DJI Mini 2 SE: Neue Einsteiger-Drohne für 389 Euro

Hersteller DJI hat in dieser Woche den neuesten Spross seiner Drohnen-Familie vorgestellt. Die DJI Mini 2 SE ist der Nachfolger der Mini SE. Das Modell nimmt vor allem Drohnen-Einsteiger ins Visier. Mit einem Gewicht von nur 249 Gramm ist die DJI Mini 2 SE ultra-leicht und transportabel. Die Mini 2 SE bietet einen 1/2,3-Zoll-CMOS-Kamerasensor, der Fotos mit zwölf Megapixel und Videos in 2,7K aufnimmt. Zum Vergleich: Die DJI Mini 2 liefert Videoclips in 4K.

Mit einer Akku-Ladung kann die Drohne bis zu 31 Minuten in der Luft bleiben. Die HD-Videoübertragung funktioniert bis zu einer Entfernung von zehn Kilometern. Um das Landen für Drohnen-Einsteiger zu vereinfachen, verfügt die DJI Mini 2 SE über einige Komfort-Funktionen. Sie kann etwa in den stabilen Schwebeflug gehen, mit nur einem Tastendruck landen oder nach Hause zurückkehren (RTH). Filmreife Aufnahmen sollen Hobby-Piloten mit den intelligenten Aufnahme-Modi Panorama und Quickshots gelingen. Die Drohne hat außerdem eine Level 5 Windresistenz. Bis zu einer Windgeschwindigkeit von 10,7 Metern pro Sekunde soll sie wackelfreie Bilder aufnehmen können.

DJI

Ab 22. März in Deutschland erhältlich

„Mit einem Gewicht von weniger als 249 Gramm ist die Mini 2 SE eine ultra-portable, regulierungsfreundliche Drohne, die in einigen Teilen der Welt von den Drohnenbestimmungen ausgenommen ist“, erklärt DJI. „Ihr erschwinglicher Preis macht die Mini 2 SE zu einer perfekten Drohne für Anfänger und erfahrene Drohnenpiloten gleichermaßen.“ In Deutschland ist die DJI Mini 2 SE ab 22. März 2023 zum Preis von 389 Euro erhältlich. Im Fly More Combo Set mit zwei Zusatz-Akkus, Ladestation, Tasche und Ersatzpropeller schlägt sie mit 529 Euro zu Buche.