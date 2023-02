O2 my Home: Schnelles Internet und 170 Euro im ersten Jahr sparen

Als clevere Alternative zu DSL- und Kabel-Internet bietet sich der O2 Homespot Router mit einem passenden Tarif an. Bei einer Vertragsbindung über 24 Monate erhalten Sie aktuell 120 Euro Rabatt und sparen außerdem die sonst üblichen Bereitstellungskosten von 49,99 Euro. Prüfen Sie hier, ob O2 my Home an Ihrem Standort verfügbar ist. Sie haben noch keinen O2 Homespot 5G Router? Dann buchen Sie ihn für 10 Euro im Monat und einmaligen Kosten von 5,99 Euro zum Tarif einfach dazu.

O2 my Home ohne Anschlusspreis und 120 Rabatt sichern

Die Alternative für WLAN zuhause

Das Angebot vereint die Vorteile von schnellem Internet mit der Flexibilität des schnellen O2-Mobilfunknetzes. Mit O2 my Home surft, streamt und chattet die ganze Familie. Der Clou bei O2 my Home: Sie müssen lediglich die SIM-Karte in den O2 Homespot Router einstecken, das Gerät mit einer Steckdose verbinden und schon haben Sie schnelles Internet zuhause. Zusätzlich gibt es eine Telefon-Flatrate ins deutsche Mobilfunk- und Festnetz.

Die Daten werden kabellos über das 4G LTE/5G-Mobilfunknetz von O2 übertragen. Gut für Mieter und Eigenheimbesitzer: Montage, Kabelverlegen und ein Technikerbesuch entfallen. Kaum gebucht, sind Sie auch schon online. Und auch auf Reisen innerhalb von Deutschland ist O2 my Internet ein praktischer Begleiter: Gleich, ob im Wohnmobil oder Hotelzimmer – sind jederzeit flexibel online.

Alle Details in der Zusammenfassung

O2 my Home M

24,99 Euro Tarifpreis für die ersten 12 Monate (danach 39,99 Euro)

24 Monate Vertragslaufzeit

0 Euro Anschlusspreis (sonst 49,99 Euro)

Zuhause surfen im neuesten 5G Netz von O2

Unbegrenztes Datenvolumen

Bis zu 100 Mbit/s im Downstream und 40 Mbit/s im Upstream (sofern am aktuellen Standort verfügbar)

Telefon-Flat in das deutsche Mobilfunk- und Festnetz

Optional: O2 Homespot 5G Router für 10 Euro im Monat

(Auch als Flex-Tarif mit monatlicher Kündigungsfrist verfügbar: 34,99 Euro ab dem ersten Monat und 49,99 Euro einmaliger Anschlusspreis)

Aktion: 120 Euro Rabatt

O2 my Home S

19,99 Euro Tarifpreis für die ersten 12 Monate (danach 29,99 Euro)

24 Monate Vertragslaufzeit

0 Euro Anschlusspreis (sonst 49,99 Euro)

Zuhause surfen mit 4G LTE/5G

Unbegrenztes Datenvolumen

Bis zu 50 Mbit/s im Downstream und 10 Mbit/s im Upstream (sofern am aktuellen Standort verfügbar)

Telefon-Flat in das deutsche Mobilfunk- und Festnetz

Optional: O2 Homespot 5G Router für 10 Euro im Monat

(Auch als Flex-Tarif mit monatlicher Kündigungsfrist verfügbar: 29,99 Euro ab dem ersten Monat und 49,99 Euro einmaliger Anschlusspreis)

Aktion: 120 Euro Rabatt

Prüfen Sie hier die Verfügbarkeit von LTE/5G (Homespot), DSL, Kabel oder Glasfaser oder an Ihrem Standort.