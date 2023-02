RX 7900 XTX kaufen: Schnellste Radeon-Grafikkarte zum Tiefstpreis bei Amazon

Im PC-Welt-Test konnte die Radeon RX 7900 XTX sogar den teureren Mitstreiter Geforce RTX 4080 hinter sich lassen. Nur die RTX 4090, die preislich mit mehr als 1.800 Euro zu Buche schlägt, kann die schnellste Radeon-Grafikkarte übertrumpfen. Der Preis der AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB ist zum Launch ob der starken Nachfrage zunächst gestiegen, fällt seither aber wieder langsam. Jetzt lässt sich zum neuen Tiefstpreis ein schnelles Modell der RX 7900 XTX kaufen. Die Grafikkarte mit der New-Gen-GPU von AMD gibt es bei Amazon ab Lager. Was die Powercolor RX 7900 XTX Red Devil auszeichnet, erfahren Sie hier.

RX 7900 XTX kaufen: Was bietet die Powercolor-Grafikkarte?

Die Radeon RX 7900 XTX überzeugte im PC-Welt-Test mit flüssigem Gameplay in UHD-Auflösung. Die Rasterisierungs-Leistung ist hier sogar um sechs Prozent höher als bei der teureren Geforce RTX 4080 – mehr zu unseren Testergebnissen weiter unten. Zumal besitzt die Radeon-Grafikkarte 8 GB mehr Videospeicher als der Mitstreiter von Nvidia. Wer eine RX 7900 XTX kaufen möchte, findet jetzt bei Amazon die Powercolor RX 7900 XTX Red Devil 24 GB zum neuen Tiefstpreis von 1.189 Euro. Zwar ist dies nicht die derzeit günstigste Grafikkarte mit der New-Gen-GPU am Markt, die Powercolor Radeon RX 7900 XTX Hellhound lässt sich bei Mindfactory für 1.148 Euro bestellen. Doch bietet die Red Devil im Overclocking-Modus mit 2.395 MHz bis 2.565 MHz einen höheren Boost-Takt als die Hellhound.

Bei Amazon zum Tiefstpreis Powercolor RX 7900 XTX kaufen

Powercolor Radeon RX 7900 XTX Red Devil 24 GB Grafikkarte für 1.189 Euro

Facts: Powercolor RX 7900 XTX Red Devil

Grafikspeicher: 24 GB GDDR6

Boost-Takt: 2.395 MHz bis 2.565 MHz (Oveclocking Mode)

Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 6144/​384/​192

Kühlung: 3 Axial-Lüfter

Anschlüsse: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.1

Herstellergarantie: 2 Jahre

RX 7900 XTX im PC-Welt-Test

Im PC-Welt-Test konnte die Radeon RX 7900 XTX beim Release im Dezember letzten Jahres überzeugen. AMD hat dabei sein Ziel erreicht: Eine Performance, auf dem Niveau der RTX 4080, zu einem günstigeren Preis. Die RX 7900 XTX bietet gegenüber der RTX 4080 bei UHD-Auflösung eine höhere Rasterisierungsleistung von sechs Prozent für rund 200 Euro weniger sowie acht Gigabyte mehr Videospeicher. Außerdem ist die Grafikkarte vergleichsweise klein und unterstützt DisplayPort 2.1. Allerdings gibt es derzeit kein Gerät, welches diesen Standard unterstützt und Monitore müssen in dem Fall eine UHD-Auflösung von mehr als 240 Hz bzw. mehr als 60 Hz in Full HD darstellen können. Hinzu kommt, dass die Custom-Designs größer ausfallen als die MBA-Karten und in den meisten Fällen ein zusätzliches Netzteil benötigen. Wer die RX 7900 XTX kaufen möchte, bekommt die Powercolor Radeon RX 7900 XTX Red Devil 24 GB bei Amazon zum Tiefstpreis von 1.189 Euro.

Mehr Spar-Deals bei Amazon neben RX 7900 XTX

