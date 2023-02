Moonwalker: Mit diesen Schuhen gehen Sie 2,5 Mal schneller

Das US-Startup Shift Robotics will das Gehen revolutionieren und hat dafür ein Kickstarter-Projekt gestartet. Mit speziellen Schuhen, den Moonwalker, eine Art Hightech-Rollschuhe, die unter den normalen Schuhen befestigt werden, sollen wir bis zu 250 Prozent schneller gehen, also 2,5 Mal so schnell als sonst üblich. Letztendlich soll man mit den Moonwalker so schnell gehen, wie andere Menschen laufen.

Leicht zu erlernen und zu bedienen

Man soll das Gehen mit den Moomwalker ruck, zuck lernen können. Man muss nicht eigens das Gleichgewicht halten, wenn man beschleunigen will, sondern man geht einfach schneller und wenn man bremsen will, geht man einfach langsamer.

Will man Treppen steigen, zeigt man das den Schuhen durch ein kurzes Anheben einer Ferse an. Sie stoppen dann und gehen die Treppen ganz normal hoch. Hat man die Treppe erklommen, dann hebt man wieder kurz die gleiche Ferse an und schon starten die Schuhe wieder durch. Die mittlerweile unvermeidliche KI soll den Schuhen die nötige Intelligenz liefern und ständig mitlernen.

Die Rollen laufen aber nie von selbst weiter, was ein wesentlicher Unterschied zu Rollschuhen ist. Dadurch sollen sie sich viel leichter und sicherer benutzen lassen. Auch bergauf und bergab gehen soll kein Problem sein. Bergab bremsen die Schuhe von selbst. Die beiden Schuhe kommunizieren miteinander, um ihre jeweils verbaute Technik aufeinander abzustimmen.

Tester sollen bereits viele Hunderte US-Meilen in Städten zurückgelegt haben. Die Laufrollen sollen sich einzeln austauschen lassen.

Technische Details

Shift Robotics nennt folgende technischen Daten für die Moonwalker: Die Akkus der Schuhen werden über USB-C aufgeladen. Die Akkukapazität beträgt 3.0 Ah und es kann mit maximal 65 Watt pro Schuh geladen werden. 1,5 Stunden soll es dauern, bis die Akkus wieder voll sind.

Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 7 Meilen pro Stunde (ca. 11 Kilometer pro Stunde). Die maximale Reichweite mit einer Akku-Ladung soll 7 Meilen betragen, also 11,3 km. Der Menschen, der die Moomwalker benutzt, darf maximal 100 Kilogramm wiegen, wobei es durchaus Tests mit Personen geben soll, die mehr wiegen.

Als maximales Drehmoment nennt der Hersteller 8 nm. Steigungen bis zu 10 Grad soll man mit den Moonwalker-Schuhen erklimmen können. Für den Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub gibt der Hersteller IP54 an, Regen sollen die Schuhe aushalten können. Pfützen soll man aber vermeiden.

Vorbestellungen nur in den USA

Sie können ein Paar Moonwalker hier vorbestellen. Der Preis ist aber heftig: 1399 US-Dollar werden fällig. Wenn Sie jetzt eine Anzahlung von 50 Dollar leisten, sollen Sie im Sommer 2023 Ihre Moonwalker bekommen. Falls Sie sich doch noch gegen den Kauf entscheiden, sollen Sie die Anzahlung zurückerhalten. Derzeit sind Reservierungen aber nur von Personen aus den USA möglich.

Dieses Youtube-Video zeigt die Benutzung:

In diesem Artikel finden Sie weitere Informationen zu den Moonwalker.