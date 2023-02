Das sind die schnellsten Supercomputer der Welt

Weltweit kämpfen die Betreiber von Supercomputern um immer neue Rekorde. Entsprechend oft kommt es zu Verschiebungen in den Top-Listen der weltweit schnellsten Verbünde aus High-End-Rechenmaschinen. Der Anbieter für Markt- und Konsumentendaten Statista hat aktuelle Zahlen zu den derzeit schnellsten Supercomputern parat, diese stammen aus dem November 2022. Demnach konnte der Supercomputer “Frontier“ von HPE die Pole Position für sich beanspruchen. Der in den USA installierte Supercomputer kommt auf eine Rechenleistung von rund 1.102.000 TeraFLOPS (1,1 Trillionen FLOPS). Ein Vorteil von “Frontier“ ist, dass er mehrere Datenformate gleichzeitig verarbeiten kann und deswegen besonders gut für KI-Anwendungen geeignet ist.

Deutschland mit 34 Supercomputern

Auf dem zweiten Platz liegt aktuell der Supercomputer “Fugaku“ von Fujitsu in Japan. Er erreicht 442.010 TeraFLOPS, gefolgt von LUMI in Finnland, der es auf 309.100 TeraFLOPS bringt. Die übrigen Plätze der Top 10 gehen an “Leonardo“ (Italien), “Summit“ (USA), “Sierra“ (USA), “Sunway TaihuLight“ (China), “Permutter“ (USA), “Selene“ (USA) und “Tianhe-2A“ (China). Auch wenn sich Deutschland nicht unter den Top 10 der schnellsten Supercomputer findet, landet Deutschland immerhin mit 34 Supercomputern auf Platz 3 der Standorte der weltweit leistungsstärksten Super–Rechner weltweit. Nur China und die USA haben noch mehr Supercomputer in ihrem Land.

Playstation 5 als Vergleich

Zur Einordnung: FLOPS steht für Floating Point Operations Per Second (Gleitkommaoperationen pro Sekunde). Dieser Wert gibt an, wieviele (Gleitkomma-)Rechenoperationen ein Supercomputer pro Sekunde leisten kann. Dabei wird die gesamte Rechenleitung herangezogen, also Hauptspeicher, Prozessor, Bus oder Compiler. Um die Spitzenposition von “Frontier“ mit über einer Million TeraFLOPS besser einordnen zu können, lohnt sich ein Blick auf Sonys Spielekonsole Playstation 5, die es auf maximal 10,3 TeraFLOPs bringt.