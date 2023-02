RAM weiter im Preisrutsch: Schneller PC-Speicher DDR4-3600 erneut günstiger

Standen lange 16 GB Speicher auf der Wunschliste vieler PC-Spieler ganz oben, darf es inzwischen gerne das Doppelte sein. Denn die Preise für 32 GB RAM geraten immer mehr in bezahlbare Regionen. Jetzt hat Amazon 32 GB DDR4-3600 von G.Skill zu einem günstigeren Preis als beim Black Friday im Angebot. Zusätzlich haben wir weitere günstige RAM-Angebote mit 32 GB und 16 GB zusammengestellt.

Preis für 32 GB RAM DDR4-3600 weiter im Sinkflug

Wer zu den Power-Usern gehört, die stets viele Tasks gleichzeitig in Betrieb haben, weiß, dass man nie zu viel RAM in seinem PC verbaut haben kann. Denn, wenn der Speicher knapp wird, leidet unweigerlich die Performance. Jetzt gibt es ein schnelles 32-GB-Kit von G.Skill mit RGB-Feature zum erneut günstigeren Preis. Für G.Skill 32 GB DDR4-3600 zahlt man Amazon nur noch 138,99 Euro. Versandkosten fallen keine an. Zum Vergleich: Am Black Friday fiel der Preis seinerzeit um 15 Euro auf einen neuen Tiefstpreis. Und davon gehen nun nochmal rund 20 Euro weg. Die Lieferzeit beim Versandriesen beträgt aktuell jedoch 8 Tage.

32 GB RAM von G.Skill bei Amazon erneut günstiger

Facts: G.Skill Trident Z Neo 32 GB

Typ: DDR4 DIMM 288-PIN

Takt: 3.600 MHz

CAS Latency CL: 16

Gehäuse: Heatspreader

Beleuchtung: RGB

Weitere günstige RAM-Angebote bei Amazon

Neben den schnellen 32 GB RAM von G.Skill mit RGB-Feature lassen sich bei Amazon auch weitere Speicher-Kits zu attraktiven Preisen kaufen. Wer ein Speicher-Kit mit 32 GB Speicher sucht, bekommt DDR4-3600-Speicher zu Preisen ab 85,99 Euro. Nachfolgend haben wir mehrere empfehlenswerte Speicher-Angebote von Amazon zusammengestellt.

Mehr Spar-Deals bei Amazon neben RAM 32 GB DDR4-3600

Wer sich neben schnellem RAM 32 GB DDR4-3600 mit RGB für noch mehr Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.