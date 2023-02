Brückentage 2023: Mehr Urlaub mit diesen Tipps!

Wenn Sie an einem Freitag nach einem Feiertag mal wieder alleine im Büro oder im Homeoffice sitzen, war der Kollege oder die Kollegin wohl schneller und hat sich einen Brückentag gesichert. Damit auch Sie 2023 gelegentlich ein verlängertes Wochenende genießen können, ohne dafür zu viele Urlaubstage zu opfern, zeigen wir Ihnen in der folgenden Übersicht, an welchen Tagen die Feiertage in diesem Jahr sind.

Im Gegensatz zum Vorjahr, liegen mögliche Brückentage im Kalender für 2023 wesentlich günstiger. In diesem Jahr fallen nur drei Feiertage auf ein Wochenende – 2022 waren es ganze acht. Es gibt also dieses Jahr einige Möglichkeiten, sich mit Brückentagen die freie Zeit zu verlängern. Von welchen Feiertagen und Brückentagen Sie profitieren können, hängt davon ab, in welchem Bundesland Sie leben. Bevor Sie sich einen Brückentag nehmen, sollten Sie sich außerdem immer mit Ihren Kollegen absprechen.

Die Feiertage und Brückentage-Tipps im Jahr 2023