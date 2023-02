SSD im Preisrutsch: Samsung 980 Pro 2 TB günstiger denn je

Galten SSDs mit 2 TB Kapazität lange als sündhaft teuer, hat sich dies inzwischen geändert. Insbesondere in den vergangenen Wochen sind die Preise nochmals merklich gefallen. Wer aktuell eine SSD kaufen, dabei aber nicht irgendein Modell in den PC oder die PS5 einbauen möchte, sollte sich das neue Top-Angebot für die beliebte Samsung 980 Pro 2 TB anschauen. Bei Amazon ist die SSD jetzt günstiger denn je erhältlich. Die auch für Besitzer einer Playstation 5 interessante SSD ist beim Versandriesen noch ab Lager lieferbar.

Was zeichnet die Samsung 980 Pro aus?

Wer wie die meisten PC-Besitzer und PS5-Zocker eine SSD mit PCIe 4.0 benötigt, sollte die Samsung 980 Pro in die engere Wahl nehmen. Sie gehört in Tests regelmäßig zu den schnellsten SSDs, kommt sie doch sehr nahe an das Maximum von bis zu 5.100 MB/s im Schreib- und bis zu 7.000 MB/s im Lesemodus heran. Die 980 Pro war die erste Samsung-SSD mit TCL-Flash. Seit der Nachfolger Samsung 990 Pro auf dem Markt ist, befindet sich der Preis des Vorgänger-Modells auf Talfahrt. Wer derzeit eine SSD kaufen möchte, darf sich jetzt über den nächsten Preisrutsch freuen. Amazon verlangt nur noch 184,99 Euro für die Samsung 980 Pro 2 TB. Zum Vergleich: Ende Januar musste man noch 40 Euro mehr für die SSD im M.2-Format bezahlen. Die SSD lässt sich problemlos mit einem Kühlkörper nachrüsten, um die von Sony für den Betrieb in einer PS5 empfohlenen Spezifikationen zu erfüllen – mehr dazu weiter unten. Oder man greift gleich zur Samsung 980 Pro Heatsink, das mit 2 TB Kapazität aktuell für 15 Euro mehr bei Amazon zu bestellen ist.

Facts: Samsung 980 Pro

Formfaktor: M.2 2280

Schnittstelle: M.2 PCIe 4.0 x4

Lese-Tempo: 7.000 MB/s

Schreib-Tempo: 5.100 MB/s

IOPS 4K lesen/schreiben: 1000k/1000k

Protokoll: NVMe 1.3c

Herstellergarantie: 5 Jahre

SSD mit Kühlkörper nachrüsten (Heatsink empfohlen für PS5)

Wer sich traut sein Smartphone mit einer schützenden Bildschirmfolie auszustatten, kann auch ohne Probleme einen Kühlkörper an seiner SSD anbringen. Der Eluteng M.2 Kühlkörper besteht aus mehreren Silikon-Wärmeleitpads, die übereinander gelegt und zusammen mit einer Heatsink übergestülpt werden müssen. Wer also lieber einige Euro sparen und den Kühlkörper selbst an einer PS5-kompatiblen SSD anbringen möchte, der hat hierfür die Möglichkeit.

