Elektronische Parkscheibe: Keine Knöllchen mit dem richtigen Modell

Eine Parkscheibe sollte wirklich jeder im Auto liegen und dann parat haben, wenn auf entsprechend gekennzeichneten Flächen geparkt werden soll. Wer als Halter eines KFZ oder Motorrads ohne eine Parkscheibe erwischt wird, muss zwischen 20 Euro (bis zu 30 Minuten) und 40 Euro (über drei Stunden) als Bußgeld an die Kommune bezahlen.

Als Alternative zu den herkömmlichen analogen Parkscheiben gibt es im Handel zahlreiche elektronische Modelle. Doch sind die überhaupt zulässig und welche Modelle sind empfehlenswert?

Diese Voraussetzungen muss eine elektronische Parkscheibe erfüllen

Wie nicht anders zu erwarten, gibt es klare Regelungen und Vorgaben für die legale Nutzung einer elektronischen (digitalen) Parkscheibe. Sie wurden am 30. November 2013 im amtlichen Teil des Verkehrsblattes (dem Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung der Bundesrepublik Deutschland) veröffentlicht und traten am 1. Dezember 2013 in Kraft. In Deutschland muss eine elektronische Parkscheibe folgende Kriterien erfüllen. Sie muss zwingend

eine gültige Typengenehmigung besitzen (ECE-Genehmigung Nr. 10 R – 047203)

nach dem Abstellen des Fahrzeugs automatisch auf die nächste halbe Stunde springen

nach Aktivierung gegen Änderungen und gegen jegliche Eingriffe gesichert sein

Und auch das Design der elektronischen Parkscheibe ist definiert. Erforderlich sind:

eine Abbildung des Verkehrszeichens 314

das Wort „Ankunftszeit“ über dem Display

eine 24-Stunden-Zeitangabe im Display

eine Zahlenhöhe von mindestens 2 cm

gute und zweifelsfreie Ablesbarkeit

Diese Modelle sind zu empfehlen:

Im Handel werden verschiedene Modelle zu Preisen zwischen 20 und 30 Euro angeboten. Achten Sie auf den Zusatz „mit Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt“ in der Produktbeschreibung. Einige Anbieter legen die entsprechende Zulassung ausgedruckt bei, andere schicken sie nach dem Kauf per E-Mail.

Needit Park Lite

Die Parkuhr stellt sich bei jedem Stillstand (>20 Sek.) von selbst ein.

Die Ankunftszeit (aufgerundet zur nächsten halben Stunde) bleibt sichtbar bis sich das Auto wieder bewegt.

Beginnt die Parkzone erst am nächsten Morgen, kann die Auto Parkuhr manuell vorgestellt werden.

Ebenso stellt die Uhr automatisch auf Sommer bzw. Winterzeit um (abschaltbar).

Zur sofortigen Inbetriebnahme ist eine CR2450 Batterie enthalten.

Abmessungen: 10 x 7,7 x 1,8 cm (L x B x H)

Needit Park Micro

Die Parkuhr stellt sich bei jedem Stillstand (>20 Sek.) von selbst ein.

Die Ankunftszeit (aufgerundet zur nächsten halben Stunde) bleibt sichtbar bis sich das Auto wieder bewegt.

Beginnt die Parkzone erst am nächsten Morgen, kann die Auto Parkuhr manuell vorgestellt werden.

Ebenso stellt die Uhr automatisch auf Sommer bzw. Winterzeit um (abschaltbar).

Zur sofortigen Inbetriebnahme ist eine CR2450 Batterie enthalten.

Abmessungen: 8 x 4,5 x 1 cm (L x B x H)

Needit Park Mini

Die Parkuhr stellt sich bei jedem Stillstand (>20 Sek.) von selbst ein.

Die Ankunftszeit (aufgerundet zur nächsten halben Stunde) bleibt sichtbar bis sich das Auto wieder bewegt.

Beginnt die Parkzone erst am nächsten Morgen, kann die Auto Parkuhr manuell vorgestellt werden.

Ebenso stellt die Uhr automatisch auf Sommer bzw. Winterzeit um (abschaltbar).

Zur sofortigen Inbetriebnahme ist eine CR2450 Batterie enthalten.

Abmessungen: 8,3 x 4,6 x 2,5 cm (L x B x H)

Übrigens: In einzelnen, besonderen Fällen kann die Parkscheibe auch anstelle eines kostenpflichtigen Parkscheines verwendet werden. So sieht §13 Abs. 3 der StVO vor, dass im Falle z. B. eines defekten Parkscheinautomaten eine Parkscheibe zu verwenden ist. Hierbei ist die Parkzeit auf die maximale Parkdauer begrenzt, bis zu der man einen Parkschein hätte kaufen können.