Diablo 4: Termine für offene Beta stehen fest

Am 6. Juni 2023 erscheint Diablo 4 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X. Wer sich das Rollenspiel schon vor dem offiziellen Release anschauen will, bekommt noch im März Gelegenheit dazu.

Zwei Beta-Wochenenden im März

Wie Entwickler Blizzard in dieser Woche ankündigt, finden im nächsten Monat zwei Beta-Wochenenden für Diablo 4 statt. Am ersten Test-Wochenende, das vom 17. bis 19. März 2023 stattfindet, erhalten alle Spieler Zugang, die das Spiel vorbestellt haben. Vom 24. bis 26. März 2023 läuft dann die für alle zugängliche, offene Beta-Phase für das Rollenspiel. Laut Blizzard wird die Beta an beiden Wochenenden für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X verfügbar sein.

An beiden Beta-Wochenenden haben Konsolen- und PC-Besitzer Gelegenheit, den Prolog sowie den ersten Akt von Diablo 4 zu spielen. Ein Levelaufstieg soll bis Stufe 25 möglich sein. Die erste Zone “Zersplitterte Gipfel” kann von den Spielern frei erkundet werden. Konkrete Details zur Beta-Phase will Blizzard im nächsten Livestream der Entwickler am 28. Februar 2023 teilen. Blizzard will das in der Beta gesammelte Feedback im Anschluss auswerten und eigenen Aussagen zufolge bei Bedarf in das fertige Spiel einfließen lassen.

Vorbesteller-Code einlösen – so geht’s

Wer Diablo 4 bereits vorbestellt hat, bekommt vom 17. bis 19. März 2023 Vorab-Zugang zu Beta-Phase. Bei digitalen Vorbestellungen ist die offene Beta automatisch zum Start auf der gewählten Plattform verfügbar. Wer einen Code für die Beta erhalten hat, kann ihn wie folgt einlösen: