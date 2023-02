Microsoft kündigt ChatGPT-Integration für Edge und Bing an

Microsoft hat in dieser Woche im Rahmen eines Enthüllungs-Events neue Funktionen für seinen Browser Edge und die Suchmaschine Bing angekündigt. Bing bekommt eine KI, die auf der künstlichen Intelligenz des Chatbots ChatGPT von Open AI basiert. Neue KI-Funktionen soll es außerdem für den Edge-Browser geben. Beide Tools sollen Nutzern neue Möglichkeiten zum Surfen im Internet bieten.

Microsoft will Browser und Suchmaschine “neu erfinden“

In der zugehörigen Ankündigung schmückt sich Microsoft mit der “Neuerfindung“ von Internet-Tools wie Browser und Suchmaschine. “KI wird jede Softwarekategorie grundlegend verändern, angefangen bei der größten Kategorie von allen – der Suche“, erklärt Satya Nadella, CEO von Microsoft. “Heute stellen wir Bing und Edge mit KI-Kopilot und Chat vor, um den Menschen zu helfen, mehr aus der Suche und dem Web herauszuholen.“

Bing soll detaillierte Antworten liefern

Laut Microsoft laufen täglich mehr als fünf Milliarden Suchanfragen ins Leere. Für das Auffinden einer Website sei die aktuelle Software gut geeignet, für komplexere Fragen oder Aufgaben würden sie jedoch nicht immer gute Ergebnisse liefern. Das soll sich nun mit den neuen Bing- und Edge-Versionen ändern. Microsoft hat eigenen Aussagen zufolge Suche, Browsing und Chat zusammengefasst. Neu in Bing ist etwa die Seitenleiste, die auf Wunsch umfassende Antworten anzeigt. Die Suchmaschine soll nun außerdem vollständige Antworten bieten – beispielsweise auf die Frage, wie Eier in einem veganen Kuchen-Rezept ersetzt werden können. Nutzer müssen hier nicht mehr durch alle Ergebnisse scrollen, sondern bekommen von Bing direkt eine detaillierte Anleitung.

Chat hilft, Suchanfragen zu konkretisieren

Besser Ergebnisse für komplexere Suchanfragen wie der Recherche nach einem neuen Smart-TV oder einer Reiseroute soll der neue interaktive Chat in Bing sorgen. Im Chat – der auf der KI-Technologie von ChatGPT basiert – können Nutzer nach weiteren Details oder Ideen fragen, bis sie eine vollständige Antwort erhalten. Inspiration soll das neue Bing ebenfalls liefern. Laut Microsoft etwa für die Vorbereitungen auf ein Vorstellungsgespräch, eine mehrtätige Rundreise oder einen Quizabend.

Neue Funktionen im Edge-Browser

Die Neuerungen für Bing halten auch im Browser Edge Einzug – mit den Funktionen “Chat“ und “Verfassen“. Über die Features hilft Edge etwa beim Verfassen von Texten oder beim Zusammenfassen von umfangreichen Inhalten. Als Beispielfragen für die neue KI führt Microsoft unter anderem “Mein Jahrestag steht im September an. Helfen Sie mir, eine Reise zu einem schönen Ort in Europa zu planen, die in London beginnt“ und “Ich mag elektronische Musik und möchte dieses Jahr auf mein erstes Festival gehen. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen oder Tipps für mich?“ an. Wobei derzeit wohl nur die englische Sprache unterstützt wird.

Microsoft

Bing mit KI und Chat ab sofort testen

Das neue Bing läuft Microsoft zufolge auf einem neuen Open-AI-Sprachmodell der nächsten Generation. Es soll noch leistungsfähiger sein als ChatGPT und wurde speziell an Microsofts Suchmaschine angepasst. Interessierte Nutzer können das neue Bing ab sofort in einer begrenzten Vorschau auf dem Desktop über bing.com ausprobieren. In den nächsten Wochen soll es auch eine Preview-Version für mobile Geräte geben.

Google arbeitet an eigener KI

Google hat am gestrigen Dienstag mit seiner KI “Bard“ ebenfalls eine künstliche Intelligenz vorgestellt. Der US-Konzern wird seine Google-Suchmaschine vermutlich ebenfalls mit der KI und einem zugehörigen Chat ausstatten. Eine vereinfachte Version soll in Kürze für erste Tester und wenig später für die bereite Öffentlichkeit verfügbar sein.