Samsung Galaxy Z Fold 5: Alles zu Design, Preis, Kamera & Specs

Im August letzten Jahres hat Samsung mit dem Samsung Galaxy Z Fold 4 die neueste Version seiner faltbaren Smartphones vorgestellt. Bereits jetzt gibt es erste Gerüchte über den Nachfolger. Wir fassen alles zusammen, was wir bis jetzt über das Samsung Galaxy Z Fold 5 wissen.

Wann wird das Samsung Galaxy Z Fold 5 veröffentlicht?

Es gibt noch kein offizielles Datum von Samsung, aber das Unternehmen hat einen relativ festen Zeitplan für die Veröffentlichung seiner Flaggschiffmodelle. Dies sind die Release-Daten der vorherigen Generationen:

Wie viel wird das Galaxy Z Fold 5 kosten?

Falthandys gehören nach wie vor zur Oberklasse der Premium-Geräte. Wenn Samsung also den Fold-Katalog aktualisiert, können Sie sicher sein, dass das Gerät nicht billig wird. Als Anhaltspunkt für die Preise, auf die Sie sich einstellen müssen, sehen Sie hier die Preise der beiden Vorgänger-Generationen zur Markteinführung:

Samsung Galaxy Z Fold 4:

256 GB: 1.799 Euro

512 GB: 1.919 Euro

1 TB: 2.159 Euro

Galaxy Z Fold 3:

256 GB: 1.799 Euro

512 GB: 1.899 Euro

Wie Sie sehen können, sind die Preise zwischen den Generationen nahezu gleich geblieben. Angesichts der anhaltenden weltweiten Inflation ist es unwahrscheinlich, dass die Kosten für das Samsung Galaxy Z Fold 5 stark sinken werden, wenn überhaupt, könnten die Preise leicht steigen. Die neuen Galaxy-S32-Modelle waren bei der Markteinführung im Februar 2023 im Schnitt rund 100 Euro teurer. Beim neuen Galaxy Z Fold 5 ist also möglicherweise ebenfalls ein höherer Preis zu erwarten.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Wie sieht es mit den neuen Spezifikationen und Funktionen des Samsung Galaxy Z Fold 5 aus?

Es dauert voraussichtlich noch eine ganze Weile bis zum Launch des neuen Fold, aber es gibt bereits einige Gerüchte darüber, was Samsung mit dem Update einführen will. Die wichtigsten Leaks stammen bisher von der koreanischen Tech-Website The Elec, die berichtet, dass das Fold 5, wie auch das kommende Samsung Galaxy Z Flip 5, mit dem neuesten Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz ausgestattet sein wird, der Ende letzten Jahres auf den Markt kam.

Laut dem Artikel wird Samsung beim Fold 5 auch an der Dreifach-Kameraanordnung festhalten, die aus einem 50-MP-Hauptsensor (dem Samsung ISOCELL GN3) besteht, vermutlich flankiert von einem 12-MP-Ultraweitwinkel- und 10-MP-Teleobjektiv wie beim Fold 4. The Elec gibt an, dass die Selfie-Kamera einen 12-MP-Sensor haben wird, was eine leichte Steigerung gegenüber dem 10-MP-Sensor des Fold 4 darstellen würde.

Die vietnamesische Website The Pixel berichtet, dass das Fold 5 nicht nur einen neuen Snapdragon-Chip haben wird – vermutlich den noch nicht angekündigten 8+ Gen 2 -, sondern auch eine überarbeitete Kamera.

Die Seite erwartet einen Sprung zu einer 108-MP-Hauptkamera mit OIS und Blende f/1.7, zusammen mit einer 64-MP-Kamera mit zweifach Zoom und einer 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera. Das würde einen signifikanten Auflösungssprung sowohl für die Hauptkamera als auch für das Teleobjektiv bedeuten, wenn auch zugegebenermaßen einen Rückgang vom dreifachen Zoom auf zweifachen Zoom bei letzterem. Samsungs Digitalzoom-Expertise könnte den Unterschied in der Nachbearbeitung aber möglicherweise wettmachen.

Dennoch haben wir unsere Zweifel an dem Bericht von The Pixel. Zum einen hat die Seite keine Erfolgsbilanz, die mit anderen Leaks mithalten könnte, und gibt ihre Quelle nicht an. Aber wir zweifeln auch ein wenig an dem Bericht, weil einige seiner Details eindeutig falsch zu sein scheinen. Die Seite deutet an, dass Samsung zu den größeren, dünneren Abmessungen des Z Fold 3 im aufgeklappten Zustand zurückkehren wird, was sich wie ein Rückschritt gegenüber den gut angenommenen Proportionen des Fold 4 anfühlen würde. Wir finden diese Änderung schwer zu glauben, was uns auch an allen anderen Details im Bericht zweifeln lässt.

Dennoch schließt sich The Pixel anderen Seiten an, die berichten, dass dies das Jahr sein könnte, in dem Samsung endlich den S-Pen-Stift mit einem speziellen Steckplatz in das Smartphone einbaut. Berichten zufolge hat das Unternehmen bereits versucht, dies in das Design des Z Fold 4 einzubauen und ist dabei gescheitert. The Elec berichtet, dass Samsung bei einem Treffen mit Komponentenlieferanten gesagt habe, dass ein dedizierter S-Pen-Steckplatz eines der Merkmale sei, die benötigt werden, um seine faltbaren Geräte auf die nächste Popularitätsstufe zu bringen – neben dünneren und leichteren Designs und einer verbesserten Kameraleistung.

Inzwischen hat die koreanische Website Naver berichtet, dass Samsung für das Z Fold 5 auf ein Waterdrop-Scharnierdesign umsteigen will. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die inzwischen von vielen Konkurrenten verwendet wird und das Display beim Falten in eine gekrümmte Tropfenform biegt, was zwei Auswirkungen hat: Es ermöglicht, dass sich die Displays beim Falten vollständig schließen, ohne dass eine Lücke dazwischen entsteht, und es reduziert die Größe der Falte, wenn der Bildschirm flach ist. Dies war in den letzten ein oder zwei Jahren der Hauptunterschied zwischen dem Z Fold und seinen Konkurrenten, sodass dieser Schritt Samsung helfen würde, zu beweisen, dass das Unternehmen immer noch die Führung bei faltbaren Geräten hat.

Der Leaker yeux1122 behauptet, dass Samsung einen Prototyp eines faltbaren Geräts mit einem Wassertropfen-Scharnier zur CES 2023 mitgebracht hat, und ein Foto des Prototyps im Vergleich zu einem bestehenden Z Fold 4 geteilt. Dies sollte nicht als definitiver Hinweis auf das Design des Z Fold 5 verstanden werden, aber es deutet darauf hin, dass dieses aktualisierte Scharnier helfen könnte, ein dünneres und leichteres faltbares Gerät zu produzieren – zusätzlich zu den Vorteilen für das Display.

Naver

Davon abgesehen könnte das Fold 5 viele der gleichen Spezifikationen wie das Galaxy Z Fold 4 bieten, wie ein 6,2-Zoll-AMOLED-Display für das Cover und ein 7,6-Zoll-AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für das interne Fold. Außerdem Stereolautsprecher, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, 5G, einen 4400-mAh-Akku, der 25-W-Laden unterstützt, sowie Wasserschutz nach IPX8.

Natürlich werden wir diesen Artikel weiter aktualisieren, sobald mehr Informationen verfügbar sind.