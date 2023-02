Bundesnetzagentur: Stromanbieter-Wechsel innerhalb von 24 Stunden

Die Bundesnetzagentur will Stromkunden in Zukunft den Wechsel des Stromlieferanten erleichtern. Heute wurde ein entsprechendes Festlegungsverfahren eröffnet. Damit soll es möglich werden, den Stromlieferanten in Zukunft an Werktagen innerhalb von 24 Stunden zu wechseln.

Stromanbieter-Wechsel innerhalb von 24 Stunden

“Zukünftig soll jeder den Stromlieferanten noch einfacher und schneller wechseln können. Der Wechsel soll nicht mehr zehn Tage dauern, sondern innerhalb von 24 Stunden möglich sein“, erklärt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Mit diesem Verfahren setzt die Bundesnetzagentur die gesetzlichen Vorgaben des § 20a Abs. 2 EnWG in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/944 um.

Mehr Transparenz für Stromkunden

Neben besseren vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen, sollen Kunden auch mehr Transparenz bekommen. Die Netzbetreiber sollen ihre Kunden künftig regelmäßig über wichtige Parameter der Netzanschlusssituation informieren. So sollen preisbeeinflussende Faktoren schneller für Kunden einsehbar sein, so dass sie abwägen können, ob sich der Wechsel zu einem anderen Stromlieferanten für sie lohnt.

Neue Frist soll erst ab 2025 gelten

Von den neuen Richtlinien sollen nicht nur Stromkunden, sondern laut der Bundesnetzagentur auch Stromlieferanten und Netzbetreiber profitieren. Einheitliche Standards bei den Kündigungsfristen und ein automatisierter Wechsel könnten personelle Ressourcen sparen und so Effizienzgewinne erzielen, so die Bundesnetzagentur. Die Konsultation für das Festlegungsverfahren endet am 20. April 2023. Die verkürzte Kündigungsfrist von 24 Stunden soll dann ab 1. April 2025 umgesetzt werden.