Lidl verkauft Fischer E-Bike für 999 statt 1.699 Euro

Nur noch 999 Euro kostet jetzt bei Lidl das FISCHER E-Bike Mountainbike Montis 2206, MTB. Damit können Sie im Frühjahr über Stock und Stein fahren – mit Unterstützung durch einen Elektromotor. Die UVP liegt bei 1699 Euro für dieses Rad.

Doch aufgepasst: Der tatsächliche Preis ist etwas höher. Denn Lidl berechnet noch 4,95 Versandkosten und 9,95 Euro Zuschlag für Transportkosten. Sie zahlen also 1013,90 Euro für dieses Mountainbike mit Elektro-Unterstützung. Lidl liefert das Fahrrad innerhalb von fünf Arbeitstagen zum Kunden.

Beschreibung des Fischer E-Bike Moutainbike Montis 2206

Das Montis 2206 besitzt eine 9-Gang-Kettenschaltung und Scheibenbremsen, die hydraulisch bedient werden. Die Reichweite einer Akku-Ladung (Akkuposition: Sideclick; Leistung: 422,4 Wh; Ladezeit: 4,5 Stunden) gibt der Hersteller mit rund 120 Kilometer an. Der Elektro-Antrieb befindet sich an der hinteren Nabe, eine Federung befindet sich nur am Vorderrad.

Die Radgröße beträgt 27,5 Zoll und der Rahmen ist 48 cm hoch. Der Rahmen besteht aus Aluminium. Schutzbleche/Schmutzfänger liegen nicht bei. Eine Klingel ist vorhanden, ein Gepäckträger dagegen nicht. Das Rad wiegt 23 Kilogramm und das zulässige Gesamtgewicht liegt bei circa 135 kg.

Im Lieferumfang sind enthalten: Bedienungsanleitung, Akku, Ladegerät, Werkzeug-Set, Pedale, Akku-Schlüssel, Montageanleitung und ein Beleuchtungs-Set.

Zielgruppe: Das Montis 2206 dürfte sich für Einsteiger in die Welt des Mountainbiking empfehlen. Es eignet sich für leichteres Gelände.

Das sollten Sie beachten

Sie können das FISCHER E-Bike Mountainbike Montis 2206, MTB 90 Tage lang zurückgeben. Aber mit einer wichtigen Einschränkung: Sie dürfen damit maximal 30 Kilometer gefahren sein.

Die Bewertungen im Lidl-Onlineshop fallen recht positiv aus.

