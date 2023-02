Hotels, Flüge und Mietwagen günstiger buchen: Mit diesem Trick sparen Sie bei der Reiseplanung

Ein VPN (Virtual Private Network) ist vor allem dafür bekannt, dass es Ihre Onlineaktivitäten schützt und Anonymität im Web gewährleistet. Dies gilt umso mehr auf Reisen, da Hacker bei ungesicherten Verbindungen leichter an Ihre Daten kommen und diese missbräuchlich nutzen können.

Bevor Sie in den Urlaub fahren, sollten Sie also darüber nachdenken, eine VPN-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu installieren – gerade wenn Sie in öffentlichen WLAN-Netzen unterwegs sind. Aber ein VPN hat auch noch einen ganz anderen Vorteil: Wir zeigen, wie Sie eine VPN-App bei der Reiseplanung und auf Reisen nutzen können, um bares Geld zu sparen.

Günstiger reisen dank VPN

Die Preise für Flüge, Hotels und andere Dienstleistungen werden in verschiedenen Ländern unterschiedlich festgelegt und hängen von einer Reihe von Faktoren ab. Wenn Sie ein VPN benutzen, um sich mit Servern in anderen Ländern zu verbinden, können Sie mitunter Hotels, Flüge und Mietwagen günstiger buchen.

Dabei müssen Sie aber sicherstellen, dass Sie kein bestehendes Konto bei der jeweiligen Buchungsseite haben und Sie müssen die Cookies sowie Cache vor Ihrer Suche löschen, damit es funktioniert.

Ein Beispiel: Wenn Sie einen Flug bei einer ausländischen Airline buchen möchten, kann es sein, dass der Flug günstiger ist, wenn Sie ihn aus dem Heimatland der Airline selbst buchen. Dazu müssen Sie etwas Zeit investieren.

Am besten öffnen Sie ein neues Browser-Fenster im privaten Modus, damit keine Cookies voreingestellt sind. Dann verbinden Sie sich mit Ihrem vorinstallierten VPN (Sie können z.B. die VPN-Browsererweiterung nutzen, wenn Sie gerade am Computer surfen – am Handy verbinden Sie sich entsprechend einfach mit der VPN-App). Wählen Sie im VPN das Land, in dem Sie sich augenscheinlich befinden möchten, z.B. “United Kingdom” (Großbritannien).

Jetzt surfen Sie die Website von British Airways an. Der Flugrechner denkt nun, Sie sitzen in Großbritannien und zeigt Ihnen die Flugpreise für UK-Bürger an. Probieren Sie es auch mit unterschiedlichen Ländern wie Tschechien, Polen oder Schweiz und vergleichen Sie die Preise.

Mit etwas Geduld sollten Sie bessere Preise finden, als bei Buchung aus Ihrem Heimatland. Das gleiche Vorgehen können Sie anwenden bei Flugsuchmaschinen, bei der Mietwagensuche oder für Hotelbuchungen.

Hinweis: Wir haben hier als Anwendungsbeispiel NordVPN genutzt. Genauso gut funktionieren aber auch andere VPN-Anbieter, wenn es um die Änderung Ihres Standorts geht. Nur um ein paar beliebte VPNs zu nennen: Cyberghost, Surfshark, Hide.me, Pure VPN oder Express VPN. Erweiterte Funktionen wie Virenschutz oder einen verschlüsselten Cloud-Speicher können Sie bei einigen VPN-Diensten auch zu einem Aufpreis hinzubuchen – wie bei NordVPN.

