PC-WELT XXL 3/2023 Notfall Handbuch 2023 – jetzt am Kiosk

Das sind die Themen in der neuen PC-WELT XXL 3/2023 Notfall Handbuch 2023

Windows 11: Retten und reparieren

Turbo-Tricks für Windows. Mit Tools von Microsoft und anderen Anbietern lässt sich die Installation neuer Software weitestgehend automatisieren.

Mehr Platz, Ordnung und Leistung am PC. Befreien Sie Ihren Rechner von unnötigem Ballast, und beschleunigen Sie so das System.

Das PC-WELT-Rettungssystem. Ein neues System für alle, die im Familien-, Bekannten- und Kollegenkreis gerne nach Windows-Havarien zu Hilfe gerufen werden.

Notfall-Windows im Eigenbau. Unser Bausatz für Ihr Zweitsystem enthält alle wichtigen Tools – zur Reparatur oder Datenrettung.

Der Mega-Stick für Windows. 50 Tools, die sich direkt vom USB-Stick starten lassen.

50 Tools, die sich direkt vom USB-Stick starten lassen. …

Mehr Schutz durch die Windows-Firewall. Es lohnt sich, die Einstellungen der Windows-Firewall genauer unter die Lupe zu nehmen.

So wechseln Sie zu Windows Defender. Der Windows Defender schützt Ihren PC genauso gut wie ein kostenpflichtiges Programm. Es gibt aber ein paar Dinge zu beachten.

Eingebaute Sicherheit in Windows 11. Microsoft hat Windows 11 mit einer Vielzahl an neuer Security-Funktionen ausgestattet.

Ihr Backup aus der Cloud. Im Internet lagern deutlich mehr wichtige Daten, als die meisten Nutzer ahnen. Ein Backup dieser Dateien hat aber kaum jemand.

Wer schickt mir diese Mail? Ob eine Mail tatsächlich vom angegebenen Absender kommt, lässt sich erst nach einem Blick in den Mail-Header mit einiger Sicherheit sagen.

Ob eine Mail tatsächlich vom angegebenen Absender kommt, lässt sich erst nach einem Blick in den Mail-Header mit einiger Sicherheit sagen. …

Netzwerk & Hardware schützen

Die besten Gratis-Tools für WLAN & Heimnetz. Clevere Software hilft Ihnen beim WLAN-Tuning und beim Schutz des Heimnetzes.

Die besten Tipps für Freigaben im Netzwerk. Freigaben im Heimnetz sind praktisch. Mit unseren Tipps lösen Sie Freigabeprobleme umgehend.

Attacken aufs Heimnetz abwehren. Wir zeigen, wie Sie Sicherheitslücken schnell aufspüren und Gegenmaßnahmen ergreifen.

Ihr Heimnetz immer im Blick. Wenn Sie wissen wollen, wer gerade was im Heimnetz tut, können Sie sich mit den richtigen Tools Hilfe holen.

Fritzbox-VPN dank Wireguard noch besser. Fritz-OS 7.50 bringt vor allem bei der sicheren Verbindung per VPN eine wichtige Neuerung: Endlich unterstützt die Fritzbox das schnelle und schlanke Protokoll Wireguard.

Fritz-OS 7.50 bringt vor allem bei der sicheren Verbindung per VPN eine wichtige Neuerung: Endlich unterstützt die Fritzbox das schnelle und schlanke Protokoll Wireguard. …

Sicher im Internet

Neue TAN-Verfahren beim Online-Banking. Wir stellen TAN-Alternativen vor und geben Sicherheitstipps.

Fünf Tipps für sicheres Surfen im Internet. So machen Sie Ihren Internetbrowser sicherer.

Datenschutz-Einstellungen der großen Browser. Wir erklären die Datenschutz-Optionen der großen Browser.

Abzocke im Internet. Die kriminelle Szene setzt auf Onlineshops und Messenger.

Online-Manipulation. Dark Patterns verführen Besucher zu ungewollten Klicks und Aktionen auf Webseiten.

Dark Patterns verführen Besucher zu ungewollten Klicks und Aktionen auf Webseiten. …

Hilfe-Workshops für Windows 11

Windows wieder lauffähig. Das können die Windows-Reparaturfunktionen.

Viren entfernen. So werden Sie Malware los.

Windows und Software aktualisieren. Updates beseitigen Fehler und Sicherheitslücken.

Die Windows-Firewall. Die in Windows eingebaute Firewall verhindert unerwünschten Datenverkehr.

Sichere Passwörter. Wenn Sie sich bei der Wahl der Passwörter schwertun, dann folgen Sie dieser Anleitung.

Wenn Sie sich bei der Wahl der Passwörter schwertun, dann folgen Sie dieser Anleitung. …

Die Highlights der DVD

Erste Hilfe für Ihren PC. Mit den Programmen auf unserer DVD haben Sie für jedes PC-Problem das passende Werkzeug zur Hand. So haben wir für Sie verschiedene Tools, die beispielsweise Ihr System entschlacken, gelöschte Dateien zurückbringen, Schnüffelfunktionen abstellen und Ihre Daten schützen.

