Strom- und Gastarife zu Bestpreisen bei SWK – mit Preisgarantie bis 24 Monate

Die Stadtwerke Krefeld haben die Preise angepasst und sind nun im Bereich Strom- & Gasversorgung teils der günstigste Anbieter. Je nach Verbrauch unterbieten die SWK sogar den Bestpreis von Verivox – Preise vergleichen und wechseln kann sich also in vielen Fällen lohnen. Hier geht es zu den aktuellen Preisen der SWK.

Dabei lassen sich nicht nur hunderte Euro im Jahr sparen. Je nach gewähltem Vertrag bieten die Stadtwerke Krefeld sogar bis zu 24 Monate Preisgarantie. Also am besten Gas- oder Strom-Vertrag bei den SWK wählen und dann mit dem eigenen aktuellen Anbieterpreis oder bei Preisvergleichsseiten wie Verivox vergleichen. Wer einen neuen und günstigeren Gastarif sucht: Der Gastarif “meindirekt Gas 12” mit 12 Monaten Laufzeit und Preisgarantie hat aktuell den besten Preis am Markt.

Gas-Tarife der SWK

Tipp: SWK meinDIREKT Gas 12 12 Monate Laufzeit mit 12 Monaten Preisgarantie. Jetzt Gas-Tarif der SWK sichern und sparen

SWK meinDIREKT Gas 24 24 Monate Laufzeit mit 24 Monaten Preisgarantie. Jetzt Gas-Tarif der SWK sichern und sparen

Stromtarife der SWK

SWK meinDIREKT Strom 12 12 Monate Laufzeit mit 12 Monaten Preisgarantie. Für Öko-Strom zahlen Sie nur einen geringfügigen Aufpreis. Jetzt Stromtarif der SWK sichern und sparen

SWK meinDIREKT Strom 24 24 Monate Laufzeit mit 24 Monaten Preisgarantie. Für Öko-Strom zahlen Sie nur einen geringfügigen Aufpreis. 50 Euro Neukunden-Bonus. Jetzt Stromtarif der SWK sichern und sparen

Vergleich mit dem eigenen Stromanbieter

Und das Versprechen der Stadtwerke Krefeld scheint zu stimmen. Nach kurzem Vergleich mit dem eigenen Stromanbieter (Stadtwerke München) hätten wir in unserem Fall bei einem Verbrauch von 2800 kWh pro Jahr mit dem SWK-Tarif “meinDIREKT Strom 24” rund 129 Euro im ersten Jahr gespart. Hier haben wir den Neukunden-Bonus des Tarifs schon eingerechnet. Diese Ersparnis kann natürlich individuell variieren – hier hilft nur selbst vergleichen.

