Firefox 110: Neue Browserversion steht bereit

Mit der neuen Firefox-Version 110.0 schließen die Mozilla-Entwickler mindestens 19 Sicherheitslücken in dem quelloffenen Browser. Firefox 110 kann auch Lesezeichen und Passwörter aus Vivaldi, Opera und Opera GX importieren. Außerdem sind auch die Langzeitversion Firefox ESR 102.8.0 sowie Firefox 110 für Android erhältlich.

In Firefox 110 haben die Entwickler wenigstens zehn, eher mehr, als hohes Risiko eingestufte Schwachstellen behoben. Vier weitere Lücken weist Mozilla als mittleres Risiko aus. Mehrere intern entdeckte Schwachstellen führt Mozilla in seinem Sicherheitsbericht nur summarisch auf, ohne ihre Zahl oder weitere Details zu nennen. Sie wären demnach jedoch geeignet, um Code einzuschleusen und auszuführen.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

In Firefox 110 können Sie Daten aus anderen Browsern importieren, etwa Lesezeichen, Passwörter und die Chronik. Für Chrome, Edge und Safari gilt das schon länger, jetzt sind auch Vivaldi, Opera und Opera GX hinzugekommen. Das ist nicht zuletzt für diejenigen interessant, die weiterhin Windows 7 oder 8.1 nutzen (wollen oder müssen). Denn Chromium-basierte Browser wie die vorgenannten laufen ab Chromium 110 nicht mehr auf diesen Windows-Systemen. Firefox unterstützt hingegen Windows 7 und 8.1 vorerst weiter, mindestens noch bis Ende August.

Etliche Websites versuchen noch immer mit der Abfrage des User-Agent, Benutzer mit dem Internet Explorer 11 zwecks Sonderbehandlung zu erkennen. Da dies bei mangelhafter Programmierung zur Verwechslung mit Firefox 110 bis 119 führen kann, friert Mozilla einen Teil der übermittelten User-Agent-Zeichenkette vorübergehend bei 109.0 ein, während am Ende der Zeichenkette die korrekte Browser-Version steht. Ab Firefox 120 (November 2023) wird Mozilla diese Änderung wieder revidieren. Der aktuelle User-Agent sieht unter Windows 10 folglich so aus:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0

Die im Herbst 2022 mit Firefox 106 ausgelieferten, zusätzlichen „Farbwelten“ („Colorways“) sind im Januar, zeitgleich mit dem Update auf Firefox 109, wieder aus dem Browser verschwunden. Mozilla stellt sie nun in einer Sammlung mit weiteren Themes auf addons.mozilla.org wieder zur Verfügung.

Firefox Farbwelten Mozilla

Das Update auf Firefox ESR 102.8.0 beseitigt mindestens 14 Sicherheitslücken, zehn davon weist Mozilla als hohes Risiko aus. Es handelt sich im Wesentlichen um die gleichen Schwachstellen, die auch in Firefox 110 beseitigt sind. Aktualisierte Versionen des Mail-Programms Thunderbird und des auf Firefox ESR basierenden Tor Browsers dürften in Kürze folgen.

An 14. März 2023 will Mozilla Firefox 111 veröffentlichen, am 11. April soll Firefox 112 folgen.