte Filme sowie Serien von anderen Diensten auftauchen. Nutzer sollen auf diese Weise eine universelle Liste erhalten.

Nutzer bestimmt, welche Dienste Informationen mit Amazon teilen

Mehr Übersicht und bessere Empfehlungen gibt es jedoch nicht umsonst. Nutzer müssen dazu bereit sein, Amazon Zugriff auf alle Inhalte zu gewähren, die sie bei anderen Diensten gestreamt oder gekauft haben. Der US-Konzern erhält auf diese Weise viele Informationen über die Sehgewohnheiten des Nutzers. Laut den Gerüchten soll es jedoch möglich sein, genau zu bestimmen, welche Apps Informationen mit Amazon teilen. Wer nichts teilen will, kann die Funktion einfach deaktivieren. In Kinder-Profilen soll das Teilen nicht möglich sein.

Offizielle Bestätigung steht noch aus

Amazon hat bislang noch keine Stellung zu den Mutmaßungen bezogen. Eine offizielle Bestätigung der Funktion steht also noch aus. Damit bleibt unklar, wann genau das neue Fire-TV-Feature eingeführt wird. Es bleibt außerdem abzuwarten, welche App-Anbieter bereit sein werden, ihre Daten mit Amazon zu teilen und damit auch, welche Streaming-Dienste das Feature überhaupt unterstützen werden. Ein Kandidat, der seine Daten nicht gerne weitergibt und eine ähnliche Integration auch bereits bei Apple und Google verweigert hat, ist Netflix. Der Streaming-Dienst macht die Sehgewohnheiten seiner Kunden generell nicht für andere Anbieter verfügbar.

