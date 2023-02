Whatsapp: Diese spannenden Neuerungen stehen ab sofort zur Verfügung

Meta hat still und leise einige neue Funktionen für Whatsapp freigeschaltet, wie WABetainfo entdeckt hat. Anders als in der Vergangenheit hat Meta auf die neu hinzugekommenen Funktionen nicht groß hingewiesen, sondern diese erscheinen nun einfach mal so in der Beschreibung zu Whatsapp auf Google Play. Es handelt sich also um Neuerungen in der Android-Version von Whatsapp. In der Whatsapp-Beschreibung im Apple App Store findet man diese Neuerungen noch nicht (ausgenommen die schon länger verfügbaren Avatare). Im offiziellen Whatsapp-Blog steht über diese Neuerungen noch nichts zu lesen.

Das ist neu

Zur Android-Version von Whatsapp liest man unter “Neuigkeiten”:

• Du kannst ab sofort Bildunterschriften hinzufügen, wenn du Dokumente sendest.

• Ab sofort werden längere Gruppenbetreffe und -beschreibungen unterstützt, damit du deine Gruppen besser beschreiben kannst.

• Du kannst jetzt bis zu 100 Bilder/Videos auf einmal senden (zuvor waren es 30).

• Ab sofort kannst du eigene Avatare erstellen und diese als Sticker oder Profilbild verwenden. Öffne dazu „Einstellungen“ > „Avatar“.

Längere Testphase

Die Möglichkeit bis zu 100 Mediendaten auf einem zu versenden, hatte Whatsapp zuletzt in seiner Betaversion getestet, mehr dazu lesen Sie hier: Neue Whatsapp-Beta bringt heiß erwartete Änderung. Dass man eigene Avatare für Sticker und Profilbilder erstellen kann, ist dagegen keineswegs ganz neu, sondern wurde von Whatsapp bereits im Dezember 2022 freigeschaltet. Die Möglichkeit, eigene Unterschriften bei Dokumenten hinzuzufügen, testet Whatsapp ebenfalls schon seit einigen Betaversionen, das Gleiche gilt für die längeren Gruppenbeschreibungen.

Laut WABetainfo rollte Whatsapp die oben beschriebenen neuen Funktionen jetzt an alle Nutzer der finalen aktuellsten Android-Version von Whatsapp aus. Android-Nutzer, die noch nicht alle neuen Funktionen nutzen können, müssen wohl auf das nächste Update warten.

Erst vor wenigen Tagen hatte Whatsapp sechs neue Funktionen für den Status freigeschaltet. Darüber informiert Sie die Meldung Whatsapp: Status bekommt diese neuen spannenden Funktionen.

Whatsapp: Diese Neuerung wird Foto-Fans begeistern

Whatsapp: Alle Neuerungen und Verbesserungen des Jahres 2022 im Überblick

Whatsapp: Wichtige Neuerung verhindert schlimme Peinlichkeiten