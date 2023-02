ChatGPT: Plus-Abo startet in Deutschland

Mit ChatGPT Plus hat der KI-Entwickler Open AI ein kostenpflichtiges Pilot-Abo für seine Chat-KI ChatGPT im Angebot. Bislang war das Abo nur in den USA verfügbar, in dieser Woche kommt ChatGPT Plus auch nach Deutschland.

Bevorzugter Zugang für Plus-Abonnenten

Während US-Abonnenten monatlich 20 US-Dollar zahlen müssen, werden für Nutzer aus Deutschland inklusive Steuern 23,80 US-Dollar (umgerechnet 22,23 Euro) pro Monat fällig. Für die monatlichen Gebühren erhalten Abonnenten eine Reihe von Vorteilen. Der offensichtlichste dürfte wohl ein bevorzugter Zugang zu ChatGPT sein – auch zu Spitzenzeiten. Die Chatbot-KI ist derzeit überaus beliebt, was dazu führt, dass die Software oft nicht erreichbar ist (so auch zum Zeitpunkt dieses Artikels). Plus-Abonnenten können den Chatbot auch dann nutzen, wenn er für Gratis-Nutzer nicht mehr zugänglich ist und diese in eine Warteliste eingereiht werden.

Gratis-Zugang bleibt weiterhin bestehen

Als weiteren Vorteil des Plus-Abos nennt Open AI schnellere Antwortzeiten. Die Anfragen von Plus-Nutzern werden also bevorzugt behandelt. Außerdem gibt es vorrangigen Zugang zu neuen Funktionen und Verbesserungen für die KI. Obwohl Open AI ein Plus-Abo anbietet, soll die KI auch weiterhin gratis genutzt werden können. “Wir lieben unsere kostenlosen Benutzer und werden weiterhin kostenlosen Zugang zu ChatGPT anbieten. Indem wir diesen Abonnementpreis anbieten, werden wir in der Lage sein, die Verfügbarkeit des freien Zugangs für so viele Menschen wie möglich zu unterstützen,“ so der Entwickler.

Open AI plant API-Warteliste und weitere Abo-Pläne

Open AI wird in Kürze eine Warteliste für die ChatGPT-API einführen. Für die Zukunft plant das Unternehmen außerdem kostengünstigere Abos, Business-Abos und Datenpakete für seine KI. Während Microsoft ChatGPT in seine Bing-Suche und den Browser Edge integriert, arbeitet Google mit “Bard“ an einer eigenen KI.