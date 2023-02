Nacon RIG 500 Pro HA im Test: Leichtes Gaming-Headset mit Dolby Atmos

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro klarer, präziser Sound

leichter, angenehmer Tragekomfort

abnehmbare Ohrmuscheln und -Polster

kompatibel zu Dolby Atmos

attraktiver Preis Kontra kein abnehmbares Anschlusskabel

Inline-Regler fehlt Stummschalte-Taste Fazit Das Nacon RIG 500 Pro HA Gaming-Headset ist ein sehr solides Headset, das in allen Bereichen ziemlich gut abschneidet. Der Sound ist klar, präzise und angenehm ausbalanciert. Das abnehmbare Mikrofon und das Flip-to-Mute-Feature sind sinnvolle Ergänzungen und generell lässt sich das Headset leicht und angenehm tragen. Mit einem aktuellen Verkaufspreis von etwa 66 Euro ist das Headset auch preislich attraktiv und einen Blick Wert für alle, die auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Gaming-Headset sind.

Das Nacon RIG 500 Pro HA erhält den PC-WELT-Award “Empfehlung der Redaktion”. IDG

Die besten Gaming-Headsets im Vergleich

Das Gaming-Headset Nacon RIG 500 Pro HA will dank seiner präzise abgestimmten 50-mm-Treiber und der geräuschisolierenden Akustikkammern ein hochauflösendes, verzerrungsarmes Klangerlebnis bieten. Das relativ geringe Gewicht und das Zugband am Kopfbügel sollen dabei für ein komfortables, ermüdungsfreies Gameplay sorgen. Mit Dolby Atmos für Kopfhörer und dem abnehmbaren Mikrofon mit Geräuschunterdrückung bietet dieses Modell weitere Funktionen, die das Headset besonders machen.

Leichtes Gaming-Headset

Das Nacon RIG 500 Pro HA ist in einem schlanken, leichten Design gehalten und bedient sich eines Kopfbügels aus Metall sowie eines automatischen Zugbands, damit es sich selbstständig an die jeweilige Kopfgröße anpasst. Die Ohrpolster bestehen aus zwei Materialien: Auf der Oberseite kommt Mesh-Stoff zum Einsatz, um beim direkten Hautkontakt Schwitzen zu unterbinden.

An den Innen- und Außenseiten integriert der Hersteller Kunstleder für eine bessere, passive Geräuschabschirmung. Das ist besonders bei Spielen, die viele akustische Elemente enthalten, von Vorteil. Das Headset verfügt über einen Audioregler am Kabel, der es ermöglicht, die Gesamtlautstärke einfach einzustellen, ohne das Spiel zu unterbrechen. Hier hätten wir uns allerdings noch eine Stummschalte-Taste gewünscht.

Die Ohrpolster sind mit zwei verschiedenen Materialien bespannt. Friedrich Stiemer

Generell ist das Design recht kantig und verspielt, womit es sich nur bedingt für den Einsatz im Homeoffice eignet. Trotz des eher geringen Gewichts von über 320 Gramm fühlt sich das Gaming-Headset nicht billig an, aber auch nicht überaus hochwertig.

Ausgestattet mit 50 Millimeter großen Treibern

Das Nacon RIG 500 Pro HA verfügt über 50-Millimeter-Treiber, die laut Hersteller „präzise abgestimmt“ sind und in Kombination mit den „geräuschisolierenden Akustikkammern“ ein hochauflösendes, verzerrungsarmes Klangbild erzeugen sollen.

Das Headset unterstützt außerdem Dolby Atmos für Kopfhörer, das eine räumliche, bewegte Klangumgebung bietet, die den Spieler in das Spielgeschehen hineinziehen soll. Dieser virtuelle Raumklang ist kostenpflichtig, allerdings legt Nacon einen Prepaid-Voucher für die Aktivierung bei (Windows und Xbox).

Das Mikrofon lässt sich durch Hochklappen stummschalten. Friedrich Stiemer

Mit dem abnehmbaren Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und der Flip-to-Mute-Funktion wird die Sprachkommunikation realisiert: Sobald Sie den Mikrofonarm komplett nach oben klappen, schaltet sich das Mikrofon nämlich automatisch stumm.

Praxis-Test: Überzeugender Kland und hoher Tragekomfort

Im Praxistest konnte das Nacon RIG 500 Pro HA Gaming-Headset voll überzeugen. Der Sound war tatsächlich ziemlich klar und präzise und dank der 50-mm-Treiber ließen sich auch feinste Audio-Details wahrnehmen, was besonders bei Spielen mit einem starken Fokus auf Soundeffekte wie beispielsweise First-Person-Shootern von Vorteil ist.

Vor allem übertreibt es das Gaming-Headset nicht beim Bass, wie es günstigere Modelle gerne tun. Die Geräuschisolierung ist in Ordnung, laute Geräusche konnten aber nicht komplett gefiltert werden.

Zum Glück: In Sachen Bass übertreibt es das Headset nicht! Friedrich Stiemer

Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und der Flip-to-Mute-Funktion haben ebenfalls einwandfrei funktioniert und es war immer klar, wenn das Mikrofon aktiviert war oder nicht. Unsere Mitspieler haben uns auch immer klar und deutlich verstanden, auch wenn sich die allgemeine Sprachqualität freilich nicht mit einem externen Mikrofon vergleichen lässt.

Das Anschlusskabel endet in einem TRRS-Stecker (3,5-Millimeter-Klinke), um das Nacon RIG 500 Pro HA auch analog an Konsolen wie der PS5 oder Xbox One anschließen zu können. Für den PC liefert Nacon noch einen Y-Adapter mit, der Mikrofon und Audio auf jeweils einen eigenen Stecker aufteilt.

Mit den austauschbaren Ohrpolstern ist das Headset sehr vielseitig und anpassbar. Tatsächlich lassen sich die Ohrmuscheln komplett aus der Halterung herausnehmen, um sie in drei verschiedene Höhen wieder einzusetzen, um verschiedenen Kopfformen und -größen gerecht zu werden. Dafür ist auch kein Werkzeug nötig, da die Ohrmuscheln einfach eingeklippst sind.

All das in Kombination mit dem geringen Gewicht führt dazu, dass sich das Nacon RIG 500 Pro HA sehr leicht und angenehm tragen lässt, auch bei längeren Spielesitzungen. Der Inline-Regler ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Lautstärke.