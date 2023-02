Whatsapp: Diese Neuerung wird Foto-Fans begeistern

Whatsapp entwickelt bekanntlich für Android ein Feature, das Foto-Enthusiasten begeistern dürfte: Nämlich das Versenden von Fotos in deren Originalqualität via Whatsapp. Der vorläufige Arbeitstitel für die neue Funktion lautet “Photo quality”. Doch nun geht Whatsapp noch einen Schritt weiter, wie WABetainfo berichtet, ein für das Aufspüren von Neuerungen in Whatsapp bekannte Nachrichtenportal.

So funktioniert Photo Quality

Beim Versenden von Fotos haben Sie demnach mit der neuen Funktion die Möglichkeit, über das entsprechende Icon in der Menüleiste oberhalb des Fotos zu entscheiden, ob das angehängte Bild in “Standard Quality” oder in “HD Quality” verschickt werden soll. Bisher war nur bekannt, dass Meta diese Neuerung in der Android-Version von Whatsapp testet. Doch nun fand WABetainfo heraus, dass diese neue Funktion auch schon für die Betaversion von Whatsapp Desktop getestet wird. Damit können Sie also Fotos in der Originalqualität mit der originalen Auflösung und Schärfe sowohl von der Android-App als auch vom Desktop aus über Whatsapp verschicken.

Nicht immer muss es beste Qualität sein

Dass Whatsapp den Nutzern die Wahl lässt, macht durchaus Sinn. Nicht jedes Foto muss oder will man in der Originalgröße verschicken. Denn Fotos in Originalgröße belegen nun einmal mehr Speicherplatz als komprimierte Fotos. Der Versand eines Fotos in einem komprimierten Format soll deshalb weiterhin die Standardeinstellung bleiben.

Derzeit können nicht einmal alle Beta-Tester diese Neuerung ausprobieren, denn die Entwicklung befindet sich noch in einem frühen Stadium. Es ist noch völlig unbekannt, wann die neue Funktion in die finale Version des beliebten Messengers einfließen wird.

Erst vor wenigen Tagen hatten Tester von Whatsapp eine andere spannende Neuerung in der Android-Betaversion entdeckt: Nutzer können damit bis zu 100 Mediendateien auf einmal teilen. Mehr dazu lesen Sie hier: Neue Whatsapp-Beta bringt heiß erwartete Änderung.

