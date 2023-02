Super Spar Bowl: “Mehrwertsteuer geschenkt”-Aktion bei Media Markt und Saturn

Bei Media Markt läuft seit Freitag, den 10. Februar 2023 passend zum Superbowl 2023 die beliebte “Mehrwertsteuer geschenkt!”-Aktion. Bis Montag, den 13. Februar 2023 um 9 Uhr wird Ihnen auf Käufe im Online-Shop “die Mehrwertsteuer” erlassen. Der Rabatt wird Ihnen dabei direkt im Warenkorb abgezogen.

Die Mehrwertsteuer wird natürlich trotzdem berechnet, das gibt der Gesetzgeber vor. Der tatsächliche Rabatt entspricht einer Preissenkung von 15,966 Prozent – und den spürt man ordentlich bei der Schnäppchenjagd. Welche Produkte von der Aktion ausgenommen sind und alles Weitere zur Aktion lesen Sie in diesem Artikel.

So wird der Nachlass berechnet: Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Mehrwertsteuer nicht wegfällt, das wäre mit den geltenden Gesetzen nicht möglich. Die Mehrwertsteuer wird nämlich auf den Nettobetrag aufgeschlagen. So fällt der Rabatt auf den Brutto-Kaufpreis mit rund 16 Prozent natürlich etwas geringer aus. Media Markt selbst schreibt dazu: Kunden erhalten einen “einen Nachlass von 15,966 % des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7 % MwSt.-Artikel gewährt.“

Ab einem Bestellwert von 59 Euro erhalten Sie Ihre Lieferung dabei versandkostenfrei zu sich nach Hause geliefert.

Einige Highlights der MwSt.-Aktion

Beachten Sie: Bei den angegebenen Preisen ist der Nachlass schon abgezogen. Die Preise beziehen sich auf den Verkaufspreis zum Zeitpunkt, an dem der Artikel geschrieben wurde. Diese können sich nochmals geändert haben.

Sandisk Portable SSD Für PC & Mac, 2 TB, 2,5 Zoll, extern, Grau. Für 116,81 statt 139 Euro bei Media Markt

Nintendo Switch (OLED-Modell) Konsole. In verschiedenen Farben erhältlich. Für 285,71 statt 339,99 Euro bei Media Markt

Sony PS5-Bundle inkl. God of War Ragnarök Konsole, Controller + God of War Ragnarök Für 520,17 statt 619 Euro bei Media Markt

Samsung Galaxy S22 5G Smartphone, 128 GB, Dual-SIM. In verschiedenen Farben erhältlich. Für 587,40 statt 699 Euro bei Media Markt

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Smartphone, 512 GB, Dual-SIM. In verschiedenen Farben erhältlich. Für 1175,64 statt 1399 Euro bei Media Markt

Samsung Galaxy Watch 5 Pro BT 45 mm, Smartwatch, Titan, Fluorkautschuk, M/L. In verschiedenen Farben erhältlich. Für 319,33 statt 380 Euro bei Media Markt

Asus VivoBook S17 Notebook mit 17,3-Zoll-Display, Intel Core-i3-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics, Silber. Für 462,18 statt 549,99 Euro bei Media Markt

Tefal GC760D.INTER1 OptiGrill Elite XL Kontaktgrill in XL-Variante + Kochbuch. Für 239,49 statt 284,99 Euro bei Media Markt

Dyson V12 Detect Slim Absolute (2022) Stielsauger, Akkubetrieb, 545 Watt Für 529,41 statt 629,99 Euro bei Media Markt

Aktionsbedingungen und Ausnahmen: “Aktion gültig auf ausgewählte und gekennzeichnete Artikel in Media Märkten in Deutschland vom 11.02. bis 12.02. (gilt auch am verkaufsoffenen Sonntag, bitte beachten Sie dazu die lokalen Öffnungszeiten Ihres Marktes) und im MediaMarkt-Onlineshop unter mediamarkt.de (Käufe bei Drittanbietern ausgenommen) vom 10.02., 20 Uhr bis 13.02., 08:59 Uhr. Volljährige private Endkunden erhalten auf vorrätige bzw. online sofort verfügbare Artikel einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966 % des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7 % MwSt.-Artikel gewährt. Von der Aktion ausgenommen sind: Alle Artikel der Hersteller Apple, Sonos, Miele, Liebherr, KOENIC, AVM, Blink, Amazon, ok., tchibo, TCHIBO CAFFISIMO, PEAQ, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming-Cards und -Codes, digitale Guthabenkarten, Games & Software, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien, von Media Markt angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen, Versandkosten, Nespresso Kapseln, Lebensmittel, Fotoarbeiten und -bücher, PC Komponenten, Verträge u. Verkäufe von und mit Drittanbietern und alle als Fundgruben-Artikel gekennzeichneten Produkte. Bei Kauf im Markt wird der Nachlass an der Kasse, online im Warenkorb in Abzug gebracht. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Abgabe nur in Haushalt üblichen Mengen.”

