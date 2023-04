AVM Fritz Dect: Heizkörperthermostat-3er-Bundles zum Sparpreis ab 129 Euro

Bei Media Markt erhalten Sie aktuell die beliebten smarten Heizkörperregler der Firma AVM im 3er-Bundle im Sonderangebot zum absoluten Deal-Preis.

Sie erhalten die Bundles der Variante “Fritz Dect 301” zum Preis von 129 statt 177 Euro, die etwas modernere “Fritz Dect 302”-Variante gibt es für 149 statt 207 Euro.

Smarte Heizkörperregler von AVM zum Top-Preis

AVM Fritz Dect 301 – Bundle 3 Stück, Smarter Heizkörperregler, Weiß Für 129 statt 177 Euro bei Media Markt

AVM Fritz Dect 302 – Bundle 3 Stück, Smarter Heizkörperregler, Weiß Für 149 statt 207 Euro bei Media Markt

Dass es sich bei den Angeboten zu den smarten Heizkörperthermostaten um echte Schnäppchen handelt, zeigt der Blick auf den Einzelpreis der Heizkörperregler. Bei Media Markt erhalten Sie das Thermostat “Fritz Dect 301” zum Preis von 54,99 Euro, der Preis für drei Stück wäre dann 164,97 Euro – Sie sparen also rund 36 Euro. Die Variante “Fritz Dect 302” kostet einzeln 64,99 Euro, drei Stück gäbe es so also für 294,97 Euro – hier sparen Sie rund 46 Euro.

Die Thermostate von AVM zeichnen sich durch gute Ablesbarkeit und eine einfache Installation aus. Auch die Einrichtung ist innerhalb weniger Minuten geschehen und die Thermostate lassen sich schnell reibungslos bedienen. Gegenüber der “Fritz Dect 301” verfügt die 302-Variante über umgestaltete Bedienelemente, die übersichtlicher und so auch intuitiver bedienbar sind. Weiterhin soll der neuere Chip eine längere Batterielaufzeit gewährleisten.

