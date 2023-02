Gran Turismo 7: VR-Update und erste Spielszenen

Eines der Highlights im Lineup der Playstation VR 2 ist zweifelsohne das Rennspiel “Gran Turismo 7“. Im Gegensatz zum Vorgänger, dessen VR-Modus nur in Einzelrennen mit einem KI-Kontrahenten zur Verfügung stand, ist der aktuelle Ableger komplett mit der neuen VR-Brille von Sony spielbar. Morgen sollten die ersten Vorbesteller ihre PSVR2 in den Händen halten, heute wurde bereits das Update für “Gran Turismo 7“ ausgerollt, welches das Spiel für den VR-Modus vorbereitet. Nach dem Download der gut 7 GB großen Aktualisierung steht das gesamte Spiel samt Karrieremodus und Multiplayer auch in der virtuellen Realität zur Verfügung.

Scharf und ruckelfrei

Auch erste Gameplay-Mitschnitte von “Gran Turismo 7“ für PSVR2 sind schon im Internet aufgetaucht. Die Schärfe scheint zwar nicht ganz mit anderen Launch-Titeln wie “Song in the Smoke: Rekindled“ oder “Kayak VR: Mirage“ mithalten zu können, dennoch sorgt die neue VR-Brille mit ihrer im Vergleich zum Vorgänger viermal so hohen Auflösung für ein flüssiges und klares Bild. Auch in VR sehr unangenehme Ruckler konnte Sony offenbar eliminieren. Bemängelt wird in den ersten Anspiel-Sessions lediglich, dass die Position im Cockpit penibel eingehalten werden muss. Ragt der Kopf über oder neben dem Fahrzeug heraus, so schaltet das Spiel in einen Modus, der nur noch ein schwarzes Drahtgitter anzeigt.

Tolle Brille, überschaubares Spieleangebot

Im Gegensatz zu anderen Launch-Titeln, die schon vor wenigen Tagen für erste Tester zur Verfügung standen, hatte sich Sony mit dem VR-Modus von “Gran Turismo 7“ bis heute sehr bedeckt gehalten. Das verwundert, schließlich dürfte das Rennspiel für viele ein Kaufgrund für die neue VR-Brille sein, die mit 600 Euro sogar deutlich mehr als die zur Nutzung notwendige Playstation 5 kostet. Der Hardware bescheinigen fast alle Tester ein sehr positives Feedback. Wie zum Launch neuer Plattformen üblich, ist jedoch das Angebot an Spielen noch recht überschaubar. Eine Liste mit allen Spielen zum Verkaufsstart finden Sie an dieser Stelle.