Netflix Account-Sharing: Das bieten die neuen Konten für Zusatzmitglieder

Auf den Hilfeseiten von Netflix sind Informationen zu den neuen Unterkonten (deren Nutzer bezeichnet Netflix als “Zusatzmitglied”) aufgetaucht, die es vermutlich auch bald in Deutschland geben wird. Demnach kann nur der Besitzer des Hauptkontos ein (bei Netflix Standard) oder zwei (bei Netflix Premium) Netflix-Unterkonten (als “extra member slot” bezeichnet) zu seinem Hauptkonto dazubuchen. Diese Unterkonten dürfen dann auch von Menschen genutzt werden, die sich nicht mit dem Inhaber des Hauptkontos in einem Haushalt befinden. Das ist komplett neu, denn bisher besteht Netflix darauf, dass nur Menschen, die im gleichen Haushalt wie der Besitzer des Hauptkontos leben, das Netflix-Konto mitnutzen dürfen.

Nur der Hauptnutzer zahlt für Netflix

Der Nutzer eines solchen Unterkontos (“extra member”) besitzt dann sein eigenes Login und sein eigenes Passwort. Doch diese Person zahlt nicht dafür, denn nur der Besitzer des Hauptkontos zahlt für alle Konten.

Das bietet das Unterkonto

Dem Nutzer des Unterkontos stehen die gleichen Inhalte wie dem Besitzer des Hauptkontos zur Verfügung, das Angebot ist also nicht eingeschränkt. Auch in den Unterkonten sind alle Filme und Serien werbefrei (für das Basis-Konto mit Werbung wird Netflix keine Unterkonten anbieten). Dem Nutzer des Unterkontos stehen zudem die gleichen Geräte-Plattformen zum Anschauen seiner Inhalte zur Verfügung: Smart-TVs, PCs, Tablets, Smartphones etc.

Der Nutzer des Unterkontos nutzt die gleiche Auflösung wie der Nutzer des Hauptkontos.

So unterscheidet sich das Unterkonto des Zusatzmitgliedes vom Hauptkonto

Zusatzmitglieder können Netflix nur immer auf einem Gerät anschauen. Downloads zum späteren Offline-Schauen sind zwar auch möglich, aber immer nur auf einem Smartphone oder Tablet erlaubt. Also nicht auf mehrere Geräte gleichzeitig.

Besitzer eines Unterkontos können nur ein einziges Profil anlegen (dieses Profil können Sie komplett neu anlegen oder aus einem Netflix-Konto importieren). Es sind bei den Unterkonten keine Kinderprofile möglich.

Das Unterkonto muss in dem gleichen Land wie das Hauptkonto angelegt und aktiviert werden.

Alle Details finden Sie auf dieser englischsprachigen Netflix-Hilfeseite für Spanien. Denn in Deutschland gibt es dieses Angebot noch nicht, es dürfte aber bald auch hierzulande von Netflix angeboten werden. Alle bisher bekannten Details, vor allem zu den Kosten von Netflix-Konto-Sharing lesen Sie in Netflix: So viel kostet Konto-Sharing in Europa. Der in Spanien geltende Preis von 5,99 Euro pro Zusatzmitglied erscheint uns auch für Deutschland als ein wahrscheinlicher Preis.

Nimmt man die spanischen Preise einmal als Maßstab für Deutschland, würde das bedeuten, dass zu den 12,99 Euro für das Standard-Abonnement noch 5,99 Euro für einen weiteren Nutzer hinzukommen würden. Beim Premium-Konto für 17,99 Euro könnten maximal 2 x 5,99 Euro für die beiden erlaubten Unterkonten dazu kommen. Nur beim Premium-Konto haben Sie zudem 3D-Sound.

