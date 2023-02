Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Am 7. Februar hat Google die neue Hauptversion Chrome 110 herausgegeben, in der die Entwickler mehrere Schwachstellen beseitigt haben. Mittlerweile haben Brave, Microsoft (Edge) und Vivaldi ebenfalls Updates veröffentlicht, um ihre Browser auf Chromium 110 umzustellen und die Lücken zu schließen. Opera braucht hingegen mal wieder länger. Google hat in der Zwischenzeit drei Chrome-Updates bereitgestellt, jedoch ohne dabei etwas über eventuell geschlossene Sicherheitslücken zu verlautbaren.

Wichtig für alle, deren Rechner noch mit Windows 7 oder 8.1 laufen: Nach der Umstellung auf Chromium 110 funktionieren Chromium-basierte Browser nicht mehr auf diesen Systemen. Ältere Browser-Versionen funktionieren zwar weiter, erhalten jedoch keine Updates mehr. Nur Firefox und seine Ableger (wie der Tor Browser) unterstützen vorerst noch Windows 7 und 8.1. Firefox 110, das Mozilla in dieser Woche freigegeben hat, kann Lesezeichen, Passwörter und weitere Nutzerdaten aus Chrome, Edge und Vivaldi importieren.

Brave hat am selben Tag wie Google den Wechsel auf Chromium 110 vollzogen und seinen Browser in der Version 1.48.158 bereitgestellt. Inzwischen hat Brave mit Version 1.48.164 zwei der zwischenzeitlichen Chrome-Updates nachvollzogen.

Microsoft hat Edge am 9. Februar mit der Version 110.0.1587.41 auf Chromium 110 umgestellt. Zudem hat Microsoft damit zwei Edge-spezifische Lücken geschlossen. Seitdem sind zwei Edge-Updates erschienen, die lediglich Fehler beseitigt haben, zuletzt gestern Abend.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Vivaldi hat erst am 16. Februar den neuen Versionszweig 5.7 veröffentlicht, der nun auch auf Chromium 110 setzt. Die aktuelle Version 5.7.2921.53 enthält bereits Chromium 110.0.5481.111. Vivaldi 5.7 hat in der Seitenleiste am linken Rand ein neues Symbol bekommen, das originellerweise „Fenster“ heißt. Es öffnet ein Panel, in dem Sie offene Tabs (auch gruppierte und solche in anderen Vivaldi-Fenstern) nahezu beliebig umsortieren und längst geschlossene Tabs wieder hervorholen können.

Opera ist einmal mehr noch nicht soweit, hat mit Opera 95 am 1. Februar gerade erst auf Chromium 109 gewechselt. Opera 96 auf Basis von Chromium 110 ist noch im Beta-Stadium.

Am 1. März will Google Chrome 111 an die ersten Nutzer ausliefern, eine Woche darauf an alle Interessierten.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: