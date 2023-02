Huawei Watch D – Smartwatch mit Blutdruckmess-Funktion und EKG im Test

Auf einen Blick Pro Blutdruckmessung

Vermutlich etwas ungenauere Messung als am Oberarm Fazit Der erste Eindruck ist gut. Mit der Huawei Watch D bekommt man eine brauchbare und durchaus schicke Smartwatch, die sich angenehm tragen lässt. Doch im Unterschied zu den meisten anderen Smartwatches kann man damit jederzeit den Blutdruck messen und das sogar mit einem Luftkissen (und nicht mit LED-Sensoren wie bei einigen Samsung-Galaxy-Uhren).

Das ist die Besonderheit der Watch D

Die Huawei Watch D ist genauso wie die Omron Heartguide eine Smartwatch, die Ihren Blutdruck misst. Im Unterschied zur Omron Heartguide ist die Huawei Watch D aber nicht nur günstiger (Omron Heartguide: 549 Euro; Huawei Watch D: 399 Euro), sondern auch tatsächlich erhältlich (die Omron Heartguide wurde immer nur über den Online-Shop von Omron verkauft und ist derzeit nicht einmal dort verfügbar). Die Huawei Watch D dagegen gibt es sogar bei Amazon.

Preis: 399 Euro

Blutdruck messen mit einer Art Manschette

Puls messen

Hauttemperatur messen

SpO2-Überwachung

Ein-Kanal-EKG, Erkennung von Vorhofflimmern

Schlaftracking

Schritte und Stockwerke zählen

Trainingsprogramme für zahlreiche Sportarten wie Laufen, Radfahren oder Rudern

Smartphone-Nachrichten und Anrufe anzeigen

Uhr, Wecker, Timer etc

verschiedene Zifferblätter

AMOLED-Farbdisplay 1,64 Zoll, 456 × 280 Pixel, PPI 326

Graphite Black Aluminium Smartwatch-Gehäuse

schwarzes Fluoroelastomer-Armband (30 mm breit)

Für Handgelenksumfang von 130 bis 200 mm

51 × 38 × 13,6 mm; 40,9 Gramm

Touchscreen und zwei Seitentasten (HOME-Taste, HEALTH-Taste)

Bluetooth 5.1, NFC

OS: Harmony 2.1

kabelloses Laden (Ladestation wird mitgeliefert); maximale Akku-Laufzeit: 7 Tage

IP68: staubdicht und bis zu 30 Minuten lang tauchen in bis zu 1,5 Meter Wassertiefe

Huawei-Health-App für iOS im App Store, für Android direkt bei Huawei

Blutdruckmessung

Die Watch D von Huawei besitzt eine kleine Pumpe samt Luftkissen, mit der sie den Druck zum Blutdruckmessen aufbaut. Die Vorgehensweise entspricht also in etwa der einer gewöhnlichen Blutdruckmessmanschette. Allerdings befindet sich die Smartwatch natürlich am Handgelenk und nicht am Oberarm. Die Messung am Handgelenk gilt als weniger genau. Trotzdem bietet so eine Messung eine gewisse Orientierung und lässt Trends und grundsätzliche Probleme erkennen. Wichtig ist aber, dass Sie die Messergebnisse der Watch D mit einem anderen, zuverlässigen Blutdruckmessgerät oder aber direkt beim Arzt abgleichen.

Sowohl in der App als auch in der mitgelieferten gedruckten Anleitung wird beschrieben, wie man eine korrekte Messung vornimmt. Falls Sie die Uhr bei der Messung falsch halten, bricht diese die Messung ab.

Um unterschiedliche breite Armumfänge abzudecken, liegt zudem ein kürzeres Band bei. Außerdem liegen mehrere wechselbare Schweißkissen bei.

Genauigkeit der gemessenen Blutdruckwerte

Wir verglichen die von der Huawei Watch D ermittelten Blutdruckwerte mit den Messwerten des Beurer BM 81 Easylock, einem hochwertigen Oberarmblutdruckmessgerät (ausführlicher Testbericht). Dabei zeigte sich, dass sich die gemessenen Werte nie mehr als maximal 10 mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) beim systolischen und diastolischen Wert unterschieden. Das sollte für eine grobe Einschätzung des Blutdrucks ausreichend sein, ersetzt aber keinesfalls eine gelegentliche Überprüfung durch den Arzt.

Ein-Kanal-EKG

Die Apple Watch hatte es seinerzeit vorgemacht und viele weitere Smartwatches sind gefolgt, so auch die Huawei Watch D: Sie können einen Finger auf die entsprechende Taste am rechten Gehäuserand der Uhr legen und dann ein Ein-Kanal-EKG erstellen lassen; sollte die App dabei Vorhofflimmern erkennen, dann erhalten Sie den entsprechenden Hinweis und sollten das durch einen Arzt überprüfen lassen. Das Erstellen des EKGs funktionierte im Test problemlos.

Weitere Gesundheitsfunktionen

Die Uhr misst den Sauerstoffgehalt Ihres Blutes (SpO2), Ihre Hauttemperatur und Ihren Puls. Auch Ihr Schlafverhalten wird erfasst. Die Uhr zählt außerdem Ihre Schritte.

Gehäuse

Eine Smartwatch, mit der man den Blutdruck mit Hilfe einer Art Manschette messen kann, ist aufgrund der dafür erforderlichen Technik zwangsläufig größer und etwas schwerer als eine konventionelle Smartwatch. Das ist auch bei der Watch D nicht anders, sie misst 51 × 38 × 13,6 mm und wiegt 40,9 Gramm. Zum Vergleich die Apple Watch 8: 45 mm x 38 mm x 10,7 mm, ab 38,8 Gramm.

Trotzdem trägt sich die Huawei Watch D angenehm und sie wirkt keinesfalls klobig. Vor allem ist sie deutlich eleganter und leichter als die Omron Heartguide. Das Display lässt sich zudem gut ablesen, der Touchscreen reagiert flott und das Gehäuse sieht durchaus hochwertig aus. Nur bei dem Überzug für das Luftkissen dürfte gelegentlich ein Wechsel oder eine Reinigung angesagt sein, denn dieser dürfte durch Schweißeinwirkung bald unansehnlich werden.

Huawei-Health-App dringend erforderlich

Sie benötigen aber zwingend die Huawei-Health-App für iOS und Android, um diese Smartwatch sinnvoll nutzen zu können. Denn die Uhr selbst zeigt nur den letzten gemessenen Blutdruckwert und den aktuellen Puls an, doch den Verlauf dieser Werte und auch aller anderen Werte können Sie nur in der App nachvollziehen. Ebenso stellt die App viele weitere Funktionen bereit, zum Beispiel eine Analyse Ihres Schlafes.

iPhone-Besitzer laden sich die App direkt aus gewohnten App Store herunter, Android-Nutzer dagegen müssen Huawei vertrauen und sich die App von der Huawei-Webseite besorgen.

Huawei

Sonstige Smartwatch-Funktionen

Von den oben beschriebenen Gesundheitsfunktionen bietet die Huawei Watch D die für Smartwaches üblichen Features wie das Anzeigen von Meldungen, Nachrichten (von Apps, aber auch iMessage und Whatsapp) und Telefonanrufen. Die Uhr zeigt den Wetterbericht und spielt Musik auf dem gekoppelten Smartphone ab. Doch auf diese gewohnten Funktionen gehen wir in diesem Test nicht näher ein.

Für die Pulsmessung: acht fotoelektrische Sensoren, die in einer Ringformation mit zwei Gruppen von Lichtquellen angeordnet sind. Huawei

So erstellen Sie das Ein-Kanal-EKG. Diese Vorgehensweise kennt man schon von der Apple Watch. Huawei

Wir werden die Huawei Watch D zwei Wochen lang weiter testen und dann diesen Testbericht aktualisieren. Bleiben Sie gespannt!

