Neuer Radeon-Treiber verspricht deutlich mehr Performance – auch für Hogwarts Legacy

Wer in seinem Rechner eine aktuelle Grafikkarte verbaut hat, sollte in regelmäßigen Abständen nach neuen Treibern Ausschau halten. Denn diese sorgen meist nicht nur für ausgebügelte Bugs, sondern können auch die Leistung der verbauten GPU deutlich verbessern. Mit seinem gerade veröffentlichten Radeon-Treiber Version 23.2.1 verspricht AMD Performance-Steigerungen im zweistelligen Bereich. Der Treiber ist dabei nicht nur für die aktuellen RX-7000-GPUs gedacht, sondern verbessert auch die Leistung von RX-6000-Grafikkarten.

In vielen Spielen deutlich schneller

Konkret soll der Treiber Spielern von “Hogwarts Legacy“ (zum Test) eine bessere Performance verschaffen. AMD spricht bei einer RX 6950 oder einer RX 7900 XTX von Steigerungen der Bildraten zwischen 4 und 19 Prozent. Was der erste Patch für das Spiel an Fehlern behebt und was die Community dazu sagt, erfahren Sie in unserem Artikel. Auch das kürzlich veröffentlichte “Forspoken“ soll mit dem neuen Treiber auf einer RX 6950 XT bei 4K-Auflösung bis zu 7 Prozent schneller laufen. Für “Cyberpunk 2077“ stellt AMD im Vergleich zum Treiber bei der Veröffentlichung von Windows 11 ebenfalls 10 Prozent mehr Leistung in Aussicht. “F1 2022“ soll sogar 27 Prozent besser laufen. Auch die Spiele “God of War“, “Marvel Guardians of the Galaxy“, “Hitman 3“, “Sniper Elite 5“ oder “WoW Shadowlands“ sollen mit dem neuen Treiber deutlich besser performen.

Treiber sorgt für mehr Performance

Zudem spendiert AMD mit dem aktuellen Treiber in der Version 23.2.1 allen RDNA2-GPUs die Unterstützung für neu eingeführte Streaming-Funktionen, beispielsweise die CAML-Technologie. Im Gepäck hat der Treiber zudem eine neue Version von AMD-Link. Inwieweit die Performance bei der konkret im eigenen Rechner verbauten GPU zulegt, muss wohl jeder Spieler selbst herausfinden. Die Tatsache, dass AMD die Leistung unterschiedlicher Grafikkarten seit dem Release von Windows 11 im Oktober 2021 nach eigenen Angaben in Spielen zwischen 9 bis 27 Prozent verbessert hat, stimmt jedoch zuversichtlich.

