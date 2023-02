Die besten Schach-Apps für Android und iOS 2023

Wenige Spiele können sich mit der Erfolgsgeschichte des Schach mithalten: Seit 1.500 Jahren schieben Menschen auf dem Spielfeld mit 64 Kästchen kleine Figuren hin und her. Was als kurioses Nischenspiel im fernen Indien angefangen hat, begeistert heute viele hundert Millionen Spieler weltweit. Kein Wunder: Hat man die Regeln mal verstanden, bietet das Schachspiel spannende Herausforderungen, bei denen das Alter eine untergeordnete Rolle spielt. Gleichzeit unterstützt Schach das logische und kreative Denken, gilt als kultivierter Zeitvertreib und gibt uns die Möglichkeit, beliebig komplexe Problemstellungen zu knacken.

Dabei ist Schach an sich ja recht simpel: Mehr als ein Brett, ein paar Figuren und etwas Geduld muss man dafür nicht mitbringen. Im Zeitalter von Apps und Smartphones ist es sogar noch einfacher geworden, heute muss man nicht mal mehr ein Spielbrett mit sich herumtragen. Spannende und raffinierte Schach-Apps bringen das bewährte Denk- und Knobelspiel oft kostenlos aufs mobile Gerät. Dabei mangelt es nicht an neuen Spielmodi, cleveren Extras und raffinierten Ideen.

Schach – Spielen und Lernen Foundry Kostenloses Komplettpaket: Mit dieser App können wir gegen die KI antreten, online nach ebenbürtigen Schachspielern suchen oder offline am gleichen Gerät gegen Freunde spielen. In Online-Partien steht eine Chat-Funktion und jede Menge Spielvarianten zur Verfügung, darunter Blitz, Blindschach oder sogenanntes Puzzle Rush. Sogar abgefahrene Varianten wie Tandemschach, Fog of War und „Crazyhouse“ haben die Entwickler der App spendiert. Fürs Training stehen mehr als 500.000 Taktik-Aufgaben zur Auswahl, Schachvideos und viele Lektionen runden die App lobenswert ab. Klasse: In der lebhaften Community muss man nie lange suchen, bis man Gegenspieler mit ähnlicher Spielstärke gefunden hat. Fazit Diese App hat alles: Offline- und Online-Spiele, Trainings-Videos, Schachprobleme, verschiedene Spielmodi und eine große Community. Pro: + Gratis Online-Spiel + Umfangreiche Trainingsmöglichkeiten + Viele Spielmodi Contra: – Premium-Version im Abo recht teuer Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Really Bad Chess Foundry Really Bad Chess ist so ziemlich das Gegenteil vom oben vorgestellten „Schach – Spielen und Lernen“. Really Bad Chess hat zwar auch jede Menge Content an Bord, mit dem gewohnten Schach und seinen Regeln hat das aber nichts mehr zu tun. Mit einer zusammengewürfelten Auswahl an Spielfiguren müssen wir uns hier gegen die KI behaupten. Das haben Sie richtig gelesen: Partien mit 3 Damen, 4 Türmen, aber keinen Läufern kommen durchaus vor, das muss man als versierter Spieler erstmal verarbeiten. Dabei bleibt die KI immer gleich intelligent, der Schwierigkeitsgrad ergibt sich aus der Konstellation der Figuren. Schachspieler, die eine komplett neue Herausforderung suchen und es mit Regeln nicht so genau nehmen, werden hier fündig. Fazit Ob diese Schach-App „really bad“ oder „really good“ ist, entscheidet Ihre Toleranz für Absurdes: Wer mal eine Abwechslung zu den ausgetretenen Pfaden des normalen Schachspielens sucht, ist hier genau richtig. Pro: + Komplett anderes Schachspielen + Überraschend viel Content + Tägliche und wöchentliche Herausforderungen Contra: – Zweispieler-Modus hinter Paywall – Züge Zurücknehmen hinter Paywall – Sehr einfaches Design Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Play Magnus – Schach spielen Foundry Das große Versprechen dieser App muss man eigentlich gleich wieder etwas zurücknehmen: Gegen den echten Magnus Carlsen dürfen wir nämlich (wer hätte es gedacht) gar nicht spielen. Dafür fehlt dem Profispieler wohl auch die Zeit. Die KI der App ist aber so programmiert, dass sie wie der amtierende Weltmeister spielt – oder wie seine Kollegen Fischer, Polgar oder Wesley. Weil den aktuellen Carlsen wohl eh kaum jemand schlagen könnte (seine Elo-Zahl liegt derzeit bei 2852), bietet die raffinierte App ein besonderes Feature: Wir dürfen gegen die Weltstars auch in ihren jüngeren Jahren antreten, also als sie noch schlagbar waren. Nettes Extra: Beim Training sitzt ein virtueller Carlsen neben uns und gibt Tipps für bessere Züge. Fazit Mit dieser App lassen wir uns von einem digitalen Magnus Carlsen trainieren oder treten gegen ihn an, fordern die Community online zu Partien heraus und knacken raffinierte Schachprobleme. Pro: + Mit Schachrätseln + Virtuelles Coaching von Carlsen + Schönes Design Contra: – In-App-Käufe können teuer werden – Lernvideos oft hinter Paywall Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Schachprobleme Foundry Mit dieser App können wir Spielspielstärke und Schachverständnis immer weiter verbessern, und das auf unterhaltsame Weise. Beim Analysieren zahlreicher Stellungen, kniffliger Schachprobleme und beim Lösen immer neuer Herausforderungen verspricht die kostenlose App anspruchsvollen Zeitvertreib. Gleich drei Spielmodi sind an Bord, Offline-Modus inklusive. Beim Knacken von zufälligen Herausforderungen auf dem individuellen Spielniveau des Nutzers berechnet die App mit der Zeit sogar unsere persönliche Spielstärke (Elo-Zahl). Fazit Mit großzügigen Inhalten, regelmäßigen Updates und mit vielen kniffligen Schachproblemen kommen Spieler jeder Stärke hier voll auf ihre Kosten. Pro: + Mit Statistik + tägliche Problemstellungen Contra: – Erläuterungen könnten ausführlicher sein Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Learn Chess with Dr. Wolf Foundry Mit dieser App sollen vor allem Einsteiger und Anfänger im Schach neue Fähigkeiten entwickeln und Erfahrungen sammeln. Dafür stehen schon während der Partien Tipps und Ratschläge zur Verfügung, die App merkt sich Fehler des Spielers und erlaubt uns, in einem extra Übungs-Modus gezielt daran zu arbeiten. Dabei können wir Schachpositionen wiederholen, bei denen wir uns in der Vergangenheit für schlechte Züge entschieden haben. Schönes Design, ein angenehm gelassener Digitalcoach und anschauliche Erklärungen runden die Lern-App sinnvoll ab. Großes Manko: Nur die ersten drei Schachtrainings sind hier gratis, danach geht es nur per Abo weiter: Für 5,49 Euro im Monat oder für 37,99 Euro pro Jahr. Fazit Eine ansprechende und intelligente Trainings-App für Anfänger und Fortgeschrittene, die ihre Spielstärke verbessern wollen. Leider sind nur die ersten drei Partien kostenlos. Pro: + Effektives ausmerzen eigener Spielfehler + Anschauliche und freundliche Tipps + Schöne Aufmachung Contra: – Nur drei Schachpartien gratis Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Spass-Schach-Schlacht (Toon Clash CHESS) Foundry Der Titel hat’s verraten: Bei dieser Schach-App geht es etwas alberner, farbiger und kreativer zu, als man das von der trockenen Konkurrenz kennt. Zwar gelten auch hier die bewährten Regeln des klassischen Schachspiels, wir treten aber mit drolligen 3D-Figuren und in einer bunten Fantasiewelt gegen den Computergegner an. Wenn die drolligen Spielfiguren dann doch einmal unübersichtlich im Weg stehen, können wir auch zu einer klassischen Darstellung der Figuren wechseln. Schade: Der Zweispieler-Modus schlummert hinter einer Paywall. Fürs Upgrade werden einmalig 5,99 Euro fällig. Dafür verschwindet dann auch die Werbung und wir schalten weitere Spielwelten frei. Fazit 3D-Schach im Fantasieland: Diese App richtet sich vor allem an Kinder und jüngere Spieler. Design, Musik und Ambiente sind hier durchaus charmant, mit der Gratis-Version sind die Entwickler aber etwas geizig. Pro: + Schöne 3D-Szenen + Putzige Animationen + Tipps und Zurück-Button Contra: – Zweispieler-Modus muss gekauft werden – Kein Online-Spiel – Wenige Funktionen Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Schachtrainer Foundry Beim kostenlosen Schachtrainer, der auch auf In-App-Käufe verzichtet, erwarten uns weder Computergegner noch echte Gegenspieler, nicht mal ein lokaler Zweispieler-Modus ist an Bord. Trotzdem geht’s hier richtig zur Sache: Die App wartet mit tausenden raffinierten Schachproblemen darauf, dass jemand dafür eine Lösung findet. Mit dreierlei Schwierigkeitsgraden denken wir uns hier durch eine verzwickte Stellung nach der anderen und versuchen, den entscheidenden Zug fürs Schachmatt zu finden. Je nach Schwierigkeit können das auch mal mehrere Züge sein. Statistiken, Fortschrittsanzeigen und eine Favoriten-Funktion runden die App sinnvoll ab. Fazit Der Schachtrainer verspricht anspruchsvollen Zeitvertreib mit Lerneffekt für Spieler auf jedem Niveau. Pro: + Spannende Schachprobleme + Sehr umfangreich Contra: – Keine normalen Partien möglich Sprache: Deutsch Download: Android | iOS

Mit Schach-Apps können wir heute auch kostenlos gegen eine weltweite Community antreten, finden in wenigen Sekunden Gegenspieler auf dem gleichen Niveau oder versuchen uns an vertrackten Schachproblemen. Wir können damit gegen eine virtuelle Version des Schachchampion Magnus Carlsen antreten, als der noch ein Kind war, unsere Spielstärke messen lassen, verrückte Spielmodi ausprobieren und vieles mehr.

Weil die Auswahl an Schach-Apps geradezu überwältigend ist, haben wir uns in den App-Stores umgesehen und die Spreu vom Weizen getrennt: Hier stellen wir Ihnen 7 gelungene und abwechslungsreiche Schach-Apps für Android und iOS vor, die wirklich für jeden etwas an Bord haben. Egal, ob Sie selbst schon Profi-Spieler sind, gerade Ihre ersten Schach-Schritte wagen, oder ob Sie den Nachwuchs mit kindgerechten Apps in die Welt des Schachspielens einführen möchten – hier werden Sie fündig.