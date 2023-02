Aldi verkauft 2.000-Watt-Notstromaggregat zum Hammerpreis

Aldi verkauft ab Donnerstag, den 23. Februar 2023, einen Stromgenerator für nur noch 399 Euro in seinem Onlineshop und in den Aldi-Nord-Filialen. Der Preis für den SG2500i ist beeindruckend günstig. Denn die UVP für den SG2500i liegt bei 549 Euro und derartige Stromgeneratoren kosten meist deutlich mehr, wie unser älterer Marktüberblick Stromgeneratoren mit Solar- oder Benzinantrieb: Angebote in den Amazon Last Minute Deals zeigt.

Scheppach Inverter-Stromerzeuger SG2500i für nur 399 Euro bei Aldi kaufen.

Wichtig: Käufer bekommen drei Jahre Garantie. Aldi liefert binnen 2 bis 5 Tagen an den Kunden.

Beschreibung

Der Inverter-Stromerzeuger SG2500i von Hersteller Scheppach leistet maximal 2.000 Watt. Gut: Der Hersteller betont ausdrücklich, dass das Notstromaggregat eine gleichmäßige Spannung liefert, unabhängig von der jeweiligen Drehzahl des Motors. Es eignet sich somit auch für empfindlichere Geräte wie Computer und Laptops. Sie müssen den SG2500i auch nicht etwa zu Hause an der Steckdose aufladen, sondern er kann unabhängig von jeder Stromzufuhr den benötigen Strom selbst erzeugen: Dank seines luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotors mit Seilzugstarter.

Wichtig: Aufgrund des Benzinmotors ist aber auch klar, dass sich dieses Gerät nur für den Outdooreinsatz eignet. Das Gerät dient also der Stromerzeugung im Garten, bei Ausflügen ins Grüne, beim Campen oder auf Baustellen.

Den erzeugten Strom gibt der SG2500i über zwei 230 Volt-Wechselstrom-Steckdosen und zwei 2,1-A-USB-Anschlüsse ab. Der Kraftstofftank fasst 4,1 Liter, 350 ml Motoröl sorgen für die Schmierung. Sollte das Motoröl knapp werden, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Das sollte Motorschäden verhindern.

Schutzart: IP23M

Dauerleistung Pnenn (S1): 1.600 W (230 V)

Max. Leistung Pmax (S2 2 min): 2.000 W (230 V)

Nennspannung Unenn: 2 x 230 V~

Nennstrom Inenn: 6,95 A (230 V)

Frequenz Fnenn: 50 Hz

Bauart Antriebsmotor: 4-Takt-1-Zylinder luftgekühlt

Hubraum: ca. 79 cm 3

Max. Motorleistung: 2,2 kW/3 PS

Kraftstoff: Bleifrei (E5)

Tankinhalt: ca. 4,1 l

Motoröl Typ: 10W30/15W40

Ölmenge: ca. 350 ml

Verbrauch bei Volllast: 1,269 l/h

Max. Temperatur: 40 °C

Max. Aufstellhöhe (üNN): 1.000 m

Zündkerze: A7RTC

L x B x H: ca. 52 x 27 x 44 cm

Ca. 17,5 kg

Lieferumfang:

Inverter Stromerzeuger Scheppach SG2500i

Bedienungsanleitung

Garantiekarte

