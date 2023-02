SSD zum Black-Friday-Preis kaufen: Samsung 980 Pro im Preisrutsch

Die SSD-Preise befinden sich weiterhin im Sturzflug. Wer eine besonders schnelle SSD kaufen möchte, wird mit der Samsung 980 Pro bestens bedient. Nicht nur im PC lässt sie die gute alte Festplatte ganz alt aussehen. Auch zum Erweitern des PS5-Speicherplatzes ist die Samsung-SSD optimal geeignet. Nun gibt es die Samsung 980 Pro 1 TB bei Amazon so günstig wie zuletzt am Black Friday.

Warum ist die Samsung 980 Pro so beliebt?

Wer nicht irgendeine SSD kaufen möchte, sondern einen der schnellsten Festplatten-Nachfolger, der ist mit der Samsung 980 Pro bestens beraten. Nicht nur im PC-Welt-Test hat die SSD überzeugt, gehört sie doch zu den schnellsten SSDs mit PCIe 4.0 am Markt. Die 980 Pro kommt im Praxistest nahe an ihr Leistungs-Maximum von bis zu 5.100 MB/s im Schreib- und bis zu 7.000 MB/s im Lesemodus heran. Bei Amazon zahlt man nur noch 99 Euro für die Samsung 980 Pro 1 TB. Diesen günstigen Preis hat der Versandriese zuletzt am Black Friday verlangt.

SSD Samsung 980 Pro 1 TB bei Amazon günstig wie lange nicht

Samsung 980 Pro 1 TB PCIe-4.0-SSD M.2 für 99 Euro (UVP 124,90 €)

SSD 980 Pro mit Kühlkörper

Samsung 980 Pro 2 TB Heatsink PCIe-4.0-SSD M.2 für 194,99 Euro (statt 209 €)

Facts: Samsung 980 Pro

Formfaktor: M.2 2280

Schnittstelle: M.2 PCIe 4.0 x4

Lese-Tempo: 7.000 MB/s

Schreib-Tempo: 5.100 MB/s

IOPS 4K lesen/schreiben: 1000k/1000k

Protokoll: NVMe 1.3c

Herstellergarantie: 5 Jahre

SSD mit Heatsink nachrüsten (Kühlkörper für PS5 empfohlen)

Einen Kühlkörper an seiner SSD anzubringen, ist nicht schwerer als sein Smartphone mit einer schützenden Bildschirmfolie auszustatten. Der Eluteng M.2 Kühlkörper besteht aus mehreren Silikon-Wärmeleitpads, die übereinander gelegt und zusammen mit einer Heatsink übergestülpt werden müssen. Wer also lieber einige Euro sparen und den Kühlkörper selbst an einer PS5-kompatiblen SSD anbringen möchte, der hat hierfür die Möglichkeit.

Eluteng M.2. SSD Kühlkörper Heatsink für PS5 für 10,99 Euro

Mehr Spar-Deals bei Amazon neben SSD Samsung 980 Pro

Wer sich neben der schnellen und PS5-kompatiblen SSD Samsung 980 Pro für noch mehr Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.