AVM: Hier finden Sie Support-Infos zu allen Geräten (Fritzbox, Repeater, Powerline, DECT, Fon)

Das Berliner Unternehmen AVM ist mit seinen WLAN-Routern der Fritzbox-Familie Marktführer in Deutschland. Neben der Herstellergarantie bietet AVM auch kostenlose Firmware-Updates, persönlichen Support und eine umfangreiche Sammlung instruktiver Anleitungen und Video-Tutorials. Im Gegensatz zur Herstellergarantie, die mit dem Kaufdatum beginnt, zählt für die Produktunterstützung der Zeitpunkt der Markteinführung. Der Support endet nicht schlagartig, sondern stufenweise. Wir erklären, wie Sie herausbekommen, welche Unterstützung Sie für Ihr AVM-Gerät noch erhalten. Dabei betrachten wir nicht nur die Fritzbox-Router, sondern auch WLAN-Repeater, Powerline-Adapter und die Smart-Home-Geräte (Fritz DECT).

Welche Hilfen bietet AVM für seine Kunden? Telefonisch: Support-Hotline (zum Normaltarif, keine Premiumnummer)

Per E-Mail: Support-Formular

Firmware-Updates (Funktionserweiterungen, Bug-Fixes, Sicherheitslücken schließen)

Handbücher als PDF zum Download (werden zuweilen aktualisiert)

Wissensdatenbank (FAQ)

Ratgeberseiten zu vielen Themen rund um die Heimvernetzung

Video-Tutorials (etwa 100 Videos)

Fritzbox

Die Herstellergarantie für die Fritzbox-Router beträgt (mit wenigen Ausnahmen wie 7412 und 7312) fünf Jahre ab Kaufdatum. Mindestens ebenso lange, aber ab Produkteinführung, liefert AVM Updates für die Linux-basierte Firmware der Router (FritzOS), die Sicherheitslücken schließen, Fehler beheben und neue Funktionen nachrüsten. Wichtige Sicherheits-Updates erhalten auch betagtere Modelle weit über die Fünf-Jahres-Marke hinaus. Die genauen Ablauftermine (früher: EOM – End of Maintenance; EOS – End of Support) veröffentlicht AVM seit Anfang 2021 nicht mehr. Die gute Nachricht ist dabei immerhin, dass die Update-Unterstützung oft länger anhält als erwartet und ursprünglich angekündigt.

▶Die neuesten Updates für Fritzbox & Co.

Auf der AVM-Website finden Sie eine Seite mit dem Status der Produktunterstützung, die auch noch einige Geräte aufführt, die bereits vor mehr als zehn Jahren auf den Markt gekommen sind. Um auch die Einträge für ältere Modelle zu sehen, müssen Sie die Tabelle durch Anklicken von „Weitere Modelle“ oder des „+“-Symbols erweitern. Allerdings erschließt sich nicht ohne Weiteres, welche Art der Produktunterstützung sich hinter „Persönlicher Support“ verbirgt. Ist hier ein Haken gesetzt, erhalten Sie für das betreffende Modell Unterstützung per Telefon oder Mail und es gibt auch weiterhin Funktions-Updates. Fehlt der Haken, gibt es bestenfalls noch Sicherheits-Updates und Sie können in der Wissensdatenbank nach Antworten auf Ihre Fragen suchen.

Die AVM- Wissensdatenbank liefert Antworten auf viele Fragen zu den Produkten AVM

▶AVM stellt Support für diese Fritz-Geräte ein

Hierzu zwei Beispiele: Die Fritzbox 7580 ist im Herbst 2016 auf den Markt gekommen und hat im November 2021 noch ein Update auf FritzOS 7.29 erhalten. Inzwischen ist der „Persönliche Support“ eingestellt – ein Update auf FritzOS 7.50 wird die 7580 also nicht mehr erhalten. Sollten Sicherheitslücken entdeckt werden, wird AVM diese jedoch mit einem Update schließen. Die Fritzbox 7490 ist hingegen bereits im Frühjahr 2013 in den Handel gekommen und erhält weiterhin „Persönlichen Support“. An einem Update auf FritzOS 7.51 für die 7490 arbeitet AVM zurzeit, denn es steht bereits eine aktuelle Beta-Version (Fritz Labor) zum Testen bereit.

Fritzbox 7590 günstiger kaufen:

WLAN-Repeater (Fritz WLAN)

Auch für die WLAN-Repeater gilt das für die Fritzboxen gesagte: AVM bietet fünf Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum und mindestens fünf Jahre Funktions-Updates und „Persönlichen Support“ ab Markteinführung – eher länger. Auch danach kann es, falls nötig, noch Sicherheits-Updates geben. Die AVM-Seite zum Status der Produktunterstützung liefert für die Repeater die gleichen Informationen wie für die Router. Das bedeutet zum Beispiel, dass für das 2014 eingeführte Modell 1750E das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Die AVM-Wissensdatenbank bietet noch Hilfe zur Selbsthilfe, Funktions-Updates gibt es jedoch nicht mehr. Für den Fritz Repeater 2400 aus 2019 steht hingegen schon seit Januar das Update auf FritzOS 7.50 bereit.

Fritz Repeater 3000 günstiger kaufen:

Fritz Powerline

Die Powerline-Adapter dienen dazu, vorhandene Stromleitungen als Netzwerkkabel nutzen, wenn andere Möglichkeiten ausscheiden. Für diese Geräte bietet AVM nur zwei Jahre Herstellergarantie. Der AVM-Statusseite können Sie entnehmen, dass AVM den „Persönlichen Support“ für die Modelle 530E und 546E eingestellt hat. Alle anderen aufgeführten Modelle werden einstweilen weiter unterstützt. Für alle Modelle in der Liste hat AVM zwischen Ende 2021 (1260, 1260E) und Herbst 2022 Firmware-Updates bereitgestellt. Diese Informationen finden Sie auch in unserer Update-Übersicht.

Fritz Powerline 1220E günstiger kaufen:

Video-Tutorials („Frag Fritz“) zu vielen Themen AVM

Smart Home (Fritz DECT)

AVM ist seit ein paar Jahren auch in den wachsenden Markt für Heimautomation (Smart Home) eingestiegen. Als Steuerzentrale dient eine Fritzbox mit integrierter DECT-Basisstation. Die Geräte kommunizieren mit der Fritzbox über eine Variante des DECT-Protokolls (DECT ULE), das sonst eher für Schnurlostelefone genutzt wird. Auch für diese Geräteklasse bietet AVM zwei Jahre Herstellergarantie. Firmware-Updates beziehen diese Geräte automatisch über die Fritzbox. Die Übersicht auf der AVM-Statusseite führt acht Modelle auf, vom smarten Heizungsthermostat bis zur Schaltsteckdose. Lediglich für den Heizungsregler DECT 300 ist der „Persönliche Support“ schon abgelaufen. Dessen Nachfolger DECT 301 und 302 werden weiterhin unterstützt.

Fritz Dect 302 günstiger kaufen:

AVM: Smart Home mit Fritzbox – alle Geräte und Möglichkeiten

AVM Fritzbox und Smart Home: Die besten Tipps & Tricks

AVM Fritz Dect 440 im Test: Smart-Home-Fernbedienung, Thermometer, Hygrometer

AVM Fritz Dect 500 im Test: Smartes Licht für zu Hause

Test: AVM Fritz Dect 200 steuert Geräte, misst Stromverbrauch & Temperatur

AVM Fritz Dect 210 im Test: Robuste schaltbare Steckdose für Haus & Garten

Fritz Fon

Schon seit etlichen Jahren bietet AVM auch eigene Schnurlostelefone an, die per DECT-Protokoll an die in der Fritzbox integrierte Basisstation angeschlossen werden. Auch die Telefone müssen mit zwei Jahren Herstellergarantie auskommen. Die AVM-Statusseite führt sechs Modelle auf, von denen zwei (C3 und MT-F) bereits das Support-Ende erreicht haben. Für die Modelle C4, C5 und C6 hat AVM erst im Januar 2023 neue Updates bereitgestellt.

Fritz Fon C6 günstiger kaufen:

Fazit

Mit fünf Jahren Herstellergarantie für die Fritzbox-Router und die WLAN-Repeater bietet AVM eine durchaus nicht selbstverständlich lange Garantiezeit. Die Support-Angebote können sich ebenfalls sehen lassen. Auch für recht betagte Modelle gibt es noch Sicherheits-Updates. Doch auch die beste Produktunterstützung hat mal ein Ende. Wann das für ein konkretes AVM-Modell erreicht ist, lässt sich nicht sicher vorhersehen, doch die Update-Versorgung hält oft länger als gedacht.