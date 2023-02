Windows: Nervige Prozesse und Apps lassen sich bald schneller beenden

Wenn ein Anwendung nicht mehr reagiert oder ein auf dem Rechner laufender Prozess den PC ausbremst, dann bleibt oft nur der Weg zum Taskmanager, um besagte(n) Anwendung oder Prozess zu beenden. Doch dafür müssen Sie eben erst den Windows-Taskmanager mit der Tastenkombination Strg-Shift-Esc öffnen, dort unter dem Reiter “Prozesse” nach dem fraglichen Prozess suchen und diesen dann mit dem entsprechenden Mausklick beenden. Das will Microsoft aber bald vereinfachen.

Denn wie das US-IT-Nachrichtenmagazin Windowslatest berichtet, wird Microsoft in die Taskleiste die Möglichkeit integrieren, schnell und einfach einen Task oder Prozess zu beenden. Mit der Windows 11 Insider Preview Build 25300, die Microsoft jetzt an Tester ausliefert, integriert Microsoft bereits die Möglichkeit zum Beenden von Prozessoren/Tasks direkt in die Taskleiste. Diese neue Funktion muss dort aber erst freigeschaltet werden.

So einfach beenden Sie bald Tasks und Prozesse

Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Windows-Taskleiste auf ein beliebiges Anwendungs-/Prozesssymbol und wählen in dem sich dann öffnenden Menü den neuen Eintrag “Task beenden” (“End task”; das ist der zweite Eintrag von unten in dem Menü). Damit landen Sie dann im entsprechenden Menü des Taskmanagers, wo Sie wie gewohnt den störenden Prozess beenden. Microsoft hat den Vorgang zum Beenden eines Tasks also nicht komplett neu entwickelt, sondern integriert sozusagen in die Taskleiste nur einen Shortcut, um schneller darauf zugreifen zu können. Sie sparen Sie sich damit die umständliche Tastenkombination oder den entsprechenden Aufruf für den Taskmanager über das Windows-Eingabemenü.

Windowslatest rechnet damit, dass die neue Task-End-Funktion bald in ein kommendes kumulatives Update für Windows einfließen könnte.

Alle Informationen zur Windows 11 Insider Preview Build 25300 und deren weitere Neuerungen finden Sie hier bei Microsoft. Unter anderem hat Microsoft die Echtzeit-Bildunterschriften verbessert. Diese gibt es jetzt auch in deutscher Sprache.