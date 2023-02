Hogwarts Legacy: Erster Patch soll Performance verbessern – das sagen die Spieler

Hogwarts Legacy hat einen Hype entfacht, den es in dieser Form schon lange nicht mehr um ein Videospiel gab. Fachpresse und Fans feiern das erste richtige Open-World-Spiel im Harry-Potter-Universum. Auch unser Kollege zeigt sich begeistert:

Hogwarts Legacy im Test: Die magischste Open-World seit Red Dead Redemption 2

Doch Hogwarts Legacy hat auch mit technischen Problemen zu kämpfen, die vor allem auf dem PC gravierend sein können. Viele Spieler leiden trotz leistungsstarkem Gaming-PC unter schlechter Performance und Frame-Einbrüchen. Ein gestern erschienener Patch soll Abhilfe schaffen.

Hogwarts Legacy: Diese Einsteiger-Tipps sollten Sie kennen

So reagieren Spieler auf den Patch

Auf Plattformen wie Reddit und Steam tauschen sich Spieler bereits rege über die Auswirkungen des ersten Patches aus. Dabei sind die Meinungen gespalten. Einerseits berichten viele Spieler, dass sich die Performance dadurch tatsächlich verbessert habe. So schreibt ein Nutzer:

Bis jetzt läuft das Spiel auf meinem PC seit dem Update butterweich! Noch kein Lag! Wooo und mein PC ist auch nicht die beste Wahl. Reddit-Nutzer Marc815

Doch das gilt bei weitem nicht für alle Spieler, viele Kommentare berichten, dass sich die Performance entweder nur marginal oder auch überhaupt nicht verbessert hat:

Hogsmeade ist immer noch ätzend. Hogwarts ist definitiv besser, aber ich bekomme immer noch dramatische fps-Einbrüche bei bestimmten Ereignissen, wie dem Wirken bestimmter Zauber oder bei geskripteten Szenen, die zu viele Dinge auf einmal ändern (ich will nicht spoilern) oder bei Finishern. Reddit-Nutzer West_47

Einige aus der Community weisen außerdem darauf hin, dass zwar einige Performanceverbesserungen in den Patch Notes erwähnt werden, das zugrunde liegende Problem aber wohl nicht gelöst ist. So steht der Bug-Report HL-14, der auf wacklige Performance hinweist, immer noch auf “Investigation In Progress” (dt.: Untersuchung im Gange), wird also vom Entwickler noch nicht als gelöst angesehen.

Wir haben den Patch gestern selber ausprobiert und können dem Reddit-Nutzer West_47 nur zustimmen. In der Open-World und in Hogwarts sind bei uns die Frame-Einbrüche etwas weniger geworden, jedoch immer noch deutlich spürbar. Und gerade im Dorf Hogsmeade kommt es immer noch zu starken Performance-Problemen, wo die Framerate ohne ersichtlichen Grund von 60 auf unter 20 Bilder pro Sekunde absackt.

Die offiziellen Patchnotes

Der Patch soll laut Avalanche Software vor allem die Performance verbessern, Abstürze vermeiden und Bugs beseitigen. Davon profitieren derzeit aber nur Xbox- und PC-Spieler, das Update für die Playstation soll gegen Ende dieser Woche erscheinen. Die offiziellen Patchnotes:

Build Version – 1120320

Developer Note – This patch addresses overall gameplay performance and stability as well as online connection improvements.

Bug Fixes: