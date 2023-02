Bahn: Diese Strecken werden bald gesperrt

Im Sommer vergangenen Jahres hatte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) angekündigt, dass die Deutsche Bahn bis 2030 im Rahmen einer Generalsanierung die überlasteten Hauptkorridore in Deutschland angehen wolle, damit diese wieder zuverlässig werden. In dieser Woche fand in Frankfurt am Main ein weiteres Treffen mit der Bahn-Tochter DB Netz statt, welche die Sanierung übernehmen soll. Wie der Tagesspiegel berichtet, wurde in der Sitzung von der Bahn dargelegt, welche Hauptstrecken zu welchem Zeitpunkt für mehreren Monate gesperrt werden sollen.

43 Strecken für jeweils fünf Monate gesperrt

In der mittlerweile fünften Abstimmungsrunde wurden nun 43 Strecken mit einer Gesamtlänge von 4.200 Kilometern vorgeschlagen, die grundsaniert werden sollen. Für die Bauarbeiten sollen diese Strecken im Schnitt für rund fünf Monate jeweils voll gesperrt werden.

Den Anfang macht im zweiten Halbjahr 2024 die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt, 2025 folgen dann Emmerich-Oberhausen und Hamburg-Berlin. Für 2026 plant die Bahn die Sanierung der Strecken Hamburg-Hannover, die sogenannte rechte Rheinschiene zwischen Wiesbaden, Bonn und Troisdorf sowie die ICE-Strecke Köln-Hagen. 2027 nimmt die Bahn die Strecken München-Rosenheim-Salzburg, Berlin-Lehrte sowie die Strecke zwischen Köln, Düsseldorf, Dortmund und Hamm ins Visier.

Weiter geht es dann 2028 mit Hamburg-Bremen und Lübeck sowie der Strecke zwischen Uelzen-Stendal sowie Stendal-Magdeburg. Eine Sanierung soll es in diesem Jahr auch zwischen Hürth und Mainz geben. 2029 macht die Deutsche Bahn dann mit Köln-Aachen, Forbach-Ludwigshafen und Fulda-Hanau weiter. Zum Ende der Generalsanierung 2030 sollen die Streckenabschnitte Recklinghausen-Münster-Bremen, Ulm-Augsburg und Mannheim-Karlsruhe in Stand gesetzt werden.

Endgültige Entscheidung steht noch aus

Eine endgültige Entscheidung, wann welche Strecken saniert werden, wurde jedoch noch nicht getroffen. “Dieses Arbeitspapier dient der DB als Grundlage für die weiteren Gespräche mit dem Bund,“ betonte die DB gegenüber dem Tagesspiegel.