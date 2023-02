PC beschleunigen mit AVG TuneUp: Jahreslizenz im Angebot für nur 10 Euro

Im Laufe der Zeit wird Windows immer träger und im schlimmsten Fall auch immer instabiler. Das äußerst sich auf verschiedene Arten: Der Windows-Start dauert unsäglich lange, der Aufruf von Programmen verzögert sich merklich, und hin und wieder kann sogar das System abstürzen. Die Ursachen können vielfältig sein: Fehler in der Windows-Registry, zu geringer freier Speicher und das Fehlen von Updates. Anstatt sich nun selbst auf die Suche nach den Fehlern zu machen, sollten Sie das dem Spezialisten AVG TuneUp 2023 überlassen. Für nur 10 Euro und damit viel günstiger als die Konkurrenzprodukte von Ashampoo und Lobit räumt das Tool Windows auf. Bei uns erhalten Sie die Jahreslizenz AVG Tune Up (neueste Version) zum Vorteilspreis für nur 10 Euro statt 44,99 Euro.

AVG TuneUp 2023 für nur 10 statt 44,99 Euro im PC-Welt Shop

Im Vergleich zum gleichen Produkt im Shop von AVG selbst sparen Sie mit unserem Angebot 19,20 Euro: AVG TuneUp 2023 bei AVG für 29,99 Euro (aktuelles Angebot). Auch bei Amazon gibt es AVG TuneUp-Lizenzen für ein Jahr – dort zu einem Preis von 19,99 Euro. Insofern ist dieses Angebot das günstigste am Markt.

Installation und erster Start

Haben Sie AVG TuneUp 2023 gekauft, erhalten Sie den Download-Link und können direkt mit der Installation fortfahren. Diese ist schnell erledigt. Nach dem ersten Programmstart gehen Sie oben am Bildschirmrand zu „Menü > Aktivierungscode eingeben“ und schalten die Software zur uneingeschränkten Nutzung frei. Den Aktivierungscode finden Sie in der Mail, die Sie nach dem Kauf erhalten haben.

Zurück im Hauptfenster fordert Sie AVG TuneUp 2023 zu einem ersten Wartungsscan auf. Klicken Sie auf „Scannen“ und haben Sie etwas Geduld. Das Tuning-Tool sucht nun in verschiedenen Bereichen nach Fehlern und findet beschädigte Registrierungselemente und Verknüpfungen, listet Systemmüll und Browser-Cache auf und zeigt Tracking-Cookies und andere Cookies sowie Browser- und Download-Verlauf. Erschrecken Sie nicht, der Umfang kann gewaltig sein.

Christoph Hoffmann

Detaillierte Infos zu den einzelnen Bereichen erhalten Sie nach einem Klick auf die Zeile. Sie können selbst auswählen, ob Sie den Empfehlungen von AVG TuneUp 2023 folgen oder die vorgeschlagenen Maßnahmen abwählen. Mit einem Klick auf „Reparieren und Bereinigen“ geht’s los. Haben Sie etwas Geduld. Sie können hier auch abbrechen und sich erst mit AVG TuneUp 2023 vertraut machen.

Manuelle Optimierung für mehr PC-Power

Im Hauptfenster von AVG TuneUp 2023 sehen Sie die vier Kacheln „Wartung“, „Beschleunigung“, „Mehr Speicherplatz“ und „Probleme beheben“. Dahinter verbergen sich zahlreiche Funktionen. Im oberen Fensterbereich sehen Sie, zu wie viel Prozent Windows aktuell optimiert ist. Das Ziel sind natürlich 100 Prozent.

Christoph Hoffmann

Sie wollen alle Funktionen auf einen Blick sehen? Dann klicken Sie rechts im Fenster auf das erste Icon und dann auf „Alle Funktionen“. Die Ansicht wechselt und Sie können die Funktionen ohne Umweg direkt aufrufen.

AVG TuneUp 2023 kann mehr als nur Aufräumen: Das Tool findet veraltete Programme und kann diese aktualisieren. Zudem verwalten Sie Hintergrund- und Autostartprogramme, um Systemressourcen zu sparen.

Automatische Wartung einschalten

Ideal ist es, wenn Sie sich gar nicht mehr um die Wartung kümmern müssen und AVG TuneUp 2023 alles Notwendige ohne Ihr Zutun im Hintergrund erledigt. Dazu gehen Sie zu „Menü > Einstellungen“ und dann zu „Automatische Wartung“. Hier setzen Sie den Regler auf „On“ und legen den gewünschten Reinigungsintervall fest. Nach einem Klick in das Drop-Down-Feld unter „Wie oft sollen wir automatisch bereinigen?“ wählen Sie „Täglich“, „Wöchentlich“, „Jede zweite Woche“ oder „Monatlich“ aus. Darunter legen Sie fest, in welchem Umfang die Wartung stattfinden soll. Setzen Sie Häkchen und schließen Sie Bereiche in den Untermenüs aus. Sobald Sie fertig sind, verlassen Sie das Fenster.

Christoph Hoffmann

Automatische Backups sorgen für Sicherheit

Unter „Menü > Einstellungen > Verlauf“ ist AVG TuneUp 2023 so eingestellt, das automatisch Sicherungen aller durchgeführten Aktionen erstellt und für zwei Wochen aufbewahrt werden. So können Sie über den „Verlauf“ rechts in der Menüleiste Änderungen rückgängig machen, falls es zu Problemen kommen sollte.

Christoph Hoffmann

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Erhalten Sie die Automatische Wartung rund um die Uhr

Beschleunigen Sie Ihren Windows-PC

Deinstallieren Sie Software, die Sie nicht brauchen

Entfernen sie Datenmüll und geben Sie so Speicherplatz frei

Aktualisieren Sie Ihre Programme automatisch

Noch unschlüssig? Dann laden Sie die 30-Tage-Testversion herunter und probieren Sie AVG TuneUp 2023 ganz unverbindlich aus.