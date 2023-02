Die besten Sportgeräte für zu Hause 2023 – so bleiben Sie fit

Auch in der kalten Jahreszeit ist es ziemlich einfach, effektiv Sport zu treiben. Mit den richtigen Fitnessgeräten für zu Hause macht das richtig Spaß und den Fettzellen mächtig Feuer unterm Hintern. Im Home-Gym sind Sie nicht an Öffnungszeiten irgendwelcher Sportstätten gebunden, sparen sich alle Anfahrtswege und können Ihr Training flexibel und frei nach einem eigenen Zeitplan gestalten. Wir stellen Top-Sportgeräte vor, mit denen Sie das Zuhause oder den Hobbykeller preiswert in ein effektives Fitnessstudio verwandeln.

Vibro Shaper Compact

Vibro Shaper

Braucht wenig Platz und wenig Zeit: Der Vibro Chaper ist gerade mal 12,5 cm hoch, beansprucht mit einem cleveren Funktionsprinzip aber besonders viele Muskelgruppen: Beim Training stellen wir uns einfach auf den flachen Vibrations-Schemel und wählen eines von drei integrierten Trainingsprogrammen. Schnelle, aber schonende Vibrationen beanspruchen dann die gesamte Beinmuskulatur. Per Fernbedienung lassen sich bis zu 99 Intensitätslevel auswählen, ein Timer zeigt das Ende des Workouts an und die Intensität lässt sich einfach dadurch variieren, dass man neue Positionen auf dem Vibro-Board einnimmt. Schön: Zum Lieferumfang gehört auch ein gesunder Ernährungsplan.

Preis: 149 Euro

Sportstech F10

Sportstech

Solider Lauftrainer mit starkem Preis: Der Sportstech F10 ist ein klappbares Laufband für zu Hause, dass sich bei Nichtgebrauch praktisch zusammenklappen lässt. Der vergleichsweise leise Laufmotor bleibt unter 68 Dezibel, die Herzfrequenzmessung wird unterstützt und das maximal zulässige Nutzergewicht gibt der Hersteller mit 120 kg an.

Die maximale Laufgeschwindigkeit beträgt zwar nur 10 km/h, dafür dürfen wir dreistufige Neigungen mit bis zu 18° einstellen und Werte wie Kalorien, Puls oder Laufzeit übersichtlich an einer LCD-Konsole ablesen. Seitliche Trittflächen und eine Griffhalterung sollen beim heimischen Workout für Sicherheit sorgen und ein Pulsgurt wird gleich mitgeliefert. Aktuell läuft eine Rabattaktion: Der Trainer ist für 20 Euro weniger zu haben.

Preis: 399 Euro

Bowflex C7 Indoor Cycling Exercise Bike

Bowflex

Mit dem Bowflex C7 nutzen wir beim heimischen Workout moderne Technik: Der Fahrradtrainer verfügt über ein funktionales Touch-Display mit einer Größe von 7 Zoll und ist optimal positioniert. Das Gerät weist eine kompakte Bauweise auf und ist mit verschiedenen Apps und Smart TVs kompatibel. Mit dem bis zu 100-fachen Magnetbremssystem können sich auch austrainierte Fahrradfahrer richtig auspowern, während auf dem HD-Display die Lieblingsserie von Netflix läuft.

Alternativ lassen wir uns per JRNY-App schöne Landschaften oder Städte der ganzen Welt zeigen, während wir auf dem Fahrradtrainer virtuell hindurchfahren. Neukunden dürfen das Angebot ein Jahr lang kostenlos nutzen, das Gerät ist auch mit Apps wie Peleton digital oder Zwift kompatibel.

Preis: 1.327 Euro

Bowflex BXT128

Bowflex

Bowflex gehört zu den etablierten Produzenten hochwertiger Fitness-Geräte. Die mitunter gehobenen Preise rechtfertigt der Hersteller mit belastbaren Komponenten, guter Verarbeitung und modernen Features. So auch beim Bowflex BXT128, das mit seinen 1.999 Euro noch am unteren Preisende seiner Laufband-Serie spielt. Dafür unterstützt das Gerät Geschwindigkeiten bis zu 20 km/h und Neigungen von bis zu 15 Prozent.

Die großzügig bemessene Lauffläche hat Platz für lange Schritte und verspricht mit seitlichen Trittflächen und stabiler Handhalterung ein sicheres Workout. Ein USB-Stecker zum Laden mobiler Geräte ist an Bord, ein Pulsgurt wird gleich mitgeliefert und sogar ein dreistufiger Ventilator ist an Bord. Auch hier winkt eine einjährige Gratis-Mitgliedschaft bei der umfangreichen JRNY-App, die virtuelle Fahrten durch Schauplätze der echten Welt darstellen kann.

Preis: 1.999 Euro

Bowflex Max Trainer M3 Crosstrainer

Bowflex

Einer der großen Vorteile von Crosstrainern ist ihre Vielseitigkeit: Die clever konstruierten Geräte beanspruchen besonders viele Hauptmuskelgruppen gleichzeitig und brauchen wenig Platz im Fitnessraum. Dabei ist das Workout aufgrund natürlicher Bewegungsabläufe damit besonders schonend. Mit dem M3 von Bowlflex kann man sich per Max-Intervalltraining schon nach 14 Minuten mächtig auspowern und das Tagestraining abschließen, auch zur Fettverbrennung sind die Ganzkörper-Routinen von Crosstrainern prima geeignet.

Bei diesem Modell stehen acht Widerstandsstufen zur Verfügung, die sich einfach per Drehfunktion am Handgriff regeln lassen. Dazu kommt ein interaktives LCD-Display, ein Wasserflaschenhalter und eine angenehm laufruhige Verarbeitung sowie Herzfrequenzmessung per Bluetooth.

Preis: 1.257 Euro

Bowflex verstaubare Hantelbank

Bowflex

Von den schönsten (oder schwersten) Gewichten hat man wenig, wenn man keine vernünftige Hantelbank nutzen kann. Dieses kompakte und stabile Modell von Bowflex wiegt zwar nur 15 kg, sorgt mit seinen durchdachten Standfüßen aber trotzdem für sicheren Halt beim Pumpen. Feste und langlebige Polster versprechen hohen Komfort beim Workout, die Rückenlehne ist vierfach verstellbar und bei Nichtgebrauch lässt sich das Gerät schnell und kompakt verstauen. Der Hersteller gibt das maximale Benutzergewicht mit 215 kg an. Für 350 Euro ist eine verstärkte Version zu haben, die 250 kg verträgt.

Preis: 218 Euro

Tacx Galaxia Rollentrainer

Tacx Galaxia

Der Tacx Galaxia Rollentrainer ist ein Fitnessgerät ohne viel Schnickschnack. Die Rollen sind mit einem vom Hersteller eigens patentierten Schwingsystem ausgestattet und bieten Platz für Räder von 26-29 Zoll. Das System kann dabei in beide Richtungen arbeiten. Dank konischer Rollen besteht bei dem vergleichsweise einfachen Rollentrainer keine Gefahr, vom Gerät abzufahren.

Nach dem Workout, das man damit ebenso vor dem Fenster wie vor dem Fernseher absolvieren kann, lässt sich das Gerät auf eine Länge von 80 cm zusammenschieben und mit seinen gut 8 kg platzsparend verstauen. Die Vorteile des Tacx Galaxia Rollentrainers sind vor allem sein geringes Gewicht, die simple Arbeitsweise und der schnelle Aufbau im Vergleich zu anderen Rollentrainern.

Preis: 199 Euro

HAMMER Finnlo Kraftstation „Bio Force“

Hammer

Mit dieser Kraftstation holen wir uns gleich eine ganze Reihe von Trainingsgeräten in die eigenen vier Wände. Dabei wird auf Gewichte komplett verzichtet, die Muskelmaschine arbeitet mit einem Seilzugsystem und dynamischen Widerständen. Die ausgeklügelte TNT-Widerstandstechnik (Total Nitrocell Technology) soll bei dem Gerät sowohl für Langlebigkeit als auch für geräuscharmes Workout sorgen.

Bis zu 110 kg Zuggewicht sind damit möglich, die können wir in Stufen von 5 kg auch individuell an unsere Fortschritte anpassen. Mehr als 100 verschiedene Workout-Routinen sind mit der Kraftstation möglich, der Verzicht auf Gewichte macht sie mit 68 kg auch relativ leicht. Stark: Um einseitige Muskelschwächen auszugleichen, können Gewicht- bzw. Krafteinstellungen seitenunterschiedlich geregelt werden. Aktuell läuft für diesen Artikel bei Amazon eine Rabattaktion, dabei sparen Sie 100 Euro.

Preis: 849 Euro

NOHrD TriaTrainer

NOHrD

Für effektives Ganzkörpertraining braucht man nicht unbedingt Gewichte – denn der eigene Körper bringt für viele Workouts schon genug Masse mit, selbst bei schlanken Menschen. Eigengewichtübung nennt sich ein solches Training, es ist für Gelenke und Muskeln besonders schonend. Kein Wunder: Schließlich ist unser Körper schon von Evolutionswegen her darauf angelegt, mit sich selbst zu arbeiten.

Mit dem NOHrD TriaTrainer aus Holz und Leder können Sie ohne jedes Zusatzgewicht effektive Bauch- und Rückenübungen durchführen, das kompakte Geräte lässt sich aber auch in eine reguläre Hantelbank verwandeln, wenn Sie mit zusätzlichen Gewichten beim Muskelaufbau nachhelfen möchten. Die durchdachte Funktionsweise, schönes Design und gute Verarbeitung sollen hier den etwas höheren Preis rechtfertigen.

Preis: 529 Euro

Fimbus Klimmzugstange für den Türrahmen

Fimbus

Wir bleiben bei der Eigengewichtübung und widmen uns ihrer Königsdisziplin: Dem Klimmzug. Eine denkbar einfache Ausführung trifft hier auf knallharte Trainingseffekte – Klimmzüge sind das wohl zeiteffizienteste Workout, das es gibt. Schon nach wenigen Wiederholungen müssen sich selbst Durchtrainierte dabei der Erschöpfung stellen, denn beim Klimmzug werden viele Muskelgruppen gleichzeitig und intensiv beansprucht.

Darunter ist etwa der große Rückenmuskel, der Oberarmmuskel, die große und kleine Brustmuskulatur und noch viele weitere Muskelpartien. Das weite Ausholen müssen Sie uns verzeihen, zum Produkt selbst gibt es nämlich nur wenig zu sagen: Es passt nach dem Auseinanderklappen in fast jeden Türrahmen, ist mit bis zu 220 kg belastbar, kommt mit einem Unterstützungsband daher – und eignet sich prima für Klimmzüge.

Preis: 45 Euro

Yes4All Bauchmuskel-Matte

Yes4All

Kleiner Preis, große Wirkung: Mit dieser Bauchmuskel-Matte werden Situps erst richtig anstrengend – und effektiv. Das relativ simple Polster bietet eine Sitzfläche für das Gesäß und erlaubt es, bei Situps den Rück abzurunden. Das einfache Prinzip hat mächtig Wirkung: Damit beanspruchen wir deutlich mehr Muskelgruppen rund um Bauch, Rücken und Oberschenkel. Wer Zuhause regelmäßig am Sixpack arbeitet, dabei aber nicht die erwünschten Erfolge erzielt, findet mit der Matte vielleicht genau die richtige Lösung. Die preiswerte Workout-Hilfe ist in fünf Farben verfügbar und kann mit seinen 0,8 Kilogramm leicht transportiert werden. Anders als etwa beim Bauchmuskelrad besteht bei korrekter Verwendung mit der Matte auch keine Verletzungsgefahr.

Preis: 30 Euro

Achtung: Situps sind nicht für jeden Menschen die optimale Übung zum Trainieren der Bauchmuskeln. Menschen mit empfindlicher Nackenmuskulatur oder empfindlichen Nackenwirbeln sollten Situps besser meiden. Sie können auch mit einer Reihe anderer Übungen ihre Bauchmuskeln trainieren. Unter anderem mit einem Ab-Roller.

Amonax Bauchroller: Ab-Roller für Bauch-, Rücken und Rumpfmuskulatur

Amonax

Eines der einfachsten, preiswertesten und zudem effektivsten Übungsgeräte ist ein Ab-Roller, auch als Ab Wheel bezeichnet. Wie zum Beispiel der von Amonax. Für nur 15,99 Euro bekommen Sie ein Gerät, mit dem Sie nicht nur Ihre Bauchmuskeln effektiv trainieren. Wichtig: Ihre Knie sollten geschützt liegen, das soll die mitgelieferte Matte ermöglichen. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihr Fußboden keinen Schaden nimmt, sollten Sie aber zusätzlich eine große Gymnastikmatte kaufen und darauf die Übungen mit dem Ab-Roller machen.

Preis: 15,99 Euro

Powrx Gymnastikmatte

POWRX

Alle Bodenübungen – ob mit oder ohne Geräte, Dehnbändern oder Hanteln – machen auf einer bequemen Matte mehr Spaß. Zudem schonen Sie damit Ihre Gelenke. Gerade die Übungen mit dem Ab-Roller sollten Sie auf einer solchen Matte machen, um Ihren Fußboden zu schonen.

Preis: ab 27,69 Euro

Rudergeräte für das perfekte und rückenschonende Ganzkörpertraining

Rudern gehört zu den umfassendsten und effektivsten Trainingsmethoden überhaupt. Mit einem Rudergerät bringen Sie Ihren gesamten Körper in Schwung und trainieren nahezu jede Muskelgruppe. Rudergeräte besitzen Trainingscomputer, die Ihre Trainingsleistung dokumentieren. Sie können aber ebenso gut ein Tablet neben das Rudergerät stellen und während des Ruderns einfach Videos ihrer Wahl genießen. Mit Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung blenden Sie das Rudergeräusch fast komplett aus.

Die Preisspanne bei Rudergeräten variiert allerdings erheblich. Idealerweise probieren Sie das ins Auge gefasste Rudergerät vor dem Kauf aus, um sicherzugehen, dass es ruckelfreies Training ermöglicht.

Neezee Super Silent Rudergerät

Neezee

Einen preiswerten Einstieg in die Welt des Ruderns verspricht das Neezee Super Silent Rudergerät mit 16-stufigem Magnetwiderstand und Aluminium-Gleitschiene. Mit Smart LCD-Monitor.

Preis: 295,99 Euro

SportPlus Wasser-Rudergerät aus Natur-Massivholz

SportPlus

Ein ganz anders Kaliber ist das SportPlus Wasser-Rudergerät aus Natur-Massivholz. Rudergeräte mit Wassertank, die in der Tradition des bekannten Waterrower aus den USA stehen, versprechen ein besonders “smoothes”, also angenehmes und ruckelfreies Rudern. Zudem beruhigt das Geräusch des hin und her schwappenden Wassers – sofern man nicht ohnehin Musik, Hörbücher oder Videos nebenher genießt.

Preis: 1.98,99 Euro

Kurzhanteln

ArtSport 2er Hantelset ArtSport

Hanteln, besonders Kurzhanteln, sind die einfachsten und zudem mit die effektivsten Trainingsgeräte. Es gibt sie aus unterschiedlichen Materialien, in unterschiedlichen Gewichtsklassen und mit unterschiedlichen Designs. Hier drei Beispiele:

Preis: 49,99 Euro

Preis: 29,99 Euro

Preis: 29,99 Euro

Langhanteln

ScSPORTS

Langhanteln sind nicht ganz so leicht zu verwenden wie Kurzhanteln und auch nicht ganz so flexibel, doch auch mit Langhanteln kann man hervorragend bestimmte Muskelgruppen in Form bringen.

Preis: 53,90 Euro

Boxsack

Bad Company

Boxen ist das perfekt Workout. Danach sind Sie so richtig ausgepowert und langfristig werden Sie mit Boxen rundum fit. Nicht nur Ihre Muskulatur, sondern auch Herz und Kreislauf profitieren davon. Sie können zu Hause jederzeit ohne menschlichen Gegner boxen. Voraussetzung ist dafür ein Boxsack. Diese können Sie aufhängen oder aufstellen. Hier zwei Beispiele.

Bad Company Standboxsack

Preis: 349,90 Euro

eyepower 160cm Freistehender Boxsack

Preis: 149,99 Euro

Gymnastikbänder

IGYLAR

Fitnessbänder können Sie leicht überall mitnehmen und dann sofort unterschiedliche Muskelgruppen trainieren. Hier einige Beispiele.

Preis: 7,99 Euro

Preis: 10,19 Euro

Preis: 15,99 Euro

Elite Rollentrainer Novo Mag Force

Elite

Bei diesem Rollentrainer spannen wir unser Fahrrad in eine stabile Halterung ein und radeln damit auch in den eigenen vier Wänden über Berg und Tal – zumindest virtuell. Der Novo Mag Force ist dank seines speziellen Sensormoduls nämlich auch mit vielen Apps und Anwendungen von Drittanbietern kompatibel, die uns virtuelle Fahrten mit dem Antrieb echter Muskelkraft ermöglichen. So fahren wir im Hobbykeller durch die schönsten Landschaften und Städte der ganzen Welt. Der Magnetwiderstand verfügt hier über acht Stufen und arbeitet dank „Elastogel“ besonders leise und verschleißarm. Das Gerät ist kompatibel mit Rädern von 24 bis immerhin 29 Zoll und verfügt über eine maximale Bremsleistung von 680 Watt bei 40 km/h.

Preis: 160 Euro