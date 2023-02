Überteuerte Strom- und Gasverträge: Abzocke mit neuer Masche

Skrupellose Vertragsvermittler nutzen die Strompreisbremse aus, um ahnungslosen Verbrauchern überteuerte Verträge anzudrehen. Die Verbraucherzentrale Brandenburg beschreibt die Betrugsmasche.

Demnach fragen Vertragsvermittler die Verbraucher, wie viel diese aktuell für Strom und Gas zahlen würden. Haben diese ihre aktuellen Preise genannt, dann behaupten die Vermittler, dass die Verbraucher mit ihren aktuellen Verträgen nicht oder nur wenig von der Energiepreisbremse profitieren würden.

Bewusst überteuerte Verträge abschließen

Doch Rettung sei in Sicht: Die Vermittler bieten den Verbrauchern Verträge mit Preisen weit oberhalb der Preisbremsen an. Die Begründung: “Nur so hätten die Angesprochenen auch etwas von der Energiepreisbremse, weil der Staat einen Teil der Kosten übernehme.”

Die Vermittler wollen den Kunden also bewusst deutlich überteuerte Verträge aufschwatzen, nur damit diese dann angeblich in den Genuss der staatlichen Unterstützung kommen würden. Unterschreiben die Kunden einen derart überteuerten Vertrag, dann profitieren davon nur die Energielieferanten und die Vermittler.

So kommen Sie aus dem Vertrag noch raus

Kunden, die auf diese Masche bereits hereingefallen sind, haben noch eine Chance: Sie müssen den Vertrag rechtzeitig wieder kündigen. Das geht mit dem Widerrufsrecht bis zu 14 Tage nach Vertragsabschluss.

Liegt der Vertragsabschluss schon länger zurück, hängt es von den vereinbarten Kündigungsmöglichkeiten ab, ob der Kunden noch aus dem überteuerten Vertrag rauskommt. Oder aber der Energielieferant schickt eine Preiserhöhung: Dann ist immer eine Kündigung des Vertrags möglich: “Ändert der Energielieferant die Preise oder sonstigen Vertragsbedingungen während der Vertragslaufzeit, können Verbraucher:innen den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen kündigen”, betonen die Verbraucherschützer.

Das raten die Verbraucherschützer

Vergleichen Sie die Strompreise für Ihren Standort und unterschreiben Sie keinen Vertrag mit überteuerten Strom- oder Gas-Preisen. Vergleichen Sie die Preise der Anbieter immer mit den Preisen Ihres Grundversorgers. Das gibt einen guten Anhaltspunkt, ob die Preise überteuert sind.

