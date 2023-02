Telekom-Betrug mit cleverer Tarnung

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt vor einer neuen Betrugsmasche, mit der sich Kunden der Deutschen Telekom konfrontiert sehen. Demnach landen Mails in den Postfächern, deren Betreff “Zahlungserinnerung” lautet. Die Mails besitzen eine eingebaute Grafik, die den bekannten magentafarbenen Balken der Deutschen Telekom zusammen mit deren Logo und einem Werbe-Claim zeigen.

Darunter folgt die allgemein gehaltene Anrede “Sehr geehrter Kunde”. Daran sieht man schon, dass es sich um einen ungezielten Angriff handelt. Den Angreifern sind also keine weiteren Daten über die Kunden in die Hände gefallen, sondern sie besitzen nur deren Mailadressen, die sie vermutlich im Internet als größeres Paket gekauft oder gefunden haben.

Im eigentlichen Text der Mail wird behauptet, dass der Empfänger eine Rechnung nicht fristgerecht bezahlt hätte. Um Mahngebühren zu vermeiden, solle er/sie den Betrag von 14,95 Euro bis spätestens 16.2.2023 bezahlen. Sollte der angeblich ausstehende Betrag bis dahin nicht bezahlt sein, so drohe angeblich eine Sperrung von Telefon, Fernseher (gemeint ist der TV-Empfang, Anm. d. Red.) und Internet. Sogar eine dauerhafte Abschaltung sei möglich.

verbraucherzentrale.sh/wissen/digitale-welt/phishingradar/phishingradar-aktuelle-warnungen-6059

Um die Rechnung zu bezahlen, solle man den in die Mail eingebetteten QR-Code scannen. Damit weicht diese Phishingmail von der Masse der betrügerischen Mails ab, denn normalerweise folgt an dieser Stelle immer ein Link, der zu einer betrügerischen Seite führt. Das ist eine clevere Tarnung, denn anders als bei einem gewöhnlichen Weblink kann man die Zieladresse des QR-Codes nicht einfach dadurch herausfinden, dass man mit dem Mauszeiger darüberfährt. Es könnte sich allenfalls eine QR-Code-Vorschau öffnen, doch ist das nicht bei allen Handys der Fall. Der Betrugsversuch lässt sich in jedem Fall nicht ganz so leicht aufdecken, wie bei anderen Phishingmails.

Auf der Zielseite müssen Sie vermutlich Ihre Zahlungsdaten oder Telekom-Daten eingeben und diese landen damit in den Händen der Betrüger.

So erkennen Sie den Betrug

Wenn man aber den Mauszeiger über die Mailadresse des Absenders führt, sieht man, dass es sich nicht um eine Mail von der Telekom handelt. Vor allem aber sind Zahlungserinnerungen immer an Sie persönlich adressiert, Sie werden also bereits in der Anrede namentlich angesprochen.

So reagieren Sie richtig

Löschen Sie diese Mail und folgen Sie nicht dem QR-Code.