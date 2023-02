Hogwarts Legacy: Diese Einsteiger-Tipps sollten Sie kennen

Am 10. Februar ist Hogwarts Legacy endlich erschienen. Wenn Sie diesen Artikel hier lesen, gehören Sie vermutlich zu der großen Anzahl an Gamern, die derzeit Hogwarts und seine Umgebung erkunden. Das Spiel ist sowohl bei der Fachpresse als auch bei den Fans sehr gut angekommen, ein großer Pluspunkt ist vor allem die riesige und detaillierte Spielwelt voller Rätsel und Geheimnisse.

Das Spiel hält viele Mechaniken und Orte bereit, die es zu erlernen und erkunden gilt – und dieser Ratgeber soll dabei helfen. Denn mit diesen 10 Tipps sind Sie bereit, sich den Herausforderungen Hogwarts zu stellen.

Hogwarts Legacy im Test: Die magischste Open-World seit Red Dead Redemption 2

Hinweis: Dieser Ratgeber ist so spoilerfrei wie nur möglich gehalten. Hinweise auf Quests oder Spielmechaniken beschränken sich auf die ersten Spielstunden, über die Story verraten wir natürlich nichts.

1. Revelio richtig nutzen

Recht früh im Spiel wird Ihnen der Zauber Revelio beigebracht, mit dem Sie Gegenstände und Geheimnisse in der Nähe aufdecken können. Nach der Aktivierung werden Truhen, Rätsel, Gegner und vieles mehr hervorgehoben – auch durch Wände hindurch. Doch der Zauber kann noch mehr als das.

Vielleicht ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass beim Nutzen des Zaubers manchmal ein “Ping”-Sound ertönt. Dieser deutet darauf hin, dass eine Handbuchseite in Ihrer Nähe ist. Je länger der zeitliche Abstand zwischen dem Auslösen des Zaubers und dem Ping ist, desto weiter ist die Seite entfernt.

So wissen Sie, ob Sie gerade auf die Seite zugehen, oder sich von ihr entfernen. Der Ping wird auch räumlich wiedergegeben, mit einem Surround-Headset können Sie also auch bestimmen, wo sich die Seite relativ zu Ihrem Charakter befindet.

Um Revelio noch effizienter zu nutzen, können Sie Ihre Talentpunkte nutzen, um das Upgrade “Revelio-Beherrschung” im Skillbaum “Haupttalente” freizuschalten. Damit wird die Reichweite des Zaubers deutlich erhöht.

2. Transmog: Aussehen von Items beliebig verändern

Während Sie im Spiel voranschreiten und neue Items erbeuten, wird Ihnen auffallen, dass die stärksten Items oftmals nicht die sind, die Sie aus modischer Sicht auswählen würden. Oder anders gesagt: Wenn Sie ständig die stärkste Ausrüstung anlegen, sehen Sie oftmals aus wie ein Hampelmann.

Doch zum Glück gibt es eine einfache Lösung, wie Ihr Charakter die besten Items anlegen und trotzdem ganz nach Ihren Wünschen aussehen kann. Das Zauberwort heißt Transmog.

Diese bereits aus anderen Spielen erlaubte Mechanik erlaubt es, das Aussehen von Items zu verändern, ohne deren Werte zu verändern.

Dafür gehen Sie einfach in den Ausrüstungs-Bildschirm, bewegen den Zeiger über das Item, dessen Aussehen Sie verändern wollen (in der Gesamtübersicht, nicht bei der Auswahl der einzelnen Items) und klicken “F” auf dem PC, den Viereck-Button auf der PS5 oder den X-Button auf der Xbox. Sie könne jetzt das Aussehen des Gegenstands frei verändern. Zur Auswahl stehen das Design aller Items, die Sie schon einmal besessen haben (auch wenn Sie diese schon wieder verkauft haben) sowie spezielle Skins, die Sie auf anderem Wege in Hogwarts Legacy freischalten können.

In Ihrem Inventar können Sie das Aussehen von Items problemlos verändern. Screenshot

3. Inventar-Management und Items verkaufen

Im Laufe des Spiels werden Sie immer wieder Aufgaben für die Lehrer von Hogwarts erledigen müssen, zum Beispiel das Beschaffen von Materialien. Doch das geht schnell ins Geld. Gleichzeitig bekommen Sie quasi ständig neue Ausrüstungsgegenstände, sei es durch das Erfüllen von Quests oder durch das Öffnen von Truhen. Zum Glück hilft Ihnen letzteres, Ihr Geldproblem zu lösen.

Gerade zu Beginn des Spiels haben Sie nur ein sehr beschränktes Inventar. Dieses lässt sich zwar im Laufe des Spiels erweitern (mehr dazu im nächsten Tipp), Sie sollten aber grundsätzlich immer ein Auge darauf haben, dass Sie ein paar Plätze freihaben. Denn wenn Sie eine Kiste öffnen, während Ihr Inventar voll ist, geht der darin enthaltene Gegenstand verloren – und zwar für immer.

Deshalb sollten Sie alle Ausrüstungsgegenstände, die Sie nicht brauchen, verkaufen. Das können Sie bei jedem Händler des Spiels tun, zum Beispiel in Hogsmeade, aber auch in den zahlreichen kleineren Ortschaften. So haben Sie wieder mehr Platz im Inventar und deutlich mehr Galleonen in der Börse.

4. Inventarplätze erweitern

Wie bereits im vorherigen Punkt angesprochen, neigen sich die Inventarplätze beim Erkunden schnell dem Ende zu. Um Ihr Inventar zu erweitern, müssen Sie Merlins Rätsel lösen. Mit diesen werden Sie recht früh im Spiel bekannt gemacht, die Rätsel an sich sind selten allzu schwierig und erfordern es zumeist, mehrere Säulen in einer gewissen Zeitspanne per Zauber zu aktivieren.

Mit dem Lösen der Rätsel schalten Sie Meilensteine frei, die Ihnen mehr Inventarplätze verschaffen. Doch vergessen Sie nicht, diese auch zu aktiveren – so wie im nächsten Tipp erklärt.

5. Meilensteine freischalten

Während Sie Hogwarts Legacy spielen, werden Sie früher oder später bestimmte Meilensteine erfüllen, die im Menü “Herausforderungen” zusammengefasst sind. Diese umfassen die Kategorien:

Kampf

Aufträge

Erkundung

Handbuchseiten

Raum der Wünsche

Wenn Sie einen Meilenstein erfüllen, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Handbuchseiten einsammeln, weist Sie eine Einblendung auf Ihren Erfolg hin. Herausforderungen zu erfüllen ist nicht nur eine befriedigende Nebentätigkeit, sie bringen auch Boni, die Ihnen im Spiel weiterhelfen können. Dabei kann es sich um einfache Skins für Ihre Ausrüstung handeln, aber auch zum Beispiel um eine Erweiterung Ihres Inventars.

Allerdings schalten sich diese Boni nicht automatisch frei, wenn Sie die Herausforderung erfüllt haben. Stattdessen müssen Sie diese manuell aktivieren. Dafür rufen Sie das Herausforderungen-Fenster im Menü auf und navigieren zu Punkten, die mit einem Ausrufezeichen versehen sind. Hier finden Sie die erreichte Meilensteine und Sie können die Belohnungen mit einem einfachen Klick abrufen.

Vergessen Sie nicht, auch die Belohnungen für erfüllte Herausforderungen einzusammeln. Screenshot

6. Neue Zaubersprüche so früh wie möglich lernen

Während Ihnen einige Zauber im Rahmen der Hauptquests beigebracht werden, werden andere durch das Erfüllen von Nebenaufgaben erlernt. Diese landen im Laufe des Spiels automatisch in Ihrer Aufgabenliste. Doch bevor Sie den Zauber erlernen können, müssen Sie in der Regel einige Aufgaben für den jeweiligen Lehrer erfüllen – zum Beispiel einen bestimmten Trank brauen oder gewisse Zutaten einsammeln. Haben Sie die Aufgaben erfüllt, können Sie den Unterricht besuchen und den neuen Zauber zu Ihrem Skillset hinzufügen.

Erledigen Sie diese Quests so schnell wie möglich! Viele Zauber sind extrem hilfreich im Kampf und werden Ihnen in den schwierigeren Bereichen des Spiels von großem Nutzen sein. Auch wenn Sie dies aus der eigenen Schulzeit vielleicht anders kennen – erledigen Sie Ihre Hausaufgaben so schnell wie möglich und lernen Sie fleißig neue Zauber, um es in Ihrem Hogwarts-Alltag leichter zu haben.

7. Samen kaufen und pflanzen

Wie bereits im letzten Tipp erwähnt, werden Sie im Laufe des Spiels immer wieder Zaubertrankzutaten benötigen. Nicht nur für den Abschluss von Quests, sondern auch, um Ihr eigenes Arsenal an Tränken aufzufüllen, die Sie dann im Kampf benutzen können. Die Zutaten lassen sich entweder in der Open World finden, oder auch von Händlern erstehen. Doch Sie werden schnell feststellen, dass die Zutaten sehr teuer sind. Wenn Sie ständig neue kaufen, wird sich das in ihrem Geldbeutel bemerkbar machen. Doch es gibt eine bessere Methode.

Sobald Sie den Raum der Wünsche freigeschaltet haben, können Sie darin Pflanztische beschwören. In diesen lassen sich Pflanzen säen, die Sie auf Dauer mit den notwendigen Zutaten versorgen werden. Die Samen finden Sie in dem Geschäft “Die magische Rübe” im Südwesten von Hogsmeade. In “Wasserwegerich und Knollenblätterpilz”, einem anderen Geschäft im Norden von Hogsmeade, finden Sie außerdem die Samen für Pflanzen, die sich direkt im Kampf einsetzen lassen.

Achten Sie nur darauf, dass Sie die richtige Topfgröße für die unterschiedlichen Samen verwenden. Zu Beginn können Sie nur Tische mit kleinen Töpfen beschwören, die Rezepte für mittlere und große Töpfe finden Sie in “Wälzer und Schriftrollen”, einem Geschäft, das Sie ebenfalls in Hogsmeade finden.

8. Alohomora lernen und Schlösser öffnen

Vor allem in Hogwarts werden Sie immer wieder auf Türen stoßen, die mit einem Schloss versehen sind. Um diese zu öffnen, müssen Sie erst den Alohomora-Zauber erlernen. Dafür müssen Sie eine Quest abschließen, über deren Inhalt wir nichts verraten möchten. Nur soviel: Im Rahmen der Quest erlernen Sie den Zauber und können somit Schlösser der Stufe I öffnen. Sie erfahren außerdem, wie Sie Alohomora auf Stufe II und III verbessern können.

Die entsprechende Quest erhalten Sie via Eulenpost automatisch, während Sie in der Geschichte vorankommen. Achten Sie auf eine Nachricht des Hausmeisters von Hogwarts: Gladwin Moon.

9. Die Zahlenrätsel von Hogwarts lösen

Während viele der Rätsel und Sammelobjekte in Hogwarts Legacy im Rahmen einer Quest erläutert werden, sind die Zahlenrätsel in Hogwarts weniger selbsterklärend. Während Sie durch das Schloss wandern, werden Sie auf diese verschlossenen Türen stoßen, die nach dem Auslösen ein Rätsel offenbaren:

Überall in Hogwarts finden Sie diese Zahlenrätsel Screenshot

Die Tafel in der Mitte zeigt zwei Rätsel, deren Lösung durch die jeweiligen rotierenden Schalter ausgewählt werden kann. Das Prinzip ist, einmal durchschaut, recht einfach: Die Symbole rund um die Tür stehen für Zahlen, angefangen mit der Eule unten links, die für die Null steht, dem Einhorn darüber für die Eins und so weiter, insgesamt stehen also die Zahlen 0-9 zur Verfügung. Die Rätsel bestehen jeweils aus einem Dreieck mit einer Zahl in der Mitte. Die Summe der Zahlen darum sollen diesen Wert ergeben. Sehen wir uns den obigen Screenshot als Beispiel an:

Das obere Rätsel enthält eine neun in der Mitte, das ist die Zahl, auf die wir kommen möchten. Umgeben ist sie von einer zwei, einem dreiköpfigen Monster, sowie einem Fragezeichen – also der Zahl, nach der wir suchen. Das dreiköpfige Monster entspricht, wenn wir die Symbole von null aufwärts abzählen, einer drei. Wir haben also bereits eine 2 und eine 3, zusammen ergibt das 5. Wir müssen aber auf 9 kommen, es fehlt also eine 4. Das Symbol für die 4 ist ein Vogel, der auf einem Zweig sitzt. Also ist das unsere Lösung für das erste Rätsel und wir aktiveren den entsprechenden Schalter so lange, bis er besagten Vogel zeigt. Jetzt wenden wir das gleiche Prinzip auf das zweite Rätsel an und schon öffnet sich die Tür für uns.

10. So öffnen Sie die Augen-Kisten

Eine weitere Mechanik, die im Spiel nicht wirklich erklärt wird, ist, wie Sie die mit einem Auge versehenen Kisten öffnen. Denn sobald Sie sich diesen nähern, wirft das Auge seinen argwöhnischen Blick auf Sie und die Kiste verschließt sich. Zum Glück lässt sich dieses Problem leicht lösen: Sie aktivieren einfach den Desillusionierungs-Zauber (Ihren Schleich-Zauber). Damit werden Sie für die Kiste unsichtbar, können sich ihr problemlos nähern und Sie öffnen.