Windows 11: Wasserzeichen schikaniert Nutzer mit nicht unterstützter Hardware

Microsoft schikaniert einige Windows-11-Nutzer jetzt mit Wasserzeichen auf dem Desktop. Das berichtet die US-IT-Nachrichtenseite Windowslatest. Die Wasserzeichen erscheinen auf Rechnern, auf denen Windows 11 installiert, die aber nicht den offiziellen von Microsoft vorgegebenen Voraussetzungen entsprechen. Als konkretes Beispiel nennt Windowslatest Rechner mit Intel-Prozessoren der sechsten Generation. Auf diesen PCs würde Windows 11 durchaus laufen, doch entspricht das nicht den Voraussetzungen, die Microsoft verlangt.

Im Rahmen des Januar-2023-Updates hat Microsoft für Windows 11 einen Patch ausgeliefert, der anscheinend ab jetzt dafür sorgt, dass auf Windows-11-Rechnern, deren Hardware nicht den Microsoft-Vorgaben entspricht, ein entsprechender Hinweis fest angezeigt wird. Auf englischsprachigen Rechnern handelt es sich um ein “System requirements not met”-Wasserzeichen (auf Deutsch: “Systemanforderungen nicht erfüllt”), das im rechten unteren Eck des Windows-11-Desktops direkt über der Taskleiste erscheint. Dazu steht noch ein Hinweis, dass man in die Einstellungen gehen soll, um mehr zu erfahren. Betroffen sind Rechner mit Windows 11 22H2 und dem Januar-Update.

Das “System requirements not met”-Wasserzeichen erscheint laut Nutzerberichten ganz plötzlich, selbst wenn Windows 11 schon ein Jahr lang auf dem Rechner installiert ist. Die betroffenen Nutzer betonen, dass ihre Windows-11-Rechner flüssig und stabil laufen würden. Möglicherweise handelt es sich um einen A/B-Test und nicht alle inkompatiblen Systeme bekommen den Hinweis angezeigt.

Über dieses Wasserzeichen wird schon länger gemunkelt, Microsoft experimentiert damit schon länger herum, bereits im März 2022 gab es Hinweise darauf. Doch erst jetzt wird es anscheinend final an alle betroffenen Rechner ausgeliefert.

Funktional hat das Wasserzeichen aber keine Auswirkungen, betroffene Anwender können Windows 11 trotzdem vollumfänglich verwenden. Alle Anwendungen funktionieren also danach trotzdem wie gewohnt.

Das sind die offiziellen Voraussetzungen für Windows 11

Windows 11 stellt besondere Ansprüche an die Hardware des Rechners: Fit für Windows 11 – die Hardware-Voraussetzungen. Danach muss der Rechner über ein modernes UEFI-System mit der Sicherheitsfunktion Secure Boot, den Sicherheitschip „Trusted Platform Module“ der zweiten Generation (TPM 2.0) und eine Grafikeinheit verfügen, die kompatibel zu DirectX 12 ist und für die WDDM-2.0-Treiber zur Verfügung stehen. Microsoft verlangt zudem 2-Kern-CPUs und bei den Intel-Core-CPUs mindestens deren achte Generation, bei denen von AMD die Generation 3 (Zen 2, Ryzen 3 3100 aufwärts).

So installieren Sie Windows 11 trotzdem

Trotzdem können Sie Windows 11 auch auf Rechnern installieren, deren Hardware von Microsoft als nicht dafür ausreichend angesehen wird, mehr dazu lesen Sie in Windows 11 ohne TPM-2.0-Chip installieren – so geht´s sowie in Windows 11: Microsoft erklärt Knacken der Hardware-Sperre.