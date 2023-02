Microsoft stellt Support für erste Windows-11-Version ein

Windows 11 hat sich noch nicht so wirklich durchgesetzt, nur 18 Prozent der Windows-Nutzer haben bereits das Upgrade durchgeführt. Die Ersten davon, die bereits kurz nach dem Erscheinen umgestiegen sind, müssen schon bald ein Update durchführen, denn Microsoft stellt den Support für die erste finale Version Windows 11 21H2 noch in diesem Jahr ein.

So aktualisieren Sie Windows 11

Am 10. Oktober 2023 wird Microsoft die letzten Sicherheitsupdates für diese Version ausliefern. Danach ist dringend zu empfehlen, ein Update auf eine neuere Windows-Version durchzuführen. Das geschieht in der Regel automatisch, denn Microsoft hat bereits mitgeteilt, ab jetzt das automatische Update für Windows 11 21H2 in der Home- und Pro-Version freizuschalten. Das Update wird also im laufenden Betrieb im Hintergrund heruntergeladen und bei einem Neustart des Systems installiert, Sie müssen nichts weiter tun. Bislang stand das Update zwar bereits zur Verfügung, musste aber vom Nutzer manuell im Update-Bereich angestoßen werden.

Microsoft wird das Update im Laufe der nächsten Monate an die Nutzer ausrollen.

Microsoft veröffentlicht zwar immer wieder kleinere Updates, die der Fehlerbehebung, Performanceverbesserung und Sicherheit dienen, neue Funktionen werden aber in großen Updates ausgerollt, die im jährlichen Rhythmus erscheinen. Der Support läuft jeweils zwei Jahre lang, sodass zu jedem Zeitpunkt zwei Windows-11-Versionen unterstützt werden. Windows 11 21H2, die erste finale Version, erschien mit dem Release von Windows 11 im Oktober 2021, im September 2022 folgte Windows 11 22H2. Das nächste große Update wird Microsoft dann voraussichtlich im Herbst 2023 veröffentlicht.

Der Update-Zyklus gilt übrigens nur für Windows-Versionen, die sich vor allem an Endverbraucher richten – wie beispielsweise Windows 11 Home und Windows 11 Pro. Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die stattdessen Windows 11 Enterprise oder Windows 11 Education einsetzen, profitieren von einem dreijährigen Support-Zeitraum.

