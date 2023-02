Gaming-Monitor zum Tiefstpreis: Ultrawide-Monitor mit 34 Zoll jetzt supergünstig

Gerade wer kompetitiv zockt weiß, dass sich die Größe eines Monitors auch auf die eigene Performance in Ego-Shooter, Rennspiel & Co. auswirken kann. Inzwischen sind die Preise für besonders große Gaming-Monitore in attraktive Regionen vorgedrungen. Bei Amazon lässt sich jetzt ein 34-Zöller im Ultrawide-Format günstig wie nie bestellen. Wer den Gaming-Monitor kaufen möchte, zahlt nur noch 289 Euro. Was den Monitor für Gamer auszeichnet, lesen Sie hier. Außerdem haben wir weitere Monitor-Empfehlungen mit 27 Zoll und 32 Zoll für zusammengestellt.

Gaming-Monitor mit 34 Zoll günstig wie nie

Wer derzeit einen Gaming-Monitor kaufen und dabei auf eine besondere Größe seines Bildschirms Wert legt, sollte sich das Amazon-Angebot für den 34-Zoll-Monitor von AOC im Ultrawide-Format anschauen. Der AOC U34G3XM besitzt eine Bildschirmdiagonale von 86,4 cm und stellt die Bilder in entsprechender UWQHD-Auflösung dar, also mit 3.440 x 1.440 Pixeln. WQHD bzw. bei ultrabreiten Monitoren UWQHD ist derzeit die beliebteste Monitor-Auflösung. Für natives 4K-UHD und hohe Bildwiederholfrequenzen benötigt man einen besonders leistungsstarken PC, über den die meisten Gamer nicht verfügen. Der AOC-Monitor bietet über DisplayPort eine Bildwiederholfrequenz von hohen 144Hz – es gibt aber auch schon Monitore für Gamer mit 165 Hz und höher, weiter unten mehr dazu. Zudem unterstützt der höhenverstellbare sowie dreh- und neigbare AOC-Monitor für Gamer auch HDR10. Der Preis des 34-Zöllers ist nun deutlich gefallen. Wer bei Amazon den Gaming-Monitor bestellen möchte, zahlt nur noch 289 Euro. Zuletzt musste man noch 35 Euro mehr ausgeben.

34-Zoll-Monitor im Ultrawide-Format bei Amazon zum neuen Tiefstpreis

AOC U34G3XM 34 Zoll Gaming-Monitor UWQHD 144 Hz HDR 10 für 289 Euro (UVP 419€)

Facts: AOC U34G3XM

Diagonale: 34 Zoll (86,4 cm)

Auflösung: UWQHD (3.440 x 1.440 Pixel)

Panel: VA

HDR: HDR10

Bildwiederholfrequenz: 144 Hz

Ergonomie: Höhenverstellbar, drehbar, neigbar

Herstellergarantie: 3 Jahre

Weitere gute Gaming-Monitor-Angebote bei Amazon

Wer einen Gaming-Monitor kaufen möchte, sich aber bezüglich der Größe noch nicht sicher ist, für den haben wir nachfolgend noch mehrere Top-Angebote für Monitore für Gamer bei Amazon zusammengestellt. Die Auswahl reicht von 27 Zoll über 32 Zoll bis zu 34 Zoll und bietet sowohl einen flachen Monitor als auch Curved-Gaming-Monitore. Alle empfohlenen Geräte lassen sich derzeit zu Top-Preisen beim Versandriesen bestellen.

