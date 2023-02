Vorsicht: Neue Betrugsmasche auf Amazon – so schützen Sie sich

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor einer neuen Betrugsvariante auf Amazon. Diese neue Version des Fakeshop-Betrugs ist besonders raffiniert: Denn der betrogene Kunde bekommt tatsächlich Waren geliefert!

So funktioniert die neue Betrugsmasche

Die Betrüger kapern einen bestehenden, seriösen Onlineshop auf dem Amazon-Marketplace. Dort bieten sie Produkte zu günstigen Preisen an. Der Kunden bestellt eines dieser Produkte und die gesamte Kauf- und Bezahlabwicklung erfolgt tatsächlich über Amazon. Bis hierher sieht also alles gut aus.

Der Betrüger erhält also das Geld vom Kunden über das vom Kunden gewählte Bezahlverfahren innerhalb von Amazon. Der Täter bestellt jetzt seinerseits das vom Kunden bestellte Produkte bei einem anderen, seriösen Internet-Händler, der das Produkt auf Rechnung verschickt. Der Täter gibt hierfür die korrekte Lieferadresse des (betrogenen) Kunden an, für die Bestellabwicklung verwendet der Täter dagegen seine eigene Mailadresse. Rechnung und Schriftverkehr gehen also an den Täter, die Ware dagegen an den Kunden. Der Kunde erhält seine Ware und ist zufrieden; er bezahlt nicht noch einmal, weil er ja davon ausgeht, die Ware bereits über Amazon bezahlt zu haben. Von der echten Rechnung sieht der Kunde nichts, denn diese geht via Mail an den Betrüger. Und der echte Onlineshop wartet nun auf sein Geld und schickt seine ersten Mahnungen ebenfalls an die Mailadresse des Täters.

Der Kunde bemerkt den Betrug erst, wenn er nach längerer Zeit eine kostenpflichtige Mahnung per Briefpost bekommt. Damit beginnt dann die Diskussion des verblüfften Kunden mit dem seriösen Shop und vermutlich auch mit Amazon. Obendrein bekommt der gekaperte Onlineshop, von dem der Betrug ausging, Ärger, schlechte Bewertungen und wird vermutlich gesperrt.

Die Polizei kann keine Angaben dazu machen, wie viele derartige Fälle es bereits gibt, da die postalischen Mahnschreiben aufgrund der Vorlaufzeit erst jetzt verschickt werden. Die Betrugsmasche hat ihren Anfang wohl im Sommer 2022.

So schützen Sie sich gegen diese neue Betrugsvariante

Prüfen Sie die Shops und deren Daten/Impressum

Lesen Sie die Bewertungen, insbesondere die Bewertungen über die gelieferten Waren

Werden Sie misstrauisch, wenn ein Shop plötzlich Waren anbietet, die er zuvor nicht verkauft hat

Werden Sie misstrauisch, wenn der Preis eines Produkts deutlich unter dem Marktpreis liegt

Prüfen Sie den ins Auge gefassten Shop mit www.fakeshopfinder.de.

Auf dieser Seite weiter unten hat die Polizei zusammengefasst, wie Sie solche Betrügereien erkennen können.

Shopbetreiber sollten ihren Zugang gegen die Übernahme durch Betrüger gut absichern, unter anderem durch die 2FA-Verifizierung.

Kunden, die eine Mahnung erhalten: Recherchieren Sie im Netz die Daten (z.B. Name, Webseite, Telefonnummer usw.), die auf den Schreiben genannt werden. Rufen Sie dort an, um sich den Sachverhalt schildern zu lassen.

Fakeshops sind eine altbekannte Betrugsmasche

Fakeshops sind schon länger ein Problem, auch auf Amazon. Dabei versuchen die Täter in der Regel den Kunden dazu zu bringen, auf einer gefälschten Seite, die vorgibt, ein Onlineshop zu sein, seine Daten einzugeben. Die Betrüger locken ihre Opfer durch besonders günstige Preise an.

Mit diesen erbeuteten Daten sind dann Betrügereien wie Identitätsdiebstahl oder illegale Abbuchungen möglich. Speziell bei Fakeshops im Amazon Marketplace versuchen die Täter die Bezahlung außerhalb von Amazon abzuwickeln. Hierzu verschicken Sie die Rechnung per Mail, die der Kunde dann außerhalb von Amazon bezahlen soll. Beispielsweise durch Zahlung des Bestellwertes im Voraus auf ein ausländisches Konto. Dadurch greift der Käuferschutz von Amazon nicht und der betrogene Kunden bleibt auf seinem Schaden sitzen.

Sie erkennen solch betrügerische Fakeshops an ungewöhnlich niedrigen Preisen für hochwertige Produkte sowie daran, dass Sie Mails vom Verkäufer bekommen und die gesamte Kommunikation außerhalb des Amazon-Marketplace-Shops abläuft. Vor allem aber läuft der gesamte Bezahlvorgang außerhalb von Amazon ab; meist durch Überweisung auf ein (ausländisches) Bankkonto.

Die eingangs beschriebene Betrugsmasche weicht von dieser bekannten Vorgehensweise aber deutlich ab.